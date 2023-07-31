Талибы близки к принятию решения о предоставлении прав на добычу лития иностранным подрядчикам

Некоторые заявления, сделанные недавно официальными лицами движения “Талибан”, включая исполняющего обязанности министра горнорудной промышленности Шахабуддина Делавара, позволяют предположить, что в ближайшее время может быть принято решение о предоставлении прав на добычу лития иностранным участникам торгов.

Переговоры ведутся с несколькими иностранными компаниями.

Китайская компания Gochin предложила инвестировать 10 миллиардов долларов в проект по добыче лития.

Достоверных данных о масштабах залежей лития или каких-либо других полезных ископаемых в Афганистане нет. Однако поступили неподтвержденные сообщения о том, что предполагаемая стоимость полезных ископаемых в Афганистане может превышать 3 трлн долларов США.

С другой стороны, Ашикулла Хамкар, инженер, работающий в Министерстве горнорудной промышленности и нефти, сообщил испанской службе новостей EFE Agencia, что исследование, проведенное предыдущим правительством, показало, что обнаруженные месторождения лития в Афганистане оцениваются более чем в 3 триллиона долларов. — Неясно, либо это путаница в заявлении Хамкара либо он имел ввиду, что стоимость одних только месторождений лития составляет три триллиона долларов.

Другие эксперты оценивают приблизительную стоимость залежей лития в Афганистане примерно в один триллион долларов.

По сообщению EFE, правительство движения “Талибан” заявило о том, что переработка залежей лития будет осуществляться внутри страны, а китайские инвестиции приведут к созданию более 120 000 прямых и миллиона косвенных рабочих мест, поскольку проект также будет связан с другими инфраструктурными проектами.

Литий, важный компонент аккумуляторов нового поколения, в основном используется в производстве мобильных телефонов, транспортных средств, компьютеров и беспилотных летательных аппаратов, а также других устройств, и ожидается, что спрос на этот минерал резко возрастет в ближайшие несколько лет.

Некоторые эксперты считают, что качество залежей лития в Афганистане лучше, чем у других месторождений в мире.

Большая часть запасов лития в Афганистане расположена в восточных провинциях Нуристан и Кунар (недалеко от границы с Пакистаном) и юго-западном Гильменде (недалеко от границы с Ираном и Пакистаном).

Меньшие залежи обнаружены и в других частях Афганистана.

По данным Геологической службы США, Афганистан “может рассматриваться как признанный в будущем основной мировой источник лития”. Во внутренней записке Пентагона говорилось, что Афганистан может стать “Саудовской Аравией лития”.

По данным Международного энергетического агентства, спрос на литий в 2040 году вырастет в 40 раз по сравнению с уровнем 2020 года.

По оценкам Australian Financial Review, мировой спрос на литий достигнет 989 000 тонн углеродного эквивалента лития в 2023 году

Текущая цена лития составляет около 40 долларов США за кг. /// nCa, 29 июля 2023 г.

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