Переговоры Президента Сердара Бердымухамедова и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – подписано соглашение о защите инвестиций и еще 7 документов – Энергетика,  транспорт и образование в числе перспективных направлений сотрудничества

nCa Report
В пятницу, 9 июня, в Ашхабаде состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Стороны провели переговоры в формате «тет-а-тет» и с участием делегаций двух стран в расширенном составе.
По итогам переговоров подписан пакет из восьми документов. Бердымухамедов и Орбан выступили также перед представителями прессы, резюмируя итоги переговоров.
Переговоры в формате «один-на-один»
Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Виктор Орбан обменялись мнениями о перспективах его дальнейшей активизации в политической, торгово-экономической и социальной сферах.
Говоря о политическом измерении межгосударственного диалога, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул эффективный характер сотрудничества на международной арене, в первую очередь, в рамках ООН. Венгрия на системной основе поддерживает нейтральный курс и инициативы Туркменистана, направленные на достижение мира и создание необходимых условий для устойчивого развития.
Глава Туркменистана констатировал, что взаимный товарооборот по результатам 2022 года продемонстрировал значительный рост. Туркменистан заинтересован в многоуровневом сотрудничестве с Венгрией в различных секторах экономики. В числе перспективных направлений взаимодействия – топливно-энергетический комплекс, транспорт, промышленная кооперация, текстильная индустрия, сельское хозяйство и другие отрасли.
Неотъемлемой составляющей туркмено-венгерских отношений является социальная сфера, в том числе образование, наука и культура.
Переговоры в расширенном формате
Далее переговоры продолжились в расширенном составе, с участием членов официальных делегаций обеих стран.
Выступление Президента Туркменистана
Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул продуктивность состоявшихся переговоров в формате «один на один», охвативших широкий спектр вопросов двусторонних отношений, представляющих обоюдный интерес.
Он также предложил дать внешнеполитическим ведомствам двух стран поручение по продолжению практики взаимной поддержки инициатив друг друга в рамках международных организаций.
Ключевым компонентом двустороннего партнёрства являются торгово-экономические связи. В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов предложил дать соответствующим ведомствам двух государств поручение по выработке конкретных предложений, нацеленных как на увеличение взаимного товарооборота, так и на сбалансирование экспортно-импортных показателей.
Помимо этого, предлагается обратить особое внимание на активизацию сотрудничества в таких отраслях, как энергетика, транспорт, фармацевтика, текстильная промышленность, сельское и водное хозяйство, инвестиционная деятельность.
Говоря о сотрудничестве между деловыми кругами двух стран, Президент Сердар Бердымухамедов высказался за рассмотрение идеи взаимного открытия торговых домов, представительств, информационно-консультативных площадок для представителей частного бизнеса.
Как известно, Туркменистан занимает 4-е место в мире по запасам природного газа. В данном контексте отмечалась целесообразность рассмотреть возможности взаимовыгодного партнёрства в этой области.
Перспективным и весьма востребованным ныне направлением является производство водорода из природного газа. Туркменистан готов рассмотреть конкретные предложения венгерских коллег в данном сегменте.
В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов предложил поручить профильным государственным структурам двух стран подготовить перечень мер по налаживанию взаимодействия в энергетической сфере.
В числе актуальных направлений партнёрства также был обозначен транспортный сектор, который в свете современных реалий обретает особую значимость.
Туркменистан посредством транспортно-транзитных маршрутов «Лазурит» и «Каспийское море – Чёрное море» играет важную связующую роль между Азией и Европой. В настоящее время туркменская сторона осуществляет процедуры по присоединению к транспортному коридору Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА). В данном контексте видится целесообразным подготовить к подписанию базовые документы о сотрудничестве в сфере транспорта.
Перспективным вектором взаимодействия также выступает промышленная кооперация.
Отмечалось, что Венгрия является государством с развитым промышленно-производственным потенциалом и большими технологическими компетенциями. В связи с этим, Президент Туркменистана предложил рассмотреть перспективы партнёрства в сфере промышленной и производственной кооперации посредством создания совместных предприятий.
В данной связи предлагается поручить соответствующим ведомствам двух государств подготовить перечень конкретных проектов и бизнес-планов для изучения смежными министерствами и банковскими структурами вопросов финансового обеспечения реализации таких проектов.
Важным направлением двустороннего сотрудничества также является культурно-гуманитарная сфера.
Выдающийся венгерский исследователь и путешественник Арминий Вамбери, 190-летие которого широко отмечалось в 2022 году, в своей работе «Путешествие по Центральной Азии», опубликованной в 1864 году, рассказал о творчестве великого туркменского поэта и философа Махтумкули.
В следующем году будет отмечаться 300-летие со дня рождения выдающегося классика туркменской литературы и мыслителя. В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов пригласил представителей Венгрии принять участие в юбилейных торжествах.
Касаясь темы сотрудничества в области образования, глава государства выразил в адрес Венгрии признательность за предоставление квот на обучение молодых туркменистанцев в её ведущих высших учебных заведениях.
Выступление Премьер-министра Венгрии
Виктор Орбан пригласил главу Туркменистана посетить с визитом Венгрию.
Двустороннее сотрудничество располагает большим потенциалом, для оптимального задействования которого имеются широкие перспективы.
В этом контексте отмечалась заинтересованность венгерской стороны в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнёрства с Туркменистаном и в целом с государствами Центральной Азии. Позитивным фактором в данном направлении, способствовавшим увеличению объёмов экономического сотрудничества со странами региона, стало присоединение Венгрии к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя.
Премьер-министр Виктор Орбан также отметил, что хорошей основой для продуктивного венгерско-туркменского взаимодействия служит историко-культурная общность двух народов.
В числе приоритетных сфер экономического сотрудничества Орбан назвал энергетический сектор. При этом премьер-министр поддержал предложения Президента Сердара Бердымухамедова по налаживанию взаимовыгодных контактов в данном направлении и выработке решений соответствующих вопросов.
Венгрия также готова сотрудничать с Туркменистаном в других отраслях экономики и предложить в этих целях имеющиеся у неё возможности и технологии.
Затронув тему взаимодействия в гуманитарной области, Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что в его стране искренне рады тому факту, что в венгерских вузах обучаются туркменские студенты.
Он высоко оценил предложения Президента Сердара Бердымухамедова об изучении венгерского языка в одном из высших учебных заведений Туркменистана и о проведении перекрёстных Дней культуры.
Отмечалось также, что Венгрия ценит миролюбивую политику нейтрального Туркменистана и будет и впредь оказывать ему поддержку на международных платформах, в том числе в рамках ООН.
Подписанные документы
По завершении переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. В их числе:
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области дипломатической подготовки между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Дипломатической академией Министерства иностранных дел и торговли Венгрии;
- Соглашение об академическом и научном сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и университетом Semmelweis;
- Меморандум о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству в сфере метрологии между Государственным эталонным центром Главной государственной службы Туркменистана «Türkmenstandartlary» и Управлением метрологии и технического контроля аппарата Будапештского столичного городского правительства;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере управления водными ресурсами между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и Министерством внутренних дел Венгрии;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках программы «Stipendium Hungaricum» на 2024–2026 годы между Министерством образования Туркменистана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии;
- Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между Министерством культуры Туркменистана и Агентством туризма Венгрии;
- Программа по сотрудничеству в сфере культуры между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры и инноваций Венгрии;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Венгрии о поощрении и защите инвестиций.
Пресс-конференция
По завершении церемонии подписания документов Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Виктор Орбан выступили с обращением к представителям средств массовой информации.
Президент Сердар Бердымухамедов
Комментируя итоги двусторонней встречи, глава Туркменистана отметил продуктивное взаимодействие двух стран в политико-дипломатической сфере. Стороны договорились активизировать партнёрство на международной арене, опираясь на позитивный опыт 30-летнего сотрудничества в рамках ООН и других структур.
Была подчёркнута важность выдвигаемых Туркменистаном и Венгрией международных инициатив, направленных на достижение мира и безопасности, реализацию Целей устойчивого развития.
Большое внимание на переговорах было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. Говоря об этом, глава Туркменистана особо подчеркнул, что стороны имеют значительный потенциал в сфере экономики, который может быть использован посредством реализации конкретных проектов.
Туркменистан внес предложения о развитии партнёрства в таких направлениях, как нефтегазовая отрасль, производственная кооперация, фармацевтика и другие. В этом контексте Президент Сердар Бердымухамедов высказался о необходимости усилить деятельность Межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Также предложено изучить возможность взаимного открытия торговых домов, представительств и консультативных площадок.
В гуманитарном секторе достигнута договорённость об организации взаимных Дней культуры Туркменистана и Венгрии и о проведении других мероприятий, призванных ближе познакомить народы обеих стран с традициями и уникальными особенностями друг друга.
В ходе переговоров также подчёркивалась значимость продолжения сотрудничества в области образования, были озвучены новые предложения в этом направлении.
Премьер-министр Виктор Орбан
Озвучивая результаты переговоров, Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что глава Туркменистана принял его приглашение посетить с визитом Венгрию.
По словам Орбана, Венгрия видит наличие больших возможностей для многопланового сотрудничества с государствами Центральной Азии, являющейся одним из стратегически важных регионов планеты.
Венгрия горячо поддерживает созидательные инициативы Туркменистана в ООН, в том числе по провозглашению 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира, что получило своё закрепление в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Орбан также отметил, что на переговорах в ряду перспективных направлений двустороннего партнёрства были рассмотрены вопросы взаимодействия в энергетической сфере и в транспортно-логистическом секторе, включая формирование и задействование соответствующей инфраструктуры.
Другие мероприятия
В этот же день Виктор Орбан возложил венок к Монументу независимости Туркменистана и посадил дерево на Аллее почётных гостей.
В честь Премьер-министра Венгрии Президент Туркменистана дал официальный обед.
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9 июня Визит Премьер-министра Орбана в Туркменистан завершился и он отбыл из Ашхабада. ///nCa, 10 июня 2023 г (источник фото – MTI, TDH, официальные страницы Виктора Орбана в соцсетях)
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