Переговоры Президента Сердара Бердымухамедова и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – подписано соглашение о защите инвестиций и еще 7 документов – Энергетика,  транспорт и образование в числе перспективных направлений сотрудничества

nCa Report

В пятницу, 9 июня, в Ашхабаде состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Стороны провели переговоры в формате «тет-а-тет» и с участием делегаций двух стран в расширенном составе.

По итогам переговоров подписан пакет из восьми документов. Бердымухамедов и Орбан выступили также перед представителями прессы, резюмируя итоги переговоров.

Переговоры в формате «один-на-один»

Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Виктор Орбан обменялись мнениями о перспективах его дальнейшей активизации в политической, торгово-экономической и социальной сферах.

Говоря о политическом измерении межгосударственного диалога, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул эффективный характер сотрудничества на международной арене, в первую очередь, в рамках ООН. Венгрия на системной основе поддерживает нейтральный курс и инициативы Туркменистана, направленные на достижение мира и создание необходимых условий для устойчивого развития.

Глава Туркменистана констатировал, что взаимный товарооборот по результатам 2022 года продемонстрировал значительный рост. Туркменистан заинтересован в многоуровневом сотрудничестве с Венгрией в различных секторах экономики. В числе перспективных направлений взаимодействия – топливно-энергетический комплекс, транспорт, промышленная кооперация, текстильная индустрия, сельское хозяйство и другие отрасли.

Неотъемлемой составляющей туркмено-венгерских отношений является социальная сфера, в том числе образование, наука и культура.

Переговоры в расширенном формате

Далее переговоры продолжились в расширенном составе, с участием членов официальных делегаций обеих стран.

Выступление Президента Туркменистана

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул продуктивность состоявшихся переговоров в формате «один на один», охвативших широкий спектр вопросов двусторонних отношений, представляющих обоюдный интерес.

Он также предложил дать внешнеполитическим ведомствам двух стран поручение по продолжению практики взаимной поддержки инициатив друг друга в рамках международных организаций.

Ключевым компонентом двустороннего партнёрства являются торгово-экономические связи. В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов предложил дать соответствующим ведомствам двух государств поручение по выработке конкретных предложений, нацеленных как на увеличение взаимного товарооборота, так и на сбалансирование экспортно-импортных показателей.

Помимо этого, предлагается обратить особое внимание на активизацию сотрудничества в таких отраслях, как энергетика, транспорт, фармацевтика, текстильная промышленность, сельское и водное хозяйство, инвестиционная деятельность.

Говоря о сотрудничестве между деловыми кругами двух стран, Президент Сердар Бердымухамедов высказался за рассмотрение идеи взаимного открытия торговых домов, представительств, информационно-консультативных площадок для представителей частного бизнеса.

Как известно, Туркменистан занимает 4-е место в мире по запасам природного газа. В данном контексте отмечалась целесообразность рассмотреть возможности взаимовыгодного партнёрства в этой области.

Перспективным и весьма востребованным ныне направлением является производство водорода из природного газа. Туркменистан готов рассмотреть конкретные предложения венгерских коллег в данном сегменте.

В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов предложил поручить профильным государственным структурам двух стран подготовить перечень мер по налаживанию взаимодействия в энергетической сфере.

В числе актуальных направлений партнёрства также был обозначен транспортный сектор, который в свете современных реалий обретает особую значимость.

Туркменистан посредством транспортно-транзитных маршрутов «Лазурит» и «Каспийское море – Чёрное море» играет важную связующую роль между Азией и Европой. В настоящее время туркменская сторона осуществляет процедуры по присоединению к транспортному коридору Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА). В данном контексте видится целесообразным подготовить к подписанию базовые документы о сотрудничестве в сфере транспорта.

Перспективным вектором взаимодействия также выступает промышленная кооперация.

Отмечалось, что Венгрия является государством с развитым промышленно-производственным потенциалом и большими технологическими компетенциями. В связи с этим, Президент Туркменистана предложил рассмотреть перспективы партнёрства в сфере промышленной и производственной кооперации посредством создания совместных предприятий.

В данной связи предлагается поручить соответствующим ведомствам двух государств подготовить перечень конкретных проектов и бизнес-планов для изучения смежными министерствами и банковскими структурами вопросов финансового обеспечения реализации таких проектов.

Важным направлением двустороннего сотрудничества также является культурно-гуманитарная сфера.

Выдающийся венгерский исследователь и путешественник Арминий Вамбери, 190-летие которого широко отмечалось в 2022 году, в своей работе «Путешествие по Центральной Азии», опубликованной в 1864 году, рассказал о творчестве великого туркменского поэта и философа Махтумкули.

В следующем году будет отмечаться 300-летие со дня рождения выдающегося классика туркменской литературы и мыслителя. В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов пригласил представителей Венгрии принять участие в юбилейных торжествах.

Касаясь темы сотрудничества в области образования, глава государства выразил в адрес Венгрии признательность за предоставление квот на обучение молодых туркменистанцев в её ведущих высших учебных заведениях.

Выступление Премьер-министра Венгрии

Виктор Орбан пригласил главу Туркменистана посетить с визитом Венгрию.

Двустороннее сотрудничество располагает большим потенциалом, для оптимального задействования которого имеются широкие перспективы.

В этом контексте отмечалась заинтересованность венгерской стороны в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнёрства с Туркменистаном и в целом с государствами Центральной Азии. Позитивным фактором в данном направлении, способствовавшим увеличению объёмов экономического сотрудничества со странами региона, стало присоединение Венгрии к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя.

Премьер-министр Виктор Орбан также отметил, что хорошей основой для продуктивного венгерско-туркменского взаимодействия служит историко-культурная общность двух народов.

В числе приоритетных сфер экономического сотрудничества Орбан назвал энергетический сектор. При этом премьер-министр поддержал предложения Президента Сердара Бердымухамедова по налаживанию взаимовыгодных контактов в данном направлении и выработке решений соответствующих вопросов.

Венгрия также готова сотрудничать с Туркменистаном в других отраслях экономики и предложить в этих целях имеющиеся у неё возможности и технологии.

Затронув тему взаимодействия в гуманитарной области, Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что в его стране искренне рады тому факту, что в венгерских вузах обучаются туркменские студенты.

Он высоко оценил предложения Президента Сердара Бердымухамедова об изучении венгерского языка в одном из высших учебных заведений Туркменистана и о проведении перекрёстных Дней культуры.

Отмечалось также, что Венгрия ценит миролюбивую политику нейтрального Туркменистана и будет и впредь оказывать ему поддержку на международных платформах, в том числе в рамках ООН.

Подписанные документы

По завершении переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. В их числе:

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области дипломатической подготовки между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Дипломатической академией Министерства иностранных дел и торговли Венгрии; Соглашение об академическом и научном сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и университетом Semmelweis; Меморандум о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству в сфере метрологии между Государственным эталонным центром Главной государственной службы Туркменистана «Türkmenstandartlary» и Управлением метрологии и технического контроля аппарата Будапештского столичного городского правительства; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере управления водными ресурсами между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и Министерством внутренних дел Венгрии; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках программы «Stipendium Hungaricum» на 2024–2026 годы между Министерством образования Туркменистана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии; Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между Министерством культуры Туркменистана и Агентством туризма Венгрии; Программа по сотрудничеству в сфере культуры между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры и инноваций Венгрии; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Венгрии о поощрении и защите инвестиций.

Пресс-конференция

По завершении церемонии подписания документов Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Виктор Орбан выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

Президент Сердар Бердымухамедов

Комментируя итоги двусторонней встречи, глава Туркменистана отметил продуктивное взаимодействие двух стран в политико-дипломатической сфере. Стороны договорились активизировать партнёрство на международной арене, опираясь на позитивный опыт 30-летнего сотрудничества в рамках ООН и других структур.

Была подчёркнута важность выдвигаемых Туркменистаном и Венгрией международных инициатив, направленных на достижение мира и безопасности, реализацию Целей устойчивого развития.

Большое внимание на переговорах было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. Говоря об этом, глава Туркменистана особо подчеркнул, что стороны имеют значительный потенциал в сфере экономики, который может быть использован посредством реализации конкретных проектов.

Туркменистан внес предложения о развитии партнёрства в таких направлениях, как нефтегазовая отрасль, производственная кооперация, фармацевтика и другие. В этом контексте Президент Сердар Бердымухамедов высказался о необходимости усилить деятельность Межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Также предложено изучить возможность взаимного открытия торговых домов, представительств и консультативных площадок.

В гуманитарном секторе достигнута договорённость об организации взаимных Дней культуры Туркменистана и Венгрии и о проведении других мероприятий, призванных ближе познакомить народы обеих стран с традициями и уникальными особенностями друг друга.

В ходе переговоров также подчёркивалась значимость продолжения сотрудничества в области образования, были озвучены новые предложения в этом направлении.

Премьер-министр Виктор Орбан

Озвучивая результаты переговоров, Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что глава Туркменистана принял его приглашение посетить с визитом Венгрию.

По словам Орбана, Венгрия видит наличие больших возможностей для многопланового сотрудничества с государствами Центральной Азии, являющейся одним из стратегически важных регионов планеты.

Венгрия горячо поддерживает созидательные инициативы Туркменистана в ООН, в том числе по провозглашению 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира, что получило своё закрепление в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Орбан также отметил, что на переговорах в ряду перспективных направлений двустороннего партнёрства были рассмотрены вопросы взаимодействия в энергетической сфере и в транспортно-логистическом секторе, включая формирование и задействование соответствующей инфраструктуры.

Другие мероприятия

В этот же день Виктор Орбан возложил венок к Монументу независимости Туркменистана и посадил дерево на Аллее почётных гостей.

В честь Премьер-министра Венгрии Президент Туркменистана дал официальный обед.

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9 июня Визит Премьер-министра Орбана в Туркменистан завершился и он отбыл из Ашхабада. ///nCa, 10 июня 2023 г (источник фото – MTI, TDH, официальные страницы Виктора Орбана в соцсетях)

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