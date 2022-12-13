Россия и Туркменистан проведут переговоры по налаживанию связей между Каспийскими портами

В январе 2023 года между портовыми властями Астраханской области и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана состоятся переговоры по налаживанию судоходной линии между портами Астраханской области и Международным морским портом Туркменбаши.

Как сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, данная договоренность была достигнута в Москве на заседании Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством зампреда Правительства РФ Алексея Оверчука и зампреда Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

На встрече стороны также обсудили проект по открытию в Астраханской области логистического центра Туркменистана, который станет значимым хабом международного транспортного коридора «Север-Юг».

«В последние годы взаимный товарооборот между Россией и Туркменистаном показывает хорошую динамику. В числе приоритетных направлений для развития партнёрства — нефтегазовый сектор, промышленность, логистика, торговля. Много сил вкладываем в развитие эффективных двусторонних отношений», – констатировал Бабушкин.

В августе делегация во главе с заместителем руководителя агентства «Туркменские морские и речные пути» посетила Астраханскую область. Они ознакомились с работой портовой особой экономической зоны, информацией об условиях, на которых возможно строительство логистического центра, а также сведениями о предоставляемых льготах резидентам и осмотрели площадку, предлагаемую для строительства логистического центра.

Туркменистан и Россия активно расширяют транспортное сотрудничество, как в области инфраструктуры, также и в рамках значимых региональных проектов транспортной взаимосвязанности. Недавно, запущен процесс формирования совместной туркмено-российской комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики.///nCa, 13 декабря 2022 г.