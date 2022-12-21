Япония и Центральная Азия: динамика текущего партнерства

Эльвира Кадырова

Япония активно развивает двухсторонние отношения со странами Центральной Азии, будучи одним из долгосрочных партнеров региона. Сферы взаимодействия достаточно разнообразны – от энергетики до кадровой подготовки, от крупных инвестиций, развивающих национальному экономику, до проектов, улучшающих жизнь небольших сельских общин.

Вовлечена Страна восходящего солнца и в многосторонние инициативы, имеющие региональный охват.

В конце текущей недели министры иностранных дел Японии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана встретятся в Токио и, как ожидается, встреча в формате 5+1 позволит наметить конкретные шаги для дальнейшего наращивания взаимодействия во взаимовыгодных областях.

Туркменистан

Туркменские бизнесмены, работающие в текстильном секторе, посетили Японию для участия в Международной выставке оборудования и систем для швейной промышленности и текстиля, которая недавно проходила в Осаке, сообщает Turkmenportal.

Поездка была организована Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в сотрудничестве с Японской ассоциацией производителей швейных машин (JASMA), и дала возможность туркменским предпринимателям встретится с японскими поставщиками и потенциальными бизнес-партнерами.

Также было организовано посещение крупных японских компаний швейной промышленности и текстиля для обмена опытом и налаживания деловых контактов.

Как указывает источник, особый интерес у представителей частного сектора Туркменистана вызвало предложение компании JUKI по усовершенствованию сетевой системы для управления производством по принципу «умная фабрика».

Узбекистан

В январе следующего года 20 специалистов Узбекского агентства по техническому регулированию – главного регулятора страны в области стандартизации и метеорологии – пройдут обучение в Японии на промышленных предприятиях компаний «Noritsuisu Co. Ltd.» и «Meinan Co., Ltd.».

Данная программа будет реализована в рамках грантовой поддержки Министерства экономики, торговли и промышленности Японии в размере 500 тыс долл.США, нацеленной на содействие в подготовке кадров в сфере стандартизации.

Более того, недавно во время встречи в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана с главами вышеупомянутых компаний, достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в сфере обмена передовым опытом по внедрению международных промышленных стандартов.

Кыргызстан

В Кыргызстане гидроэнергетика может стать перспективным направлением для японских инвестиций. На днях, министерство энергетики Кыргызстана и японская компания «Muroo Systems Co.» подписали Меморандум о взаимопонимании, а также Дорожную карту по реализации проекта строительства малой Каракульской ГЭС.

Документ нацелен на развитие гидроэнергетических проектов в Кыргызской Республике, в частности, строительство малых ГЭС, разработку возобновляемых источников энергии.

Как отмечают в «Muroo Systems Co.», в случае успешной реализации проекта по строительству ГЭС, многие японские компании обратят внимание на инвестиционный потенциал Кыргызстана и откроются возможности другим японским инвесторам для капиталовложений в экономику страны.

Таджикистан

В Таджикистане за счет японских грантов будут построены медицинский пункт и школа в сельской местности.

Грант-контракты на сумму свыше 245 тыс.долл.США были подписаны в начале декабря в посольстве Японии в Душанбе.

Данные проекты, финансируемые в рамках программы правительства Японии по безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности (GGP), включают строительство медицинского пункта и усовершенствования медицинского оборудования в селе Булбулчашма на сумму свыше 124 тыс. долл.США и возведение нового здания школы в селе Хитои на сумму 120 тыс. долл.США.

Реализация первого проекта улучшит доступность и качество медицинского обслуживания для местной общины. В новом пункте будут оказывать первую медицинскую помощь, стоматологические и другие медицинские услуги, тогда как в имеющемся медпункте работает только две небольшие палаты и не хватает необходимого оборудования.

Проект в селе Хитои будет позволит улучшить безопасность школьного пространства, решить проблему нехватки классных помещений в школе, в результате чего количество смен сократится с трех до двух.

С 1996 года правительство Японии поддержало 449 гуманитарных проектов в Таджикистане на общую сумму 37 млн долл.США.

Казахстан

Япония также реализует значимые социальные проекты и в Казахстане. В качестве примера можно привести недавно завершенный проект по ремонту окон Ахмеровской средней школы в городе Усть-Каменогорск.

Он был реализован по линии программы безвозмездной помощи социальным проектам малого масштаба по обеспечению человеческой безопасности «KUSANONE (Корни травы)». Сумма гранта составила 62 857 долл. США.

Замена устаревших окон и оконных рам, которые не обеспечивали достаточной вентиляции и приводили к распространению простудных заболеваний, позволила учащимся обучаться в тепле и быть здоровыми.

Региональные инициативы

13 декабря 2022 года Япония и Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане подписали соглашение о начале новой совместной инициативы на сумму 4,1 миллиона долларов США по продвижению устойчивых сообществ во всех странах Центральной Азии.

Основываясь на результатах первой региональной программы (2018-2021 гг.), реализованной на уровне сообществ в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане, инициатива направлена ​​на расширение прав и возможностей молодежи и укрепление социальной сплоченности в странах региона. К инициативе также присоединился и Узбекистан.

Как отмечают в представительстве ПРООН в Казахстане, новый проект предлагает превентивный ответ на угрозу насильственного экстремистского влияния и пропаганды за счет мобилизации энергии, мобильности, открытости и динамизма молодых людей.

В рамках данной инициативы будет также обеспечиваться равное и значимое участие женщин на всех уровнях превентивных усилий и в роли движущей силы перемен в создании устойчивости сообщества. Мероприятия с учетом гендерных особенностей будут направлены на обучение предпринимательским и цифровым навыкам, повышение финансовой грамотности и доступа к финансированию, а также преодоление социальных и стереотипных барьеров с целью расширения прав и возможностей женщин.///nCa, 21 декабря 2022 г.