Аргентина подарила футбольному миру великолепный финал ЧМ-22

Тамир Шакиров

В финал FIFA World Cup 2022, который проходил в Катаре, Аргентина одержала ослепительную победу над сборной Франции в серии пенальти со счетом 4:2.

Это был великолепный матч, в котором сразились за кубок Qatar 2022, одни из самых сильных сборных команд мира. Встреча оказалась настолько горячей, что, не оставила равнодушными, даже не футбольных фанатов.

Матч длился более 2-х часов. Все это время, мир напряжено наблюдал за ходом поединка главного нападающего «трехцветных» Килиан Мбаппе и капитан бело-голубых Лионель Месси за владение мячом и победу.

«Виктория» стала частью новогоднего подарка для болельщиков сборной Аргентины.

После матча на стадионе Lusail Iconic состоялась церемония награждения.

Лео Месси стал обладатель золотого мяча, Килиан Мбаппе – золотой бутсы, Эмилиано Мартинес – золотой перчатки, Энцо Фернандес – серебряного мяча.

Французские триколоры были награждены серебряными медалями за 2 место.

Аргентинцы с гордостью красовались с золотыми медалями на груди и кубком FIFA 2022 над головами.

Итак, итоги Qatar 2022: Марокко заняла в рейтинге победителей четвертую строчку, Хорватия – 3 место, Франция – 2 место, Аргентина – 1 место.///nCa, 19 декабря 2022 г. (источник фото – Sports.ru)