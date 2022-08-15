В Туркменбаши состоялись выставки транспортного сектора Туркменистана

На полях транспортной конференции стран, не имеющих выхода к морю, 14 августа в Туркменбаши состоялись выставки, посвященные развитию транспортно-коммуникационного сектора Туркменистана.

Один их смотров развернулся в Международном аэропорту Туркменбаши. Здесь представлены павильоны международных воздушных гаваней столицы и административных центров регионов страны, аэропортов Джебеля и Керки, агентства «Türkmenhowaýollary», АООТ «Авиакомпания «Türkmenistan», а также представительств ряда зарубежных авиакомпаний.

Во второй половине дня в паромно-пассажирском терминале на территории Международного морского порта города Туркменбаши открылась экспозиция, главной задачей которой стало ознакомление посетителей с потенциалом транспортной инфраструктуры Туркменистана.

Смотр также представил особенности доставки в Каспийский регион крупногабаритных и тяжеловесных грузов различными видами транспорта, их транзита в другие государства Центральной Азии, в том числе не имеющих выхода к морю.

В выставке приняли участие логистические компании – ХО «Türkmen halkara awtoulagly daşaýjylarynyň assosiasiýasy», АООТ «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi», Акционерное общество закрытого типа «Deňiz söwda floty». Экспозиции в формате видеостендов представили различные структурные подразделения ООН, международные организации, Государственная таможенная служба и др.

Перед началом осмотра экспозиции для зарубежных участников Международной конференции была организована экскурсия по объектам Туркменбашинского порта.///nCa, 14 августа 2022г. (источник фото – TDH)