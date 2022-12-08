В Москве состоялось заседание совместной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству

7 декабря 2022 года в Москве состоялось 12-е заседание Межправительственной Туркмено-Российской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

В рамках заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе и перспективах туркмено-российского торгово-экономического сотрудничества. Было подчеркнуто, что за последние годы ему был придан мощный импульс, и сегодня оно развивается особенно динамично и последовательно, на взаимовыгодной и равноправной основе.

Переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность к расширению партнерского взаимодействия в различных областях, выходу на новые перспективные направления. Среди них приоритетными были названы такие сферы, как топливно-энергетический комплекс, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, ряд других направлений. Должное внимание было уделено развитию культурно-гуманитарного взаимодействия.

Главы делегаций отметили наличие значительного потенциала для насыщения и обогащения всего двустороннего комплекса сотрудничества на долгосрочной основе, в соответствии с поручениями Президентов двух стран и логикой отношений стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией.

По итогам двухдневного визита делегации Туркменистана в Россию было подписано 15 двусторонних документов, в том числе, Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации на 2023-2024 г.г., а также соглашения в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

В рамках обозначенного визита состоялся ряд встреч между профильными министерствами и ведомствами двух стран. ///МИД Туркменистана, 7 декабря