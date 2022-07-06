Мировая премьера выставки «Я люблю Суши» в Ашхабаде при поддержке Посольства Японии в Туркменистане и Японского Фонда

С 8 июля (пятница) Посольство Японии в Туркменистане проведет передвижную выставку Японского Фонда «Я люблю Суши» в Музее изобразительных искусств Туркменистана в г. Ашхабад.

На выставке будет представлена «васёку», традиционная японская кухня, которая зарегистрирована как нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и пользующаяся широкой популярностью во всем мире.

Данная выставка состоит из 5-и разделов: «Знакомство с суши», «Суши в период Эдо», «Культура суши сегодня», «Опыт суши» и «СУШИ, распространяющиеся по всему миру», которая знакомит с миром богатой кулинарной культурой Японии через многочисленные интересные экспонаты.

Надеемся, что многие люди, интересующиеся японской кухней, а также японской культурой и историей, посетят эту выставку и еще больше углубят свой интерес. ///Посольство Японии в Туркменистане, 4 июля