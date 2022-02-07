Россия поставила в Туркменистан 800 тыс.доз вакцины «Спутник Лайт»

Эльвира Кадырова

29 января 2022 года в Туркменистан поступила партия российской противокоронавирусной вакцины «Спутник Лайт» в количестве 800 тыс. доз, сообщил МИД России в ходе пресс-брифинга.

Из данного количества 300 тыс. доз предоставлены безвозмездно.

«В непростых условиях глобальной пандемии Россия и Туркменистан продолжают активное сотрудничество в области противодействия опасным инфекционным заболеваниям. Российская сторона подтверждает готовность к дальнейшему расширению взаимодействия со всеми своими партнерами в духе дружбы и взаимопомощи», – отметил пресс-спикер российского внешнеполитического ведомства.

В Туркменистане начата ревакцинация против Covid-19. В настоящее время прививку получает лица старшего возраста по приглашению в участковые поликлиники и медицинские учреждения.

О вакцине «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт», первый компонент «Спутник V» — безопасная и одобренная отдельная однокомпонентная вакцина доказанная эффективность против заражения, выше, чем у большинства зарубежных двухдозных вакцин.

«Спутник Лайт» идеально подходит для ранее переболевших COVID-19; для ревакцинации после Cпутник V или других вакцин.

Кроме того подтверждено, что у 100% ревакцинированным «Спутником Лайт» сформировались антитела к штамму Омикрон.

Защита «Спутник Лайт» после вакцинации даже увеличивается в течение 4-6 месяцев.

Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом «Спутник Лайт» не зарегистрировано.

Безопасность вакцины «Спутник Лайт» подтверждена реальными данными по вакцинации в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, России, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Филиппинах, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси. /// nCa, 7 февраля 2022 г.