Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 30-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1.Ныне эпидемия коронавирусной инфекции все еще продолжается, восстановление мировой экономики сталкивается с разными вызовами, набирают силу унилатерализм и протекционизм, под ударом находятся глобальные цепочки производства и поставок, обостряются проблемы, связанные с инфляцией, обеспечением продовольственной и энергетической безопасности.

2. Китайская мудрость гласит: «Тот, кто умен, не подвержен заблуждениям. Тот, кто милосерден, не знает печали. Тот, кто мужественен, не поддается страху». В новых реалиях нам важно найти в себе силу и направить совместные усилия на построение сообщества единой судьбы АТР и достижение новых успехов в региональном сотрудничестве.

3. Следует отстаивать мировую справедливость, поддерживать мир и стабильность в АТР. Важным опытом назову взаимное уважение, консолидацию сотрудничества, настрой на урегулирование проблем посредством консультаций и поиск общих интересов. Важно придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность каждой страны, не вмешиваться во внутренние дела других, уважать самостоятельный путь развития и социальный строй. Необходимо уделять должное внимание рациональным озабоченностям всех стран в области безопасности, урегулировать межгосударственные разногласия и споры путем диалога и консультаций.

4. Следует в духе открытости и инклюзивности добиваться всеобщей зажиточности в АТР. История не раз доказывала, что для человечества верный путь пролегает через открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество. Целесообразно придерживаться открытого регионализма, активизировать гармонизацию макроэкономической политики, выстраивать более устойчивые производственно–поставочные цепочки в регионе, содействовать либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, планомерно продвигать региональный интеграционный процесс, ускорять создание зоны свободной торговли высокого уровня в АТР.

5. Считаю важным осуществлять развитие во имя народа и с опорой на него, обеспечивать его доступ к плодам развития, способствовать всеобщей зажиточности всех народов АТР.

6. Следует следовать зеленой и низкоуглеродной повестке во имя чистого и красивого АТР. Охрана окружающей среды и реагирование на изменение климата – общие задачи для всего человечества. Необходимо укреплять технико-экономическое сотрудничество, активизировать синергию цифровизации и зеленого развития, продвигать трансформацию и оптимизацию энергоресурсов, структур производства и потребления, содействовать зеленому социально-экономическому развитию. Поставленные в этом году «Бангкокские цели по экономике BCG» нацелены на скоординированное продвижение охраны окружающей среды и социального развития.

7. В прошлом году на полях ГА ООН китайская сторона выдвинула Инициативу по глобальному развитию, призвав укреплять практическое сотрудничество в сферах ликвидации бедности, продовольствия, энергетики и здравоохранения, а также ускорять реализацию повестки дня ООН 2030. Рассчитываем на активное участие стран АТР.

8. Следует в духе единой судьбой сплотить страны АТР. Мы должны со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы рассматривать сотрудничество в рамках АТР, поддерживать ведущую роль АТЭС в процессе регионального сотрудничества, придерживаться верного курса взаимодействия. Важно следовать целям и принципам АТЭС, постоянно углублять партнерство, основанное на взаимодоверии, инклюзивности, сотрудничестве и общем выигрыше, развивать дух «большой азиатско-тихоокеанской семьи», укреплять солидарность и взаимовыручку в интересах формирования сообщества единой судьбы АТР.

9. В прошлом месяце успешно состоялся 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, который определил основные векторы развития Китая на ближайший и последующий период. Китай готов со всеми партнерами на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды добиться мирного сосуществования и совместного процветания.

10. Будем неуклонно расширять открытость внешнему миру в более крупных масштабах, в большем количестве сфер и в более глубокой степени, следовать пути китайской модернизации, формировать новую структуру открытой экономики на более высоком уровне, продолжая делиться возможностями развития Китая со всем миром, в первую очередь со странами АТР /// nCa, 21 ноября 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Ашхабаде)