ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения Туркменистана представляют первое цифровое приложение для служб посещения матери и ребенка на дому

3 марта 2023 года, Ашхабад – Укрепление первичной медико-санитарной помощи и предоставление качественных услуг по охране здоровья матери и ребенка являются одними из ключевых приоритетов здравоохранения Туркменистана. ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности совместно работают над повышением качества этих услуг за счет оптимизации посещений на дому медицинскими работниками. Эта служба играет важную роль в раннем выявлении и лечении осложнений и спасении жизней матерей и детей.

В 2022 году ЮНИСЕФ помог разработать новые стандарты услуг по посещению на дому детей младшего возраста и первое в Туркменистане цифровое приложение для патронажных работников. На практике это означает, что услуги по посещению на дому, предоставляемые медицинскими работниками, теперь будут включать инструменты профилактики и консультирования, которые будут непосредственно способствовать улучшению состояния здоровья матери и ребенка и результатов в области питания, а также раннему выявлению нарушений развития. Благодаря новым стандартам и приложениям, установленным на планшетных компьютерах, матери и дети будут получать наилучшие успехи с самых первых дней.

В период с 28 февраля по 3 марта 2023 года все медицинские работники трех выбранных медицинских учреждений прошли обучение использованию нового приложения для посетителей на дому. Эта группа первопроходцев протестирует приложение в ближайшие месяцы, прежде чем оно будет распространено по всей стране на уровне первичной медико-санитарной помощи.///ЮНИСЕФ Туркменистан, 3 марта 2023 г.