Фестиваль туркмено-узбекской дружбы, двухдневное ежегодное мероприятие, стартовал в среду (16 ноября 2022 года) в Дашогузской области Туркменистана.

Участникам и гостям были зачитаны Послания президентов Туркменистана и Узбекистана.

Делегацию Узбекистана возглавляет министр культуры этой страны Озодбек Назарбеков. Известный певец Назарбеков исполнил песню о дружбе на церемонии открытия.

Главная церемония открытия фестиваля состоялась перед зданием Türkmeniň ak öýi – это огромное сооружение в форме юрты, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса.

Накануне фестиваля участники творческой акции посетили исторические и культурные памятники, расположенные в историко-культурном заповеднике Куняургенч, некоторые из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти памятники представляют общую историю туркменского и узбекского народов. /// nCa, 17 ноября 2022 (фото – TDH)