Программа, финансируемая ЕС укрепляет потенциал сотрудников, занимающихся оперативной деятельностью в Туркменистане

С 3 по 5 апреля в городе Ашхабад Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, провела в Туркменистане национальный семинар для сотрудников оперативно-розыскной деятельности.

Данное мероприятие направлено на повышение потенциала сотрудников, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью в области проведения расследований на основе оценки данных и касающихся транснациональной организованной преступности.

В семинаре приняли участие представители Министерства национальной безопасности, Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел Туркменистана.

Эксперты криминальной разведки управления уголовных расследований Службы охраны государственной границы Литвы обучили участников принципам организации деятельности на основе использования оперативно-розыскных данных/ правоохранительной деятельности, основанной на использовании оперативно-розыскной информации; ответных и упреждающих правоохранительных мер; тактических, оперативных и стратегических данных, сбора данных, моделей сбора оперативно-розыскной информации, цикла сбора оперативно-розыскной информации, обмена и совместного использования оперативно-розыскных данных, источников оперативно-розыскных данных, управления данными.

Во время мероприятия были представлены подходы Европейского Союза в установлении, реализации и оценке приоритетов в борьбе с организованной международной преступностью. ///nCa, 6 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с БОМКА)