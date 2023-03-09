Делегация Туркменистана приняла участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Женщины, мир и безопасность: на пути к 25-летию принятия резолюции СБ ООН 1325»

7 марта текущего года в Совете Безопасности ООН состоялись Открытые дебаты на тему «Женщины, мир и безопасность: на пути к 25-летию принятия резолюции СБ ООН 1325».

В дебатах, состоявшихся по инициативе Республики Мозамбик (председатель в СБ ООН в марте 2023 года), приняли участие более 80 делегаций стран-членов, основная часть которых принимает участие в проходящей в Нью-Йорке 6-17 марта очередной сессии Комиссии по положению женщин.

В ходе выступлений, главы делегаций обратили особое внимание на необходимость дальнейшего практического продвижения повестки «Женщины, мир и безопасность», недостаточность предпринимаемых совместных усилий, в частности на региональном уровне, потребность в усилении координации в этой сфере между специализированными структурами ООН и другие вопросы.

Делегация Туркменистана также выступила в ходе открытых дебатов. Постоянный Представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева в своём выступлении подчеркнула значимость в рамках глобальной повестки «Женщины, мир и безопасность» деятельности Диалога женщин стран Центральной Азии созданного в декабре 2020 года при поддержке Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. В частности, было отмечено участие делегации Диалога в ноябре 2022 года в специальной сессии Комиссии ООН по миростроительству и параллельных с ней мероприятиях.

Кроме того, было обращено внимание на имеющиеся неиспользованный потенциал вышеуказанной Комиссии в продвижении участия женщин в миростроительной и миротворческой деятельности, необходимость вовлечения женщин в формирование инициированной Генеральным секретарём ООН «Новой повестки дня для мира», а также дальнейшего развития таких объединений на площадке ООН как Группа друзей «Женщины, мир и безопасность».///Постоянное представительство Туркменистана в ООН, 7 марта 2023 г.