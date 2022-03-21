Туркменские школьники и студенты приглашаются на олимпиады по французскому языку

Французский институт в Туркменистане проведет Олимпиаду по французскому языку, в которой могут принять участие ученики (дети/подростки), изучающие французский язык в туркменских школах и во Французском институте, а также студенты высших учебных заведений, изучающие французский язык.

Лингвистическое состязание состоится в 2 этапа, в середине-конце апреля 2022 г. Тема Олимпиады, которая проводится второй год подряд, “Путешествия, открытия и приключения”.

Более подробно с условиями участия можно будет ознакомиться во время презентации, которую Французский Институт проведет в среду 23 марта в 18:30 ч.

Также, для большей информации можно позвонить по номерам 36 83 70, 36 83 71, 36 83 72.

Региональная олимпиада по французскому языку 2022

В дополнение к национальной олимпиаде по французскому языку в Туркменистане, посольства Франции в Казахстане, Киргизстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане совместно организуют второй год подряд Региональную олимпиаду по французскому языку в Центральной Азии.

Центральноазиатская олимпиада пройдёт полностью в онлайн формате.

Первый тур состоится 9 апреля (тест) и 10 апреля (диктант) в 16:00, по ашхабадскому времени.

Все франкоязычные могут принять участие: школьники, студенты, преподаватели… и даже носители языка!

Конкурс делится на 7 категорий с множеством разыгрываемых призов.

Запись на участие в Олимпиаде открыта до 3 апреля в 15:00, по ашхабадскому времени, через сайт https://olympiades-regionales.org/ .

Там же можно ознакомиться с условиями и этапами конкурса на 7 языках.

Для большей информации, пишите на электронный адрес: olympiadesregionales@gmail.com

/// nCa, 21 марта 2022 г.