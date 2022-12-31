Парк Ильхам в Ашхабаде – Вечер 30 декабря 2022 года – Часть 1

Парк Ильхам – популярное место для прогулок и отдыха в любую погоду.

Это больше, чем парк – это краткое изложение истории туркменского народа. Здесь установлены скульптуры и изваяния великих государственных деятелей, мыслителей, философов, ученых, писателей, поэтов и других выдающихся людей от древнего прошлого до периода новой истории. В совокупности их вклад составляет общее наследие туркменского народа в частности и народов Большой Центральной Азии в целом.

Парк Ильхам также является одним из десятков мест в Ашхабаде, где муниципалитет установил новогодние елки, иллюминационные инсталляции и аудио-системы для проведения концертов в рамках празднования 2023 года.

Вечером 30 декабря 2022 года, как и каждый вечер с 15 декабря 2022 года, парк Ильхам стал одним из популярных мест для посещения.

Вот несколько фотографий:

Еще несколько фотографий будут опубликованы через несколько часов.