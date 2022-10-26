Топ дипломаты Кореи и стран Центральной Азии провели 15-й Форум сотрудничества

Основные моменты:

Корея и пять центральноазиатских стран подтверждают важность партнерства и укрепления сотрудничества

Ашхабад примет у себя следующий Форум сотрудничества Кореи и Центральной Азии.

Туркменистан поддерживает солидарность стран Центральной Азии и Кореи в вопросах мира и безопасности

Встреча глав МИД Туркменистана и Кореи

Пусан и Туркменбаши могут стать городами-побратимами

25 октября в Пусане прошел 15-й Форум сотрудничества в формате Корея-Центральная Азия.

В форуме, прошедшем под председательством министра иностранных дел Кореи Пак Джина, приняли участие главы внешнеполитических ведомств Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

Лейтмотивом встречи стал девиз «Корея-Центральная Азия: совместное путешествие к лучшему будущему». Всего на форуме присутствовали около 200 делегатов, в том числе представители правительств Кореи и пяти стран Центральной Азии, бизнесмены и эксперты частного сектора.

В своем выступлении на церемонии открытия министр Пак Джин высоко оценил устойчивое развитие отношений дружбы и сотрудничества в различных областях за последние 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Кореей и пятью странами Центральной Азии в 1992 году.

Пак констатировал, что сейчас на пороге начала нового 30-летия сотрудничества Корея и Центральная Азия сталкиваются с глобальными изменениями и вызовами, такими как изменение климата, цифровое неравенство, здравоохранение и экономическая безопасность.

Также глава МИД Южной Кореи обратился к странам региона с просьбой оказать поддержку в вопросе проведения глобальной выставки ЭКСПО-2030 в Пусане – центре транспорта, логистики и культуры в Северо-Восточной Азии.

На форуме был достигнут консенсус в отношении того, что сектор туризма является многообещающей сферой с большим потенциалом для сотрудничества между Кореей и Центральной Азией. В частности, была проведена специальная сессия по туризму, на которой были представлены туристические продукты, предлагаемые Кореей и центральноазиатскими странами.

Кроме того, в ходе Форума дипломаты и эксперты стран-участниц обсудили пути активизации сотрудничества в сферах энергетики, цифровых технологий, экономической безопасности, туризма и здравоохранения.

Участники отметили особую значимость нынешнего Форума в год 30-летия дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и Республикой Корея, а также 15-летие запуска данного формата сотрудничества.

В совместном итоговом заявлении министров иностранных дел обозначено дипломатическое видение корейского правительства в качестве «глобальной ключевой страны, содействующей свободе, миру и процветанию», а также подтверждено, что Корея и пять стран ЦА являются важными партнерами в укреплении сотрудничества.

Стороны договорились провести 16-й Форум сотрудничества Кореи и Центральной Азии в 2023 году в Ашхабаде, Туркменистан.

Туркменистан поддерживает солидарность стран ЦА и Кореи в вопросах мира и безопасности

Делегацию Туркменистана на форуме возглавил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В своем выступлении, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил, что «главной задачей сегодня является солидарность стран Центральной Азии и Республики Корея в деле сохранения всеобщего долгосрочного мира и стабильности».

В этих условиях возрастает роль политико-дипломатического взаимодействия между нашими странами, налаживания регулярного и открытого обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркнул Мередов

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана отметил большие перспективы для совместной деятельности в реализации проектов в наукоемких отраслях, в том числе, в телекоммуникационной и космической сферах, по опреснению воды.

На полях форума Мередов провел ряд двухсторонних встреч.

Встреча Министров Иностранных Дел Туркменистана и Республики Корея

В рамках участия в работе 15-ого Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с Министром иностранных дел Республики Корея Пак Джином.

В ходе беседы министры с удовлетворением отметили позитивную динамику развития партнерства Туркменистана с Республикой Корея в двустороннем и многостороннем форматах.

В этой связи дипломаты высоко оценили деятельность Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», который за последние годы зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных механизмов для успешного развития всестороннего взаимодействия между странами центральноазиатского региона и Республикой Корея.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства заявил, что Туркменистан с чувством благодарности и высокой ответственности принимает эстафету председательствования в Форуме и с сегодняшнего дня приступает к активной подготовке к проведению очередного 16-го заседания Форума «Республика Корея-Центральная Азия» в 2023 году в г. Ашхабаде.

Выражена надежда на то, что первый официальный визит Председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Корею в ноябре текущего года откроет новую страницу в истории двусторонних отношений между странами как по линии парламентариев, так и по другим направлениям взаимного сотрудничества.

Касаясь вопросов двусторонней и многосторонней повестки, стороны отметили поступательное развитие туркмено-корейского взаимодействия, где страны демонстрируют приверженность расширению сфер торгово-экономического партнёрства и дальнейшему углублению культурно-гуманитарных связей.

Пусан и Туркменбаши могут стать городами побратимами

Во время встречи с мэром города Пусан Пак Хеонг-Джуном глава МИД Туркменистана отметил, что в ходе государственного визита в Республику Корея бывшего Президента Туркменистана, а ныне – уважаемого Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в 2008 году, он посетил город Пусан, являющимся вторым по величине городом страны и пятым по масштабам морским портом мира.

В этой связи было предложено изучить возможности развития будущего сотрудничества между Международными морскими портами Туркменбаши и Пусан для взаимного обмена опытом между специалистами двух стран в области портового менеджмента.

В ходе встречи была также озвучена идея рассмотреть возможность подписания в обозримом будущем Соглашения об установлении побратимских связей между городами Туркменбаши и Пусан, что, в свою очередь, послужит заметным вкладом в укрепление двусторонних отношений и развитие торгово-экономического взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Корея.

В ходе переговоров были обсуждены возможности продвижения партнерства в области информационных и цифровых технологий, транспорта, связи, судостроения, водного и лесного хозяйства. Состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области архитектуры и городского планирования.///nCa, 26 октября 2022 г.