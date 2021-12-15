Посольство Казахстана в Ашхабаде провело брифинг для прессы

Посол Казахстана в Туркменистане Еркебулан Сапиев провел 14 декабря в Ашхабаде брифинг для представителей средств массовой информации.

В ходе встречи были освещены основные достижения Казахстана за 30-летний период независимости.

Ниже приводится текст выступления посла:

Уважаемые представители средств массовой информации!

Уважаемые коллеги!

Дамы и господа!

В начале своего выступления хотел бы сердечно поздравить уважаемого Президента Туркменистана и братский туркменский народ с прошедшим Международным днем нейтралитета!

Выражаю всем вам огромную благодарность за участие в нашем мероприятии.



Сегодня хотел бы рассказать вам о социально-экономическом развитии Казахстана, внутриполитических процессах, внешней политике, основных положениях Послания Президента нашей страны уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана, о событиях двусторонней повестки казахстанско-туркменского сотрудничества, а также о планах на 2022 год.

1. В 2021 году, который по-прежнему был сложным для мировой экономики из-за продолжающейся пандемии и карантинных ограничений, экономика Казахстана сохранила уверенный темп роста. По итогам десяти месяцев т.г. рост ВВП составил 3,5%.

Сохранился и стабильный рост производства в реальном секторе. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,3%. Рост отмечается в производстве локомотивов и вагонов (59%), пластмассовых изделий (36,5%), фармацевтике (33,6%), готовых металлических изделий (16,4%), машиностроении (19,5%), производстве мебели (11,8%), одежды (11,4%), стройматериалов (9,3%).

Благодаря постепенным карантинным послаблениям наблюдается восстановление деловой активности в секторе услуг с ростом до 3,4% за счет высокой динамики в услугах связи (+12,9%) и торговле (+9,5%).

Строительная отрасль выросла на 7,6%. За 10 месяцев в стране введено в эксплуатацию 11,6 млн кв. м жилья, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжилось постепенное восстановление роста инвестиций, составив 2,5%, а без учета горной добычи – на уровне 14%. Высокие показатели роста инвестиций в основной капитал отмечены в строительстве (+120,6%), обрабатывающей промышленности (+78,6%), сельском хозяйстве (+41,9%), торговле (+31,4%), операциях с недвижимостью (+17,4%), финансовой деятельности (+12,1%).

2. Чего нам удалось достичь за 30 лет Независимости?

Казахстан имеет суверенный кредитный рейтинг на уровне инвестиционной привлекательности от международных рейтинговых агентств (S&P, Fitch и Moody’s).

В рейтинге «Doing Business 2020» Казахстан уверенно вошел в ТОП-25 среди 190 стран мира, улучшив свою позицию на 3 пункта. Казахстан занимает 4 место по индикатору «Обеспечение исполнения контрактов», 7 место по индикатору «Защита миноритарных инвесторов», 22 место по индикатору «Регистрация предприятий».

В отчёте Международного союза электросвязи ООН по Глобальному индексу кибербезопасности Казахстан занимает 31 место.

По данным Международного института развития менеджмента в Рейтинге мировой конкурентоспособности Казахстан занимает 35 место.

В рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) по Индексу глобальной конкурентоспособности Казахстан занимает 55 место.

В Рейтинге устойчивого развития, опубликованном ООН и Фондом Bertelsmann, из 165 стран Казахстан занял 59 место.

В Казахстане работает более 24 тысяч компаний с иностранным участием (на 10,5% больше, чем в 2020 году). Из них 23,6 тыс. представляют малый бизнес, еще 314 являются средними, а 260 – крупными.

По итогам I полугодия т.г. объем прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана увеличился на 30,4% и составил 11,1 млрд. долл. США. В разрезе отраслей наибольший рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности – на 57,2%, торговле – на 45,8%, горнодобывающей промышленности – на 27,1%, транспорте – на 20,4%.

На территории Казахстана действует 13 Специальных экономических зон разной отраслевой направленностью, 31 индустриальная зона.

3. Формируется благоприятный миграционный режим. Безвизовый режим действует для граждан более 65 стран мира, в том числе всех стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

На территории страны действует 24 аэропорта (72 воздушных коридора). Из столицы Казахстана – Нур-Султан – выполняется 126 международных и 289 внутренних рейсов, в том числе во Франкфурт, Лондон, Дубай, Гонконг, Сеул. Из международного аэропорта города Алматы, вылетают рейсы в более чем 55 городов мира.

Активно развивается Международный финансовый центр «Астана». За четыре года активной работы Международный финансовый центр «Астана» зарегистрировал порядка 600 компаний-участника. Собираемые с них налоги, а также с собственный заработок и постоянное сокращение расходов позволят МФЦА выйти на самоокупаемость до 2023 года.

На территории Центра создан Суд и Международный Арбитражный Центр для разрешения инвестиционных споров на принципах британского права. Любой инвестор, вне зависимости от места реализации его проекта на территории страны, может обращаться туда за защитой.

Развивается транспортно-логистическая инфраструктура. Сегодня протяженность автодорог общего пользования РК составляет почти 100 тыс. км, из них республиканская сеть – 25 тыс. км, местная сеть – 71 тыс. км. В период с 2021-2025 гг. в автодорожной отрасли планируется построить и реконструировать 12 тыс. км дорог республиканской сети. Ведется строительство и реконструкция 3,6 тыс. км. Капитальным и средним ремонтом охвачено 1,1 тыс. км дорог. На сегодняшний день реализуется 15 автодорожных проектов.



На Казахстан приходится 70% всех транзитных сухопутных перевозок между Китаем и Европой, при этом наземная транспортировка в 3 раза быстрее по сравнению с морской транспортировкой (40 дней – морским путем, 40 дней – через территорию Казахстана).

В 11 крупных аэропортах Казахстана действует режим открытого неба. Полеты с 5-й степенью «свободы воздуха» позволяют осуществлять коммерческие пассажирские транзитные полеты иностранной авиакомпании через аэропорты Казахстана в города третьих стран, что позволяет повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить пассажиропоток через аэропорты Казахстана.

Созданы транзитные сухопутные коридоры. С Востока на Запад и с Севера на Юг обеспечен выход на рынки стран Европы, Юго-Восточной Азии, Китая, России, Турции и стран Персидского залива. Одним из таких коридоров является международная автомагистраль «Западная Европа – Западный Китай». Грузы из Китая доставляются в Европу через Казахстан за 10-15 дней, тогда как доставка Южным морским путем занимает порядка 2 месяцев.

Казахстаном построен терминал в китайском порту Ляньюньган, сухой порт «Хоргос – Восточные ворота» на границе с Китаем, увеличены мощности портов Актау и Курык на Каспии с возможностью загрузки до 27 млн. тонн в год. Казахстан поддерживает процесс возрождения Великого шелкового пути и мега-проект «Один пояс – Один путь», инициированный КНР.

Казахстан входит в число крупнейших производителей и экспортеров зерна. Мы имеем 26 млн. га земель, пригодных для сельского хозяйства. До 2030 года площадь орошаемых земель будет увеличена до 3 млн. га.

В этом году урожай зерновых составил 16,4 млн. тонн. Как вы знаете, в рамках Организации исламского сотрудничества Казахстан инициировал создание Исламской организации по продовольственной безопасности. В настоящее время членами этой организации являются 36 государств ОИС. В данное время Туркменистан также изучает вопрос вступления в данную организацию.

Наша страна активно развивает социальную сферу.

В области здравоохранения оказываются услуги по ядерной диагностике, роботизированной кинезотерапии, томотерапии и другие высокотехнологичные услуги. В стране проводятся 84 тыс. кардиологических операций в год. 6 медицинских организаций имеют международную аккредитацию JCI. Активно развивается медицинский туризм. Ежегодно в клиники Казахстана на лечение приезжают иностранцы из более 45 государств мира. В этом году государство выделило 4,1 млрд. долл. США на финансирование медицинской помощи.

В сфере образования успешно работает международная программа «Болашак». Бесплатное образование в лучших университетах мира получили более 13 тыс. наших граждан. Из них 11 тысяч сейчас трудятся во благо нашей Родины в разных секторах экономики. Более 50% – обладатели специальностей гуманитарных, социальных наук, более 30% – инженерно-технические специальности.

В 2010 году Казахстан присоединился к Болонскому процессу и стал полноправным членом европейского образовательного пространства. На сегодняшний день в стране функционируют 128 высших учебных заведений, 8 из них вошли в список лучших университетов мира с рейтингом «QS Stars Development Road map» на 2018 г.

Уважаемые коллеги!

4. Этого всего невозможно было бы достичь без межнационального согласия и межконфессионального взаимопонимания в обществе. Наша модель межэтнического и межконфессионального развития уже давно стала международным брендом страны. Я объясню почему.

У нас живут в мире и согласии 126 национальностей и народностей, разговаривают на 23 языках, исповедуют ислам, православие, католицизм, протестантизм, буддизм и иудаизм. В около 100 средних школах ведется обучение на русском, узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках. В 108-и средних школах родные языки 22-х национальностей преподаются как отдельные предметы. В 195-и лингвистических центрах преподаются родные языки 30-ти национальностей.

На 15 языках издаются 35 газет и журналов, из которых государство финансирует издание 6-ти национальных газет. Радиопрограммы выходят в эфир на 8-и, а телевизионные программы – на 7-и языках. Действуют 14 русских, узбекских, уйгурских, корейских и немецких театров,

820 этнокультурных ассоциаций.

У нас функционирует уникальный общественный институт, не имеющий аналогов в мире – Ассамблея народа Казахстана. Она обладает конституционным статусом и является полноправным субъектом политической системы. Избирает 9 депутатов нижней палаты Парламента – Мажилиса. Эти депутаты представляют интересы всех национальностей.

Уважаемые друзья!

5. Сегодняшний брифинг проходит в преддверии главного национального праздника нашей страны – Дня Независимости, который мы будем отмечать в Казахстане 16 декабря.

1 декабря в Казахстане мы широко отметили День Первого Президента.

Наш Первый Президент – Лидер нации уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев заложил основы государственного строительства. Под его мудрым руководством Казахстан сегодня состоялся как успешное, политически стабильное и динамично развивающееся государство.

В 2019 году Н.А.Назарбаев добровольно сложил полномочия, показав уникальный пример политического руководства независимой страной. В результате внеочередных выборов Президента страны Главой государства избран уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Стратегический курс развития, заложенный нашим Первым Президентом, продолжается.

1 сентября т.г. на открытии второй сессии 7-го созыва Парламента Глава государства К.К.Токаев обратился с Посланием народу Казахстана.

Президент заявил об увеличении минимальной зарплаты с 1 января 2022 года с 42 500 тенге до 60 тысяч тенге (со 100$ до 132$). Отмечу, что МЗП не повышался с 2018 года. Это напрямую коснется более миллиона человек, а косвенно – всех трудящихся.

Токаев расширил возможности для досрочного снятия пенсионных накоплений. Он поручил разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья – это специальный созданный банк для жилищных инвестиций.

Глава государства указал на ряд необходимых реформ в сферах:

• сельского хозяйства (задействовать микрофинансовые организации для инвестиций в мелкие проекты, увеличить площадь земель для производства кормов, расширить доступ фермеров к пастбищам);

• энергетики (развивать в стране мирный атом, отмечена перспективность производства зеленого водорода);

• государственного управления (появится новый орган – Национальная геологическая служба);

• безопасности (поручено перезагрузить оборонно-промышленный комплекс и военную доктрину);

Вместе с тем, Глава государства поручил к 2025 году построить по Казахстану тысячу новых школ.

Уважаемые дамы и господа!

6. Приоритетным направлением внешней политики остается активное участие Казахстана в процессе достижения мира, свободного от ядерного оружия. Как вам известно, после распада Советского Союза Казахстан добровольно отказался от четвертого по мощности ядерного арсенала в мире. Это весомый вклад в укрепление глобальной безопасности.

Поэтому, кому как не нам, находиться в авангарде глобального движения за ликвидацию ядерного оружия. Наша страна постигла горечь экологической катастрофы от ядерных испытаний. За 40 лет деятельности, с 1949 по 1989 годы, на Семипалатинском ядерном испытательном полигоне в Казахстане было совершено 456 ядерных испытаний. Мощность всех взрывов была в 2500 раз сильнее мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. По разным подсчетам, от ядерных испытаний пострадало 1,5 млн. человек.

В 2006 году страны Центральной Азии создали зону, свободную от ядерного оружия. В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия.

Казахстан ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия.

Наша страна вносит вклад в мирное использование атомной энергии и укрепление режима ядерного нераспространения. В Казахстане реализуется уникальный международный проект по созданию Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. В Банке будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, пригодного для изготовления топлива для атомных электростанций. Этот резерв урана предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам.

7. Растущая экономическая мощь Азии требует более интегрированной архитектуры континентальной безопасности. Казахстан предлагает преобразовать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную региональную организацию по безопасности и развитию. В 2022 году в Казахстане запланирован Саммит СВМДА.

В фокусе внимания нашей внешней политики остается глобальное межконфессиональное согласие. В столице Казахстана регулярно проводятся Съезды лидеров мировых и традиционных религий. Они способствуют развитию глобального межрелигиозного диалога, объединению духовного и нравственного потенциала мировых религий, предотвращают конфронтацию конфессий. Как я уже говорил ранее, у нас имеется богатый опыт межнационального и межрелигиозного согласия. Очередной VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий также пройдет в Казахстане в 2022 году.

В будущем году в Республике Казахстан также запланирован Совет Глав государств стран-участниц СНГ и ряд других крупных мероприятий.

8. Продолжится политика конструктивного и сбалансированного взаимодействия со стратегическими партнерами и всеми заинтересованными странами. Казахстаном установлены дипломатические отношения со 186 из 193 государств-членов ООН. В настоящее время в столице нашей страны функционируют 70 Посольств иностранных государств, 21 Консульство и 38 представительств международных организаций.

За рубежом интересы Республики Казахстан представляют 66 Посольств, 2 Дипмиссии, 17 Генеральных консульств, 11 Консульств, 5 Постоянных представительств при международных организациях.

Казахстан укрепляет стратегическое партнерство во всех сферах и направлениях с Российской Федерацией. Развивается многоплановое стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой.

Углубляется долгосрочное стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. В духе конструктивного диалога развивается сотрудничество с нашим крупным торговым и инвестиционным партнером – Европейским Союзом.

Укрепляется взаимодействие со странами Центральной Азии. Наши страны связывают прочные узы общего исторического и культурного наследия. Тесный и конструктивный политический диалог между всеми пятью странами региона будет способствовать торгово-экономическому, инвестиционному и культурно-гуманитарному взаимодействию.

В августе этого года Президент Республики Казахстан К.К.Токаев посетил Национальную туристическую зону «Аваза» для участия в Третьей консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Итоги встречи были отмечены всеми участниками как успешные и плодотворные. Состоялся целый ряд мероприятий, блестяще организованных туркменской стороной. Форум женщин лидеров, Экономический форум, Выставки национальных товаров и национальных кухонь стран Центральной Азии. Все это демонстрирует высокую динамику добрососедских взаимоотношений между странами региона и является ярким свидетельством растущего авторитета Туркменистана и ее лидера в мире, и эффективности политики постоянного нейтралитета.

9. С первых дней независимости Казахстан и Туркменистан установили дружеские и братские отношения, основанные на взаимном доверии и равноправном сотрудничестве. Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении политических, торгово-экономических отношений с Туркменистаном, а также в укреплении межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

Уровень политического доверия и сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном из года в год неуклонно растет. Наши страны, исходя из общей истории, близости культур и общности интересов, всегда оказывают друг другу взаимную поддержку на международной арене.

Свидетельством этого является состоявшийся в этом году по приглашению глубокоуважаемого Президента Г.М.Бердымухамедова государственный визит Президента Республики Казахстан К.К.Токаева в Туркменистан. В рамках визита состоялись плодотворные переговоры в верхах, по итогам которых было подписано 20 двусторонних документов в самых различных сферах сотрудничества.

Динамика двусторонней торговли сохраняет устойчивый рост. В 2020 году товарооборот между нашими странами составил 128 миллионов долларов США. За период январь-сентябрь этого года данный показатель уже превысил 143 млн. долл. США, что говорит об уверенном росте торгово-экономического сотрудничества.

Необходимо отметить успешную деятельность казахстанско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Активно развивается приграничное сотрудничество. Уделяется большое внимание потенциалу взаимодействия между Мангистауской областью Казахстана и Балканским велаятом Туркменистана. В перспективе – создание специальной зоны приграничной торговли на границе двух стран.

Ключевую роль в двусторонней повестке играют автомобильные, железнодорожные и морские перевозки. У наших стран имеется огромный транзитно-транспортный потенциал по эксплуатации железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, развитию морских портов Актау и Туркменбаши в части взаимовыгодного сотрудничества в осуществлении транзитных перевозок.

Казахстан и Туркменистан имеют большие планы по дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия. Тесные контакты налажены между образовательными флагманами двух стран. Имеются солидные планы по расширению взаимодействия в данном аспекте.

Казахстанско-туркменские отношения развиваются на условиях взаимовыгодного партнерства и принципах равноправия и взаимного уважения. Имеются возможности для последовательного расширения и углубления сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня, а также продвижения на еще более высокий уровень.

Уважаемые дамы и господа!

В завершении выступления хотел бы еще раз поздравить многоуважаемого Президента Туркменистана с Международным днем нейтралитета, пожелать крепкого здоровья и успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому Туркменскому народу – благополучия и процветания.

Ещё раз выражаю всем гостям свою искреннюю признательность за участие. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья и успехов в Новом году!

Благодарю за внимание!/// nCa, 15 декабря 2021 г.