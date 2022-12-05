Туркменистан и Россия расширяют транспортное сотрудничество

Эльвира Кадырова

Туркменистан и Россия активно расширяют транспортное сотрудничество, как в области инфраструктуры, также и в рамках значимых региональных проектов транспортной взаимосвязанности.

Создание Транспортной комиссии

Одним из шагов в данном направлении стало формирование совместной туркмено-российской комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики, о чем было заявлено в ходе правительственного заседания в Ашхабаде в пятницу, 2 декабря.

Комиссия будет создана в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта России в целях увеличения двусторонних и транзитных перевозок, развития логистики и эффективного использования транспортного потенциала.

Президент Сердар Бердымухамедов, комментируя решение об учреждении новой комиссии, подчеркнул стратегическое значение транспортных маршрутов, соединяющих две страны, и отметил актуальность реализации совместных масштабных инфраструктурных проектов.

Лазуритовый коридор и Каспийская связуемость

Вероятно, необходимость создания нового двухстороннего механизма, сфокусированного на транспортном партнерстве, продиктована еще и тем, что Россия предпринимает энергичные усилия, как по продвижению своих собственных проектов связуемости (международный коридор Север-Юг), так и по подсоединению к проектам, которые были инициированы Ашхабадом.

Как недавно сообщил в интервью ТАСС торговый представитель РФ в Туркменистане Александр Елизаров, российские порты на Каспийском море планируют включиться в Лазуритовый транспортный коридор.

«Есть восточно-западный маршрут по Туркменистану, он называется “Лазуритовый коридор”: Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция. По этому коридору грузы идут через территорию Туркменистана до порта в городе Туркменбаши напрямую в Баку и в обратном направлении. На протяжении трех-четырех лет Торгпредство работает над тем, чтобы подключить к этому же маршруту российские порты Каспийского моря: Махачкала, Астрахань и в перспективе Логань (Калмыкия, там планируется строить порт – прим. ТАСС)», – рассказал он.

Уже сейчас есть перспективы развития, как назвал Елизаров, «Северного Лазурита». Географически данный маршрут выглядит так: международный порт Туркменбаши – западное побережье Каспия – европейская часть России и Европа.

«По мнению профессионалов в транспортно-логистической сфере, маршруты грузопотоков в этом направлении уже востребованы и будут развиваться в будущем, потому что через Суэцкий канал и далее, там и безопасность не всегда выдерживается, и это дальше и дороже», – пояснил торгпред.

Очевидно, что Россия стремится к тому, что воспользоваться возникающими возможностями в каспийской транспортной связуемости, и тем самым простимулировать развитие собственных портовых мощностей в условиях растущей конкуренции среди портов прикаспийских стран и каспийских коридоров.

К примеру, на Каспии имеются три российских порта – Астрахань, Оля и Махачкала. Их суммарная мощность – 19 миллионов тонн, и они функционируют на 28–30% от своего потенциала. В тоже время, мощность только одного международного морского порта Туркменбаши составляет 17 млн.тонн грузов (без нефтепродуктов) и 10 млн.тонн наливных грузов.

Модернизация железных дорог в Туркменистане

Еще одно перспективное направление сотрудничества России и Туркменистана в транспортном секторе – это электрификация железных дорог.

«Как известно, у Туркменистана огромный транзитный потенциал и при росте грузопотоков, конечно, нужна модернизация существующего и строительство нового путевого хозяйства, возведение складской инфраструктуры, в том числе и крытых, холодильных помещений. Это все нужно развивать – перспективы здесь для наших компаний, и прежде всего РЖД, очень большие», – сказал во время беседы ТАСС торговый представитель России в Туркменистане Елизаров.

Как он сообщил, в ближайшее время ожидается приезд делегации специалистов РЖД в Туркменистан. Они оценят масштабы необходимой модернизации, возможности пропускной способности железнодорожной системы страны.

По мнению Елизарова, в перспективе это очень значимые направления, масштабные, долгосрочные проекты. «Основная тенденция сейчас – отход от использования углеводородного топлива на железной дороге, в РФ почти все железнодорожные магистрали электрифицированы. Здесь, в стране сейчас электрификации нет, а за этим будущее», – добавил он.

Следует отметить, что электрификация и модернизация железнодорожной сети в Туркменистане входит в число инвестиционных проектов, реализация которых значительно повысит пропускную способность МТК «Север-Юг».

Так, согласно октябрьскому докладу Евразийского банка развития, линия Туркменабат — Мары протяженностью 250 км является ответвлением коридора «Север — Юг», связывающим Иран и Узбекистан через Туркменистан. Электрификация и модернизация магистрали Туркменабат-Мары является первым этапом проекта, на втором и третьем этапе будут модернизированы участки Мары-Ашхабад и Ашхабад-Туркменбаши. Содействие в подготовке ТЭО по проекту оказывает АБР.

Транспортная техника и промышленная кооперация

В середине ноября в Туркменистан прибыли пять грузовых тепловозов из от российского производителя “Трансмашхолдинг”. Сейчас прорабатывается следующий контракт.

Другой сферой туркмено-российского сотрудничества в расширении транспортного парка является судостроение.

«Важное направление сотрудничества между нашими странами в области судостроения – совместное строительство технических судов, таких как земснаряды. Мы над этим работаем, потому что потребность большая – водохозяйственный комплекс развивается в Туркменистане. Мы помогаем на взаимовыгодной основе развивать техническую базу водохозяйственного комплекса страны в целом», – сообщил ТАСС Елизаров.

Эти суда в Туркменистане используются для проведения дноуглубительных работ в порту Туркменбаши и для поддержания в надлежащем состоянии водных каналов и Каракум-реки.

Говоря о партнерстве в области судостроения, торгпред также добавил, что за последние четыре года заключены соглашения о взаимодействии между крупными российскими судостроительными компаниями и судоремонтно-судостроительным заводом “Балкан”.

Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время страны приступят к реализации конкретных проектов. ///nCa, 4 декабря 2022 г.