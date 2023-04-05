ChatGPT создает новую категорию вакансий с ожидаемым доходом почти в 28000 долларов США в месяц – вам не нужно быть специалистом по компьютерам или инженером-программистом, чтобы получить эту работу

ChatGPT, чудо машинного обучения, которое покорило мир, уже создало новую категорию вакансий с перспективами невероятно высокой зарплаты.

Согласно отчетам Bloomberg и Business Insider, новая должность может называться “AI Whisperer” или “ChatGPT Whisperer” – это человек, кто сможет содержательно общаться с приложением.

Реальное название должности – “оперативный инженер”, человек, который может заставить искусственный интеллект добиваться лучших результатов и помочь компаниям обучить рабочую силу использованию инструментов.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-29/ai-chatgpt-related-prompt-engineer-jobs-pay-up-to-335-000?leadSource=uverify%20wall

Как сообщает Bloomberg, подсказки “являются основным способом взаимодействия людей с этими инструментами, и поэтому умение хорошо в этом разбираться имеет высокую ценность”, – говорит Адриан Уэллер, директор по исследованиям в области машинного обучения в Кембриджском университете, Англия. «Я бы не был так уверен, что это будет продолжаться еще долго. Не зацикливайтесь слишком сильно на текущем состоянии оперативной разработки. Это начинает развиваться довольно быстро».

Компетентный оперативный инженер может зарабатывать более 335000 долларов США в год (более 28000 долларов США в месяц).

«Зачастую, оперативные инженеры имеют образование в области истории, философии или английского языка, потому что это игровой процесс. Вы пытаетесь выразить суть или значение чего-либо в ограниченном количестве слов”, говорит Альберт Фелпс, инженер-программист в Mudano, входящей в консалтинговую фирму Accenture в Лейтонстоне, Англия

ChatGPT – не единственная программа такого класса. Более десятка языковых систем искусственного интеллекта, называемых большими языковыми моделями, или LLM, были разработаны такими компаниями, как Google, Alphabet Inc., OpenAI и Meta Platforms Inc.. Технология быстро перешла от экспериментов к практическому использованию, когда такие фирмы, как Microsoft Corp., интегрировали ChatGPT в свою поисковую систему Bing и инструмент разработки программного обеспечения GitHub.

Такие компании, как Anthropic, стартап, поддерживаемый Google, заявили о зарплате до 335 000 долларов для “оперативного инженера и библиотекаря” в Сан-Франциско. Компания по автоматической проверке документов Klarity, также из Калифорнии, предлагает до 230 000 долларов за инженера по машинному обучению, который может «подсказать, как получить наилучший результат» с помощью инструментов искусственного интеллекта. За пределами мира технологий Бостонская детская больница и лондонская юридическая фирма Mishcon de Reya недавно объявили о вакансиях инженера, говорится в отчете Bloomberg.

Сейчас также можно продать и приобрести текстовые подсказки на торговой площадке PromptBase, которая также помогает найти оперативных инженеров для создания индивидуальных подсказок за определенную плату.

https://www.businessinsider.com/ai-prompt-engineer-jobs-pay-salary-requirements-no-tech-background-2023-3?r=US&IR=T

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, это разработчик ChatGPT, рассказал о необходимости оперативных инженеров. В феврале он написал в Твиттере, что «написание действительно отличной подсказки для персонажа чат-бота – это удивительно эффективный навык».

Анна Бернштейн, старший инженер в Copy.ai , была внештатным писателем и ассистентом по историческим исследованиям до того, как начала работать с инструментами искусственного интеллекта.

“Мне нравится часть работы “безумного ученого”, где я могу придумать глупую идею для подсказки и увидеть, как она действительно работает”, – сказал Бернштейн в интервью Insider. “Это действительно странное пересечение моего литературного образования и аналитического мышления”.

Рынок оперативных инженеров растет. PromptBase, торговая площадка, запущенная в июне прошлого года, позволяет людям нанимать инженеров или продавать свои подсказки. /// nCa, 5 апреля 2023 г.