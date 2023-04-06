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На следующей неделе главы МИД России и стран Центральной Азии встретятся в Самарканде

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14 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в шестой встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии – Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, – которая состоится в Самарканде, Узбекистан, сообщает МИД России.

В ходе мероприятия планируется обсудить перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также механизмы его эффективной реализации в русле решений первого саммита Россия – Центральная Азия, состоявшегося 14 октября 2022 г. в Астане.

Стороны также сверят позиции по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.

Как сообщают узбекские СМИ, на следующей неделе Самарканд также примет еще несколько мероприятий международного масштаба.

Так, 13 апреля 2023 года здесь состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. В нем примут участие главы МИД Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и России. Они рассмотрят текущую ситуацию в Афганистане.

14 апреля 2023 года ожидается проведение заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств с участием делегаций Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ. ///nCa, 6 апреля 2023

 

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