Российская бизнес-миссия изучит деловой климат в Туркменистане

С 12 по 15 декабря 2022 года делегация заинтересованных представителей среднего и крупного бизнеса из регионов Российской Федерации посетит Ашхабад.

Бизнес-миссия будет организована при содействии Российско–Туркменского делового совета, Администрации Президента Российской Федерации и Минэкономразвития России.

Визит нацелен на ознакомление с деловым климатом, конкурентной и общественно-политической средой Туркменистана, а также на разработку деловой стратегии каждого из участников, выстраивание логистических каналов, достижение конкретных договоренностей с местными партнерами. ///nCa, 20 ноября 2022 г.