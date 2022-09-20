Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 27-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1. Великий шелковый путь внес крупный вклад в обмен товарами, технологиями, идеями и культурными ценностями между Европой и Азией, и до сих пор вдохновляет страны ШОС в деле мира и развития.

2. Укрепление политического взаимодоверия. В духе многовековой дружбы и миролюбия, мы уважаем коренные интересы и пути развития друг друга, взаимно поддерживаем в деле обеспечения мира, стабильности, развития и процветания страны.

3. Развитие взаимовыгодного сотрудничества. При учете интересов друг друга мы укрепляем работу по сопряжению стратегий развития, неуклонно идем по пути взаимной выгоды и всеобщего процветания на принципах совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования .

4. Соблюдение равноправия. ШОС выступает за то, что все государства, большие и малые, равны. В соответствии с принципом консенсуса у нас вопросы всегда обсуждаются и решаются через переговоры – это диалог равных партнеров без навязывания собственных позиций и притеснения.

5. Расширение открытости и толерантности. ШОС, призывая к гармонии и взаимному заимствованию между разными странами, народами и культурами ради межцивилизационных обменов и сближения, всегда готова к наращиванию партнерских отношений и взаимовыгодного партнерства с государствами-единомышленниками и международными организациями.

6. Отстаивание справедливости. Строго руководствуясь целями и принципами Устава ООН, мы подходим к урегулированию актуальных международных и региональных проблем исключительно в духе правды и справедливости, выступаем против попыток удовлетворения своих собственных интересов в ущерб другому.

7. В упомянутых выше пяти аспектах накопленного опыта находится полное воплощение Шанхайского духа – взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, консультации, уважение к многообразию цивилизаций и стремление к совместному развитию. Как показывает практика, в Шанхайском духе можно черпать не только силу для роста и укрепления Организации, но и руководящий ориентир на далекую перспективу. Шанхайский дух был, является и будет маяком для нас на пути от победы к победе.

8. Налицо стремительная трансформация невиданных за столетие мировых перемен, разворачивается новый виток глобальных преобразований. Пока пандемия далеко не совсем купирована, лихорадят локальные конфликты. Вновь оживляется стереотип времен холодной войны и блоковое мышление, поднимают голову односторонние действия и протекционизм, экономическая глобализация сталкивается с серьезными трудностями. Все нарастает дефицит мира, развития, доверия и управления. Человечество оказалось на перепутье, перед беспрецедентными вызовами.

9. В новых реалиях ШОС, как один из конструктивных факторов в международных и региональных делах, обязана найти в себе силы для реагирования на переменчивую мировую ситуацию, в соответствии с веянием времени укреплять солидарность и сотрудничество во имя формирования плотного сообщества единой судьбы ШОС.

10. Следует активизировать контакты и стратегический диалог на высшем и высоком уровне, укреплять взаимопонимание и политическое взаимодоверие, поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать «цветную революцию», совместно противодействовать вмешательству во внутренние дела других стран под каким бы то ни было предлогом, держать судьбу страны в своих руках.

11. Учитывая тяжелую ситуацию с дефицитом мира и глобальной безопасности, Китай выдвинул Инициативу по глобальной безопасности с призывом к соблюдению концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектоники безопасности. Приветствуем участие всех партнеров в совместной реализации данной инициативы.

12. Все мы стремимся к одной и той же цели – обеспечить народ достойной и счастливой жизнью. Выступая с Инициативой по глобальному развитию, мы хотим обращать больше внимания международного сообщества на вопрос развития в пользу формирования партнерских отношений развития глобального масштаба, которое приобретет более мощный, зеленый и здоровый характер. Китайская сторона готова вместе со всеми партнерами претворять в жизнь данную Инициативу в регионе на благо устойчивого развития разных стран.

13. Те, кто рвется в узкие клики, втравят мир во все недобрые дела раскола и конфронтации. Нужно твердо защищать международную систему с главенствующей ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, развивать общие ценности всего человечества, отказаться от игры с нулевой суммой и блоковой политики.

14. С начала этого года перед лицом сложных условий внутреннего и глобального развития мы руководствуемся курсом на поступательный рост при сохранении стабильности, в едином плане выполняем задачи по борьбе с коронавирусной инфекцией, стабилизации экономики и поддержанию безопасности для развития, придерживаемся комплексного подхода в работе по антиковидным ограничениям и социально-экономическому развитию. Удалось не только самым надежным образом защитить жизнь и здоровье народа, но и максимально укрепить основы для социально-экономического развития. Китайская экономика по-прежнему отличается высокой стрессоустойчивостью и большим потенциалом, демонстрирует положительную динамику роста на долгосрочную перспективу. Это послужит мощным импульсом для восстановления глобальной экономики и откроет доступ на огромный рынок всем странам мира.

15. Буквально через месяц состоится 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, который имеет крайне важное значение для нас на пути к строительству модернизированного социалистического государства и достижению второй цели столетия. На съезде будут всесторонне обобщены значительные достижения и драгоценный опыт, накопленные в ходе реформ и развития, намечены программы действий и политические курсы при полном учете новых реалий национального развития и ожиданий народа. Мы будем неуклонно придерживаться китайской модели развития в деле великого возрождения китайской нации, продолжать неустанные усилия к формированию сообщества единой судьбы человечества, открывать новые возможности миру своим развитием, отдавать умы и силу во имя мира и развития на планете, а также прогресса цивилизации человечества. /// nCa, 20 сентября 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Ашхабаде)