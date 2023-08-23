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ПРООН передала Туркменистану очередную партию лекарственных средств

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ПРООН передала Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана очередную партию лекарственных средств, поставленных в рамках проекта «Реагирование на COVID-19 в Туркменистане», финансируемого Всемирным Банком.

Переданная партия включает препараты Амоксициллин+Клавулановая кислота 1000 мг/200 мг в количестве 72 000 флаконов и Альбумин 50 мл в количестве 3000 флаконов на общую сумму 203 730 долларов США, которые будут распределены Министерством среди медицинских учреждений столицы и велаятов. ///ПРООН в Туркменистане, 22 августа 2023 г.

 

 

#здравоохранение, #Туркменистан, #ПРООН

 

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