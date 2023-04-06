Нижняя палата Парламента Казахстана ратифицировала Соглашение о режиме казахстанско-туркменской госграницы

Мажилис Парламента Казахстана (нижняя палата парламента) приняла закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы», сообщают казахстанские сми.

«25 октября 2021 года между правительствами двух стран было подписано соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы. Согласно закону, такие соглашения должны быть ратифицированы. Документ был направлен на рассмотрение в Мажилис летом прошлого года. В целом, предусматривалось установление границы и соответствующего порядка на границе после ее разграничения. Сегодня на пленарном заседании депутаты подняли вопрос о пересечении границы населением. В этой связи, есть и дорожные вопросы, ситуация на пропускном пункте и другие вопросы, требующие внимания. Этот закон урегулирует существующие вопросы», – рассказал депутат Мажилиса Максим Рожин, передает Казинформ.

По его словам, соглашение учитывает все необходимые нормы для регулирования пересечения границы гражданами и транспортом.

По мнению депутата, это окажет положительное влияние на взаимоотношения народов двух стран, также урегулирует отношения пограничников.

«Главной целью соглашения является взаимное установление правовой основы и регулирования отношений между Казахстаном и Туркменистаном на государственной границе. Соглашением предусматривается установление режима на казахстанско-туркменской госгранице и дальнейшее укрепление нацбезопасности Республики Казахстан», — прокомментировал директор Пограничной службы Казахстана Ерлан Алдажуманов.

Режим госграницы включает определенные правила и порядок, а именно содержание госграницы, пропуск лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через границу, осуществление полетов, ведение хозяйственной и иной деятельности на государственной границе, погранпостах, а также разрешение пограничных инцидентов.

Соглашение является бессрочным и действует до тех пор, пока одна из сторон по дипломатическим каналам в письменной форме не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.///nCa, 6 апреля 2023 г. (источник фото – Sputnik)