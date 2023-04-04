В Казахстане зафиксировали рекордный за последние 10 лет приток прямых иностранных инвестиций

В топе инвесторов страны ЕС и США

По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 28 млрд долларов США, что на 17,7% больше 2021 года (23,8 млрд долларов). Показатель стал рекордным за последние 10 лет (в 2012 году – 28,9 млрд долларов), сообщает МИД Казахстана.

Наибольший объём инвестиций в казахстанскую экономику пришелся на Нидерланды – 8,3 млрд долларов, США – 5,1 млрд долларов, Швейцарию – 2,8 млрд долларов, Бельгию – 1,6 млрд долларов, Россию – 1,5 млрд долларов, Южную Корею – 1,5 млрд долларов, Китай – 1,4 млрд долларов, Францию – 770 млн долларов, Великобританию – 661 млн долларов, Германию – 469,5 млн долларов.

В отраслевом разрезе больше всего инвестиций было вложено в горнодобывающую промышленность – 12,1 млрд долларов (рост на 25%), обрабатывающую промышленность – 5,6 млрд долларов (+2,7%), оптовую и розничную торговлю – 5,1 млрд долларов (+36%), профессиональную, научную и техническую деятельности – 1,2 млрд долларов (рост в 2,2 раза), транспорт и складирование – 1,2 млрд долларов (+13,5%).

В ближайшие 7 лет Казахстана нацелен привлечь в свою экономику не менее 150 млрд долларов США иностранных инвестиций.

Цель с больше вероятностью будет достигнута благодаря политике Президента Токаева, ориентированной на результат.

Однако, несмотря на то, что добывающий сектор поглощает большую часть инвестиций, Казахстан уделяет пристальное внимание соблюдению иностранными инвесторами природоохранного законодательства. Так, недавно Казахстан подал иск на 2,3 триллиона тенге (5,1 миллиарда долларов) в отношении оператора месторождения Кашаган – консорциума North Caspian Operating Company (NCOC) за нарушение экологических требований и вред окружающей среде. ///nCa, 4 апреля 2023 г.