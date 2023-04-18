Совместный казахстанско-афганский бизнес–форум в Кабуле – Казахстан откроет торговое представительство в Герате – Афганистану передана партия гумпомощи

По данным СМИ Казахстана и Афганистана, а также официального сайта премьер-министра Казахстана, недавно Кабул посетила казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра по торговле, министром Сериком Жумангариным.

В состав делегации вошли 18 руководителей или высокопоставленных представителей предприятий из Казахстана.

Состоялся совместный казахстанско-афганский бизнес-форум. Также делегация провела встречу с заместителем премьер-министра Афганистана Муллой Абдул Гани Барадаром.

Было объявлено, что Казахстан откроет свое торговое представительство в Афганистане с головным офисом в Герате.

Ключевыми задачами торгового представительства будут развитие региональных торгово-экономических, телекоммуникационных, транспортных и логистических связей, использование транзитного и приграничного потенциала Афганистана для торговли со странами региона, привлечение инвестиций в экономику Казахстана.

Торговое представительство Казахстана в Афганистане призвано стать платформой для организации B2B-встреч между деловыми кругами двух стран в Казахстане и Афганистане. Для этого при торговом представительстве будет создан консалтинговый центр для предоставления доступной информации об экспортируемой Казахстаном продукции, ее торговом законодательстве, а также с целью проведения маркетинговых исследований и анализов и т.д., сообщают казахстанские СМИ.

Казахстан в основном поставляет Афганистану пшеничную муку, пшенично-ржаную муку, пшеницу, железнодорожные локомотивы, семена льна и подсолнечное масло.

Предприятия Казахстана, представленные в делегации, занимаются экспортом продуктов питания (пшеничная мука, макаронные изделия, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и молочные продукты). Сообщается, что предприниматели заключили сделки о поставках казахстанской пшеничной муки в Афганистан на сумму 4 млн.долл. США.

Делегация передала властям движения “Талибан” партию гуманитарной помощи. /// nCa, 18 апреля 2023 года [Фото – gov.kz]