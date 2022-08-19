Летнее время — время детей: Меджлис Милли Генгеша, Министерство образования и ЮНИСЕФ объединяют усилия для повышения осведомленности о правах ребенка

Во время летних каникул 2022 г. дети в летних лагерях узнали о правах ребенка и правах людей с инвалидностью посредством серии интерактивных занятий, проведенных представителями Меджлисом Милли Генгеша, Министерством образования и ЮНИСЕФ.

Основными ведущими этих сессий выступили парламентарии и специалисты в области образования, принявшие участие в Тренинге тренеров по продвижению прав ребенка и прав детей с ограниченными возможностями, организованном Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане в мае этого года.

Занятия были посвящены ознакомлению детей с положениями Конвенции о правах ребенка (КПР) и Конвенции о правах инвалидов. Дети узнали об основных принципах прав человека, таких как недискриминация, обеспечение наилучших интересов ребенка, выживание и развитие, участие и инклюзия, а также о действующем национальном законодательстве в этой области. Эти заседания подтвердили приверженность страны и постоянные усилия по защите прав детей.

Во вступительном слове перед учителями Центра отдыха «Арзув» г-н Мохаммад Файязи, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане, подчеркнул, что «эффективное взаимодействие с детьми об их правах через систему образования вносит ценный вклад в реализацию повестки дня в области прав ребенка в страна”. Он также подчеркнул, что ЮНИСЕФ в Туркменистане ценит это участие, и выразил благодарность Меджлису Милли Генгеша и Министерству образования за постоянную поддержку кампаний по повышению осведомленности детей.

ЮНИСЕФ поддерживает повышение осведомленности о КПР в течение последних шести лет совместно с Меджлисом Милли Генгеша и Министерством образования. Только в этом году более 270 детей со всего Туркменистана приняли участие в интерактивных занятиях о своих правах.

ЮНИСЕФ будет продолжать поддерживать эти усилия, а также расширять свое сотрудничество с другими национальными партнерами, уделяя особое внимание правам ребенка. ///ЮНИСЕФ Туркменистан, 18 августа 2022