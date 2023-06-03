ЕС проведет инвестиционную конференцию по взаимосвязанности с Центральной Азией

Инвестиционная конференция состоится позже в этом году по результатам исследования ЕБРР о транспортной взаимосвязанности между Европой и Центральной Азией, согласно заявлению президента Европейского совета Шарля Мишеля, сделанного им после второй региональной встречи высокого уровня ЕС-Центральная Азия в Кыргызстане 2 июня.

“Буквально в прошлом месяце Экономический форум ЕС-Центральная Азия рассмотрел вопрос о том, как улучшить связь в краткосрочной и долгосрочной перспективе с помощью конкретных действий. Ключевые выводы финансируемого ЕС исследования ЕБРР по устойчивым транспортным коридорам между Европой и Центральной Азией были представлены на Экономическом форуме, и позже в этом году будет организована инвестиционная конференция по итогам этого исследования”, – сообщил он.

“Сегодня мы рассмотрели наше сотрудничество и оценили наш прогресс в таких областях, как торговля, важнейшее сырье, транспорт, зеленая энергетика и безопасность. Государства – члены ЕС на сегодняшний день являются крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в регионе, на их долю приходится более 40% прямых иностранных инвестиций. Мы заключили – или работаем над расширением – соглашений о партнерстве и сотрудничестве с несколькими странами Центральной Азии”, – рассказал Шарль Мишель, подчеркнув, что ЕС является надежным и предсказуемым партнером для региона, нацеленным на долгосрочную перспективу.

Он выразил надежду на дальнейшее развитие Центральной Азии как общего пространства для сотрудничества и взаимосвязанности.

“Очень приятно видеть целостный взаимосвязанный регион; вес и влияние Центральной Азии будут расти и дальше. И мы хотим внести свой вклад в рамках наших проектов регионального сотрудничества. Я верю, что межрегиональные проекты ЕС могут стать источником вдохновения, и мы стремимся поделиться этим опытом и углубить межрегиональные связи”, – подчеркнул президент Европейского Совета. ///nCa, 3 июня 2023 года

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