В Ашхабаде состоялся 15-й саммит ОЭС

Сегодня в столице под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялся 15-й Саммит Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС). Местом проведения встречи на высшем уровне стал новый фешенебельный отель с многопрофильным бизнес-цент­ром «Garagum», где созданы все условия как для приёма высоких гостей, так и для проведения важных мероприятий международного характера.

Участие в Саммите, который Туркменистан проводит как страна, председательствующая в ОЭС в текущем году, приняли Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Республику Казахстан на форуме представлял Премьер-министр Аскар Мамин. В Саммите также принял участие Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

Как уже сообщалось, в преддверии Саммита, 27 ноября, Президент Туркменистана провёл двусторонние встречи с Президентом Республики Таджикистан, Президентом Исламской Республики Пакистан, Президентом Исламской Республики Иран, Премьер-министром Республики Казахстан, а также с Генеральным Секретарём Организации Экономического Сотрудничества.

Сегодня до начала форума лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Азербайджанской Республики, Президентом Кыргызской Республики и Президентом Республики Узбекистан.

Являясь членом Организации Экономического Сотрудничества с 1992 года, Туркменистан, внося весомый вклад в наращивание взаимовыгодного партнёрства в многостороннем формате, также успешно развивает дружественные, добрососедские двусторонние отношения с государствами, входящими в ОЭС. За прошедший период нашей страной и данной Организацией накоплен солидный опыт совместной работы, создающий прочную основу для эффективного взаи­модействия на долгосрочную перспективу.

Осуществляя председательство в ОЭС на основе специально разработанной Концепции, направленной на обеспечение устойчивого экономического развития в региональном измерении, активизацию взаимовыгодного сотрудничества на пространстве Организации и расширение его географии, углубление интеграции в глобальные мирохозяйственные связи, Туркменистан демонстрирует всесторонне продуманный, нацеленный на достижение конкретных результатов подход к выполнению этой ответственной миссии.

В данном контексте напомним, что инициатива провести Саммит Организации Экономического Сотрудничества в Ашхабаде 28 ноября, когда отмечается День ОЭС, принадлежит Президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Это предложение лидер нации озвучил, выступая на предыдущей, 14-й встрече в верхах, состоявшейся 4 марта текущего года в онлайн-формате.

В фойе отеля «Garagum» руководителей государств-членов Организации Экономического Сотрудничества тепло приветствовал глава Туркменистана.

Участники встречи на высшем уровне проследовали в Конференц-зал отеля, где после традиционной церемонии совместного фотографирования состоялось торжественное открытие 15-го Саммита ОЭС.

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в своей внешней политике Туркменистан придаёт особое значение взаимодействию с Организацией Экономического Сотрудничества.

С момента основания ОЭС её площадка стала эффективным инструментом для налаживания и развития взаимовыгодного партнёрства между странами-членами. Встречи на высшем уровне данной Организации предоставляют прекрасную возможность для обсуждения широкого спектра вопросов, а также принятия решений по актуальным и приоритетным темам регионального экономического сотрудничества на пространстве ОЭС.

В этой связи лидер нации подчеркнул, что по линии Организации Экономического Сотрудничества накоплен богатый опыт взаимодействия в сферах энергетики, транспорта и торговли.

В настоящее время в рамках программ и проектов, реализуемых ОЭС, необходимо расширять сотрудничество в таких областях, как технологии, коммуникации, финансовый и банковский секторы, сказал глава Туркменистана, выразив уверенность, что в ходе сегодняшней встречи пройдут конструктивные переговоры по направлениям, открывающим огромные перспективы на будущее.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов предоставил слово Председателю 14-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества – Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Выразив признательность туркменскому лидеру, глава дружественного государства подчеркнул высокий организационный уровень проводимого в Туркменистане крупного форума и пожелал Саммиту успешной работы. Пользуясь случаем, Президент Реджеп Тайип Эрдоган сердечно поздравил Президента Гурбангулы Бердымухамедова и весь туркменский народ с отмеченным недавно 30-летием независимости Туркменистана.

Выразив признательность за тёплый приём делегаций и оказанное гостеприимство и отметив, что после 14-го Саммита председательство в ОЭС перешло к Туркменистану от Турции, высокий гость пожелал лидеру нации успехов в осуществляемой масштабной деятельности.

В своём выступлении Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что работа Саммита имеет большое значение как для государств-членов ОЭС, так и для обсуждения актуальных вопросов активизации регионального и международного сотрудничества.

Высокий гость отметил, что в ходе форума будут рассмотрены задачи деятельности Организации в различных сферах и обозначены приоритетные направления выработки решений ключевых вопросов современности.

Выразив уверенность, что решения и Итоговый документ, которые будут приняты в ходе 15-го Саммита ОЭС, придадут мощный импульс экономическому развитию стран региона, будут способствовать обеспечению общей безопасности и стабильности, Президент Реджеп Тайип Эрдоган заострил внимание на важности консолидации усилий в данном направлении.

Подчеркнув также значение решений, нацеленных на дальнейшее расширение сотрудничества в региональном и глобальном измерении, в том числе на оптимизацию функционирования международных транспортно-транзитных коридоров, глава Турецкой Республики отметил, что взаимодействие в этом направлении станет наглядным свидетельством возрождения в современном формате Великого Шёлкового пути, в древние времена объединявшего народы и страны.

Касаясь вопросов афганской проблематики, высокий гость отметил, что установление политической стабильности в Афганистане и его социально-экономическое возрождение имеют значение не только в региональном, но и в международном масштабе. В этой связи была дана высокая оценка вкладу нейтрального Туркменистана в мирное урегулирование ситуации в соседней стране, постоянно оказываемой братской поддержке афганскому народу.

В завершение своего выступления Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил Президенту Гурбангулы Бердымухамедову и Туркменистану, председательствующему в ОЭС, признательность за созданные возможности для успешного проведения Саммита.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов – Председатель 15-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества, обращаясь к руководителям стран-членов ОЭС, выразил глубокую признательность за принятое приглашение собраться в столице Туркменистана для участия в нынешнем Саммите.

– Мы с полным основанием рассматриваем проведение этого форума в качестве важного события, призванного укрепить сотрудничество наших стран в экономической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, – сказал глава Туркменистана.

В продолжение темы лидер нации в первую очередь подчеркнул, что как нейтральное государство и ответственный член мирового сообщества, Туркменистан всегда открыт для широкого взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами, в том числе с авторитетными региональными и международными организациями. В данном контексте была с удовлетворением отмечена поступательная динамика диалога с ОЭС, с которой у нашей страны накоплен солидный опыт совместной работы.

При этом Туркменистан успешно развивает дружественные, добрососедские отношения с каждым государством-членом Организации в отдельности, что является хорошим подспорьем многостороннему партнёрству, обогащает его, придаёт дополнительную устойчивость общей деятельности.

Приняв на предыдущем Саммите председательство в ОЭС, Туркменистан приложил все усилия для того, чтобы совместная работа приобрела должную динамику, была наполнена новыми созидательными импульсами. В соответствии с разработанной Концепцией председательства наша страна осуществляла активную деятельность по её претворению в жизнь. Пользуясь представившейся возможностью, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил глубокую благодарность всем странам-членам ОЭС за оказанное Туркменистану содействие в данный период.

В числе важнейших приоритетов Организации туркменская сторона видит развитие сотрудничества в транспортной и энергетической сферах, которое сегодня объективно выступает в качестве определяющей тенденции глобального экономического роста. Своевременно и деятельно встроиться в этот процесс, используя имеющиеся конкурентные преимущества, обеспечить себе роль полноправного и эффективного участника в формировании новых транспортно-транзитных коридоров, энергетических маршрутов – таковыми должны стать общие насущные задачи на обозримую перспективу.

Говоря об этом, глава Туркменистана выразил уверенность, что у стран-членов ОЭС есть понимание необходимости консолидировать усилия в данном направлении. Подтверждением тому является последовательная поддержка государствами-членами международных инициатив нашей страны, в частности, выдвинутых ею проектов резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта и по вопросам энерго­безопасности. Ряд стран-членов ОЭС стал соавтором этих документов. Туркменистан благодарен за такую поддержку, рассматривая её в качестве хорошей основы для дальнейших практических шагов.

Как отметил далее лидер нации, действуя в русле реализации этих инициатив, наша страна в партнёрстве с рядом государств-членов ОЭС за последние годы приступила к осуществлению крупных инфраструктурных проектов. Как известно, в настоящее время ведётся строительство линий электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железной дороги из Туркменистана в Афганистан. Полным ходом продвигается строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Особое внимание в нашей стране уделяется активизации транспортно-транзитного сообщения по линиям Восток–Запад и Север–Юг. В частности, речь идёт о создании транспортных коридоров Узбекистан-Туркменистан–Иран–Оман, а также Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция.

Говоря об этом, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждение, что перечисленными проектами имеющиеся совместные возможности далеко не исчерпываются. Сегодня нужны дополнительные энергетические и транспортно-транзитные коридоры как между странами пространства ОЭС, так и с выходом за его пределы. На взгляд туркменской стороны, востребованным в данном контексте является налаживание целеориентированного диалога с такими межгосударственными объединениями, как Шанхайская Организация Сотрудничества, Евразийский Экономический Союз, Содружество Независимых Государств.

Реализация крупных инфраструктурных проектов при участии государств-членов ОЭС без преувеличения означает качественный прорыв в формировании нового геоэкономического пространства на континенте, открывает колоссальные перспективы сотрудничества, привлечения крупных внешних инвестиций, решения ряда важных социальных задач.

Вместе с тем глава Туркменистана особо подчеркнул значимость участия в данных процессах Афганистана, который таким образом становится действующим субъектом, ценным неотъемлемым участником экономического парт­нёрства. В этом видится стратегическая перспектива для соседней страны, её роль в региональных и глобальных процессах, важнейшее условие достижения мира, согласия и развития на афганской земле.

Лидер нации также выразил убеждение в необходимости оказания в нынешний непростой период неотложной и эффективной гуманитарной помощи афганскому народу.

Продолжая своё выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил изучить вопросы использования логистических и инфраструктурных объектов в самом Туркменистане в целях активизации транспортно-транзитного сообщения между регионами Каспийского бассейна и Чёрного моря с выходом на государства Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша страна готова предоставить свои современные портовые мощности на Каспийском побережье в интересах партнёров по ОЭС.

Видятся также реальные перспективы осуществления на пространстве Организации других инфраструктурных проектов, в частности, в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта. В данной связи глава Туркменистана высказался о необходимости активизировать работу созданного в рамках ОЭС специального комитета по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог, разработку им конкретных предложений.

Обращаясь к участникам Саммита, лидер нации подчеркнул, что важнейшей составляющей партнёрских межгосударственных связей является развитие торговли. По итогам прошлого года суммарный товарооборот между странами-членами ОЭС составил 49,8 миллиарда долларов США. Конечно, этот показатель не отражает имеющегося совместного потенциала.

– Предстоит серьёзно подумать над созданием эффективных механизмов, обеспечивающих стабильный и динамичный рост торгово-инвестиционного парт­нёрства, приложить усилия по его диверсификации. Считаю, что мы вправе рассчитывать на более активную роль предпринимательских сообществ наших стран, в том числе по линии среднего и малого бизнеса. Речь идёт о налаживании различных форм кооперации в таких сегментах, как производство промышленных товаров, сельское хозяйство, сфера услуг, по другим направлениям, – отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Нужно помочь бизнесу полноценно развивать деловые связи, обеспечить их надлежащее банковско-финансовое сопровождение, создавать при необходимости систему соответствующих льгот и привилегий при осуществлении торговых операций.

Должную роль призваны ­сыграть приграничные и регио­нальные коммерческие связи. Здесь у наших народов имеются многовековые традиции, накоплен ценный опыт, который требует своего возрождения, использования и обогащения с учётом современных реалий. В данном контексте глава Туркменистана высказался о целесообразности подумать над созданием на принципах государственно-частного парт­нёрства специализированных деловых платформ ОЭС, каждая из которых могла бы работать по своему направлению в интересах развития и расширения торговых связей между странами-членами Организации.

Туркменский лидер также подчеркнул, что сегодня в высшей степени актуальной темой выступает экономическое взаимодействие с применением, прежде всего, высоких цифровых технологий, широкого использования электронных торговых площадок, что диктуется современными требованиями движения товаров и услуг.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил глубокое убеждение, что во всех без исключения государствах наших регионов есть потенциал инновационного роста. Объединение усилий отвечает общим интересам, позволит странам-членам ОЭС уверенно встроиться в весьма конкурентную среду глобальной экономики нового технологического уклада.

Наряду с этим глава Туркменистана выделил значимость активизации сотрудничества в медицине и здравоохранении. Последние два года стали для всех очень серьёзным испытанием. Довольно быстро оказалось очевидным, что в одиночку та или иная страна может достичь в борьбе с пандемией только временных успехов. В этой связи лидер нации отметил целесообразность в самое ближайшее время приступить к налаживанию в рамках ОЭС системных каналов обмена опытом, методиками и наработками в сфере противодействия опасным инфекционным заболеваниям. Здесь нашим государствам есть, что предложить друг другу.

Подчеркнув, что экономическое сотрудничество на пространстве Организации должно сопровождаться расширением взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил приступить к формированию системных планов проведения культурных мероприятий, фестивалей искусств, в том числе с участием детских и молодёжных коллективов, встреч творческой интеллигенции стран-членов ОЭС, к разработке совместных туристических программ, организации спортивных соревнований.

– Туркменистан отмечает в целом поступательный характер работы Организации Экономического Сотрудничества, её позитивное влияние на ход регионального партнёрства. Сегодня ОЭС представляет собой уважаемую, авторитетную международную экономическую структуру, получившую признание в мире. За годы существования Организации между странами-членами были заключены различные соглашения и приняты решения по приоритетным вопросам межгосударственного взаимодействия, проделана большая работа по разработке жизнеспособной стратегии для максимально эффективного использования сов­местного потенциала, – сказал лидер нации.

Важнейшим конструктивным фактором деятельности Организации стало то, что она следовала и продолжает чётко следовать принципам и целям, заложенным при её основании и в последующие годы, когда ОЭС пополнилась новыми членами и сформировалась в своём нынешнем составе. Здесь имеется в виду тот факт, что она сохраняет свою направленность как инструмент экономического сотрудничества. Это должно оставаться неизменным. Отрадно также, что ОЭС последовательно расширяет свои внешние связи, взаимодействуя с другими международными и региональными структурами, отметил глава Туркменистана.

Все эти результаты страны-члены ОЭС по праву могут занести в совместно накопленный позитивный багаж. Но время не стоит на месте, требуя выработки новых подходов к деятельности Организации с учётом современных реалий, тенденций в мировой экономике, особенностей хода и направленности региональных процессов. В этих условиях на ОЭС возлагаются особые задачи, соответствующие её специфике, самобытной геоэкономической субъектности.

В данной связи Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждение, что все участники исходят из объединяющей сути ОЭС как механизма экономического партнёрства государств, связанных историей и географией, традициями и ценностями, как естественного формата для реализации совместных взаимовыгодных проектов на основе имеющихся объективных преимуществ и общих интересов.

Как подчеркнул глава Туркменистана, сегодняшняя встреча призвана ещё более укрепить отношения дружбы, добрососедства и эффективного взаимовыгодного межгосударственного партнёрства, определить направления совместной работы на предстоящий период. Очевидно, что нынешний этап требует выработки предельно конкретных и реалистичных решений, создания таких механизмов и форматов взаимодействия, которые отвечали бы долгосрочным интересам наших стран, способствовали бы полноценной интеграции ОЭС в систему современных мирохозяйственных связей, содействовали росту экономик государств-членов и благосостояния народов. При этом лидер нации выразил уверенность, что имеющийся у Организации потенциал даёт основания для выхода на стратегические цели, осуществления масштабных совместных проектов.

В завершение своего выступ­ления Президент Гурбангулы Бердымухамедов высказал благодарность Генеральному секретарю ОЭС Хусраву Нозири за умелую и эффективную координацию деятельности Организации.

Как отметил глава государства, развитие сотрудничества с крупными международными и региональными организациями является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Выполняя миссию председательства в ОЭС, наша страна разработала проект Резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Организацией Экономического Сотрудничества» и предложила его на рассмотрение 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эта Резолюция была единогласно принята 9 сентября 2021 года на её 102-м пленарном заседании. Соавторами данного международного документа выступили 10 стран.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также поздравил участников Саммита с Днём образования ОЭС и пожелал всем новых успехов в упрочении межгосударственного сотрудничества.

Затем лидер нации предоставил слово Генеральному секретарю Организации Экономического Сотрудничества Хусраву Нозири.

Приветствуя руководителей государств и всех участников Саммита, Генеральный секретарь ОЭС отметил значение нынешней встречи высокого уровня для Организации Экономического Сотрудничества в плане оценки её деятельности и определения дальнейших путей развития.

15-й Саммит – это уникальная возможность для подтверждения общих обязательств и усилий по расширению регионального партнёрства. Актуальность встречи, тема которой определена как «Вместе в будущее», обусловлена сложившейся ситуацией в период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции. В данном контексте, констатировав приоритетность совместного взаимодействия, нацеленного на обеспечение оперативного экономического восстановления региона и выработки механизмов для развития в постпандемийный период, г-н Хусрав Нозири подчеркнул значение разработанной под председательством Туркменистана «Дорожной карты сотрудничества».

Говоря о предстоящих планах, Генеральный секретарь ОЭС отметил, что торговля является двигателем экономического роста и играет решающую роль в социально-экономическом развитии стран-членов Организации. В этой связи был сделан акцент на важности расширения региональной торговли и глобального экспорта ОЭС, как обозначено в «Перспективах ОЭС-2025».

Вместе с тем подчёркивалась необходимость практической реализации решений, принятых по итогам состоявшихся в 2021 году министерских совещаний, положений Торгового соглашения ОЭС, касающегося снижения таможенных тарифов, и других соответствующих документов, а также ряда совместных проектов.

Одна из основных задач в данном направлении – сделать региональную торговлю более безопасной и не имеющей каких-либо рисков. Говоря об этом,

г-н Хусрав Нозири заострил внимание на важности создания клирингового союза ОЭС между центральными банками стран-партнёров по Организации для содействия проведению оперативных экономических транзакций, связанных с торговлей. Достижению этих целей будет способствовать также работа регионального института ОЭС по стандартизации, оценке соответствия, аккредитации и метрологии.

В ряду перспективных векторов партнёрства были названы транспортно-коммуникационный сектор, энергетика и туризм, где открываются широкие возможности для наращивания эффективного взаимодействия в рамках ОЭС. Достижению поставленных целей в данных сферах во многом будут способствовать наличие в регионе огромного ресурсного, транспортно-транзитного и энергетического потенциала, соответствующей инфраструктуры, а также богатое историко-культурное наследие народов государств-членов ОЭС.

Важным компонентом расширения внешних связей ОЭС выступает укрепление сотрудничества с такими организациями и структурами, как ООН и её специализированные учреждения, ОИС, Европейская комиссия, ИБР, ВТО, АСЕАН, ШОС, Организация Тюркских Государств и др., сказал г-н Хусрав Нозири.

В завершение своего выступления Генеральный секретарь Организации Экономического Сотрудничества выразил уверенность, что итоги нынешнего Саммита будут способствовать дальнейшему наращиванию плодо­творных разноплановых контактов между государствами-членами ОЭС с учётом интересов и возможностей всех сторон.

Поблагодарив Генерального секретаря ОЭС за содержательное программное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов, пользуясь случаем, поздравил г-на Хусрава Нозири с назначением в августе текущего года на этот ответственный пост и пожелал всяческих успехов.

Также, пользуясь представившейся возможностью, лидер нации от имени Правительства Туркменистана выразил Генеральному секретарю ОЭС и в его лице всем сотрудникам Секретариата искреннюю признательность за оказанное содействие в период председательства нашей страны в Организации Экономического Сотрудничества.

Далее глава Туркменистана обратился к участникам встречи с предложением утвердить повестку дня нынешнего Саммита, проект которой был заранее распространён Секретариатом ОЭС, чтобы далее на её основании продолжить работу форума.

Повестка дня 15-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества была единогласно принята.

В продолжение встречи на высшем уровне лидер нации предоставил слово её участникам.

Выступивший первым Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, приветствуя участников форума, поблагодарил Президента Гурбангулы Бердымухамедова за высокий уровень организации Саммита, оказанное на туркменской земле гостеприимство и сердечно поздравил с председательством Туркменистана в Организации Экономического Сотрудничества.

Азербайджан придаёт большое значение всесторонним отношениям со странами Центральной Азии и государствами региона, отметил высокий гость, подчеркнув, что выстраиваемое на основе взаимопонимания и доверия партнёрство имеет особую важность как в экономическом плане, так и в обеспечении всеобщего мира и устойчивого развития.

Двусторонние и многосторонние контакты, а также взаимодействие в формате международных структур, успешное выполнение решений, принимаемых на форумах высокого уровня по актуальным вопросам современности, оказывают позитивное влияние на динамичное развитие стран-партнёров, сказал Президент Азербайджана.

В частности, сотрудничество в рамках крупнейших авторитетных организаций, в том числе ОЭС, играет ключевую роль в укреплении национальных экономик, достижении Целей устойчивого развития, успешном решении вопросов глобальной повестки дня, в том числе связанных с обеспечением региональной безопасности, экологического благополучия, а также в совместном противостоянии вызовам современности.

В данном контексте глава Азербайджанской Республики акцентировал внимание на важности консолидации общих усилий с целью расширения плодотворных связей между государствами-членами ОЭС.

Учитывая возникшую в мире сложную ситуацию, связанную с пандемией, противостояние ей является востребованной задачей сегодняшнего дня, сказал Президент Ильхам Алиев, отметив, что работа в этом направлении должна носить более эффективный характер.

Подчёркивалось, что реализация договорённостей, которые будут достигнуты в ходе Саммита, важна не только для стран региона, но и для всего мирового сообщества. При этом было подтверждено стремление к интенсификации взаимодействия в различных областях, в том числе в торгово-экономической и социальной сферах.

Подчеркнув приоритетность задач по активному использованию потенциала транспортно-транзитных коридоров стран региона, развитию взаимовыгодного партнёрства по широкому спектру направлений, азербайджанский лидер сделал акцент на необходимости совместных действий по их успешному выполнению.

В завершение своего выступления Президент Ильхам Алиев, ещё раз отметив высокий организационный уровень Саммита, пожелал его участникам успехов в работе, нацеленной на процветание государств-членов ОЭС.

Поблагодарив Президента Ильхама Алиева за содержательное выступление, в котором был озвучен ряд конкретных предложений по укреплению межгосударственного сотрудничества на пространстве ОЭС, Президент Гурбангулы Бердымухамедов также выразил своему азербайджанскому коллеге признательность за личный вклад в развитие взаимодействия между странами-членами в рамках Организации.

Затем слово было предоставлено Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси.

Поздравив Президента Гурбангулы Бердымухамедова и весь туркменский народ с председательством Туркменистана в ОЭС, глава соседнего государства выразил искреннюю признательность за высокий уровень организации нынешней встречи и оказанное гостеприимство.

Президент Сейед Эбрахим Раиси также поблагодарил Генерального секретаря Организации Экономического Сотрудничества за содействие в подготовке к очередному Саммиту ОЭС и поздравил всех участников с Днём основания Организации. Высокий гость адресовал признательность и Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, являвшемуся Председателем ОЭС в предыдущий период, за приложенные усилия по совершенствованию деятельности данной Организации.

Как отметил Президент Исламской Республики Иран, Азиатский континент, будучи родиной развитых культур, ценностей и исторических памятников мирового значения, внёс достойный вклад в общечеловеческое развитие. В результате совместных усилий межгосударственные отношения в Центральной Азии развиваются на принципах уважения, доверия и взаимной выгоды, что формирует основу общего экономического и социального прогресса.

Высокий гость также отметил, что Иран придаёт особое значение сотрудничеству со странами региона, ближайшими соседями в различных сферах, включая энергетику, транспорт и связь, сельское хозяйство, нау­ку и образование, культуру и туризм. Интенсификация конструктивного международного партнёрства является одним из приоритетных направлений государственной политики ИРИ.

В своём выступлении Президент Сейед Эбрахим Раиси подчеркнул важность развития отношений на двусторонней и многосторонней основе, особенно в рамках авторитетных международных организаций, приведя в качестве примера сотрудничество в формате ОЭС.

Отметив благоприятное географическое местоположение стран Центральной Азии и в этой связи преимущества активного использования их транспортно-транзитного потенциала, а также возможностей международной логистической системы, высокий гость заострил внимание на необходимости сложения усилий для активизации сотрудничества на пространстве ОЭС.

Сделав акцент на том, что реализация совместных проектов и программ в рамках Организации расширит границы и перспективы партнёрства, Президент ИРИ подчеркнул важность установления тесных связей между странами по данным вопросам.

В завершение выступления Президент Сейед Эбрахим Раиси пожелал всем успехов в работе и выразил признательность туркменскому лидеру за высокий организационный уровень Саммита.

Поблагодарив высокого гостя за его выступление и отметив, что он впервые принимает участие в работе Саммита ОЭС в качестве Президента Исламской Республики Иран, а его нынешний визит является первым визитом в Туркменистан, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что глава ИРИ внесёт свой достойный вклад в дело укреп­ления Организации Экономического Сотрудничества.

Далее слово было предоставлено Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Поблагодарив Президента Гурбангулы Бердымухамедова за прекрасную организацию Саммита и оказанное гостеприимство, глава Кыргызстана, пользуясь представившейся возможностью, поздравил участников встречи с Днём ОЭС, адресовав всем наилучшие пожелания.

Как отмечалось, сегодняшний Саммит создаёт благоприятную среду для широкого обмена мнениями по актуальным вопросам повестки дня Организации, обсуждения новых предложений и идей по развитию взаимодействия стран-членов ОЭС. Подчёркивалось, что наши государства обладают всем необходимым потенциалом для достижения целей и решения задач ОЭС.

В данной связи был сделан акцент на ряде приоритетных направлений партнёрства, включая адаптацию к изменению климата, использование возобновляемых источников энергии, в частности, задействование возможностей гидроэнергетики, оптимизацию сотрудничества в торгово-экономической сфере.

В своём выступлении Президент Садыр Жапаров высказался за разработку и реализацию соответствующих стратегий в таких областях, как транспорт и связь, промышленность, энергетика, торговля, инвестиции, туризм и окружающая среда. Отмечалось также значение продолжения взаимодействия по линии сельского хозяйства и здравоохранения.

В данном аспекте подчёркивалась необходимость формирования и развития комплексной региональной инфраструктуры, что является ­неотъемлемым условием эффективного ­внутрирегионального и межрегионального сотрудничества.

Особое внимание лидер дружест­венной страны уделил вопросам упрочения мира, стабильности и безо­пасности в регионе как ключевому фактору успешного экономического партнёрства.

Подтвердив готовность Кыргызской Республики приложить все усилия для дальнейшего укрепления многосторонних отношений в формате Организации, Президент Садыр Жапаров также отметил, что принимаемый сегодня Итоговый документ Саммита отвечает интересам всех стран-членов ОЭС.

Поблагодарив Президента Садыра Жапарова за содержательное и интересное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что активные усилия, предпринимаемые Кыргызстаном по повышению роли Организации Экономического Сотрудничества, будут способствовать укреплению связей между государствами-членами ОЭС.

Затем слово было предоставлено Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви.

В начале своего выступления высокий гость поздравил Президента Гурбангулы Бердымухамедова с председательством на 15-м Саммите ОЭС и выразил уверенность, что под руководством туркменского лидера работа форума будет эффективной, став действенным вкладом в активизацию международного сотрудничества.

Как отметил Президент Ариф Алви, на протяжении всей истории торгово-экономические отношения между народами и странами региона оказывали положительное влияние на государственное развитие, обеспечение всеобщего благополучия и безопасности. Так, в современную эпоху скоординированное взаимодействие имеет особое значение в период глобального развития цифровой экономики.

Подчеркнув важность вопросов, включённых в повестку дня Саммита, Президент Исламской Республики Пакистан отметил, что это обусловлено тем, что их решение окажет содействие в преодолении сложных ситуаций, возникших в настоящее время, а совместные усилия будут способствовать устойчивому экономическому росту.

Отметив, что общность культур, традиций и исторического развития имеет особое значение для интенсификации межгосударственного сотрудничества, высокий гость высказался о необходимости создания условий, открывающих новые возможности для активизации отношений между странами региона.

Подчеркнув роль ОЭС в расширении партнёрства в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной сферах, а также в областях науки и образования, экологии и туризма, Президент Исламской Республики Пакистан заострил внимание на важности укрепления продуктивного взаимодействия по всему его спектру.

Констатировав наличие внушительного потенциала для увеличения товарооборота между странами-членами ОЭС, высокий гость отметил необходимость приложить усилия в данном направлении для вывода торгово-экономических отношений на качественно новый уровень.

В данном контексте Президент Пакистана подчеркнул значение наращивания партнёрства стран-членов Организации, практической реализации достигнутых договорённостей и принятых решений в ходе Саммитов ОЭС, углубления интеграции в современную систему мирохозяйственных связей, пожелав участникам встречи больших успехов в работе, проводимой в этом направлении.

В завершение своего выступления высокий гость выразил искреннюю признательность главе Туркменистана за прекрасную организацию Саммита и гостеприимство, оказанное на туркменской земле.

Поблагодарив Президента Арифа Алви за ёмкое и информативное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Пакистан с первых дней создания Организации Экономического Сотрудничества вносил конструктивный вклад в дело укрепления ОЭС. Лидер нации выразил уверенность, что Исламская Республика Пакистан и впредь продолжит оставаться одним из ключевых членов данной Организации, внося достойный вклад в развитие общего пространства.

Затем слово было предоставлено Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

В начале своего выступления глава Таджикистана поздравил Президента Гурбангулы Бердымухамедова и туркменский народ с председательством Туркменистана в ОЭС, высказав лидеру нации слова признательности за высокий уровень организации Саммита и оказанное гостеприимство.

Выразив уверенность, что нынешняя встреча станет решительным шагом на пути укрепления взаимоотношений между странами региона и обеспечения устойчивого развития на пространстве ОЭС, Президент Эмомали Рахмон подчеркнул, что деятельность данной Организации способствует упрочению безопасности в регионе и его экономическому прогрессу.

Отметив, что страны-члены ОЭС обладают огромным потенциалом для разработки природных ресурсов и широкого сотрудничества, высокий гость подчеркнул, что успешная реализация имеющегося потенциала обеспечит дальнейшее благополучие государств и народов. Использование всех существующих возможностей в интересах устойчивого развития создаст благоприятные условия для эффективного международного партнёрства.

Подчеркнув, что развитие экономических, транспортно-коммуникационных, культурно-гуманитарных связей в рамках ОЭС имеет большое значение для обеспечения региональной стабильности и безо­пасности, Президент Эмомали Рахмон акцентировал внимание на необходимости принятия неотложных мер для всестороннего решения имеющихся в данном направлении вопросов.

В настоящее время продолжающаяся на планете пандемия коронавируса и связанные с ней сложности оказывают негативное воздействие на экономики стран. В данном контексте глава Республики Таджикистан отметил важность дальнейших совместных усилий для их преодоления.

Развитие двусторонних и многосторонних связей, в частности, в формате авторитетных международных организаций, в том числе активизация сотрудничества в рамках ОЭС, включая вопросы последовательного увеличения объёмов товарооборота, являются одними из основных направлений внешней политики Таджикистана, который открыт для взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами, сказал высокий гость.

Завершая своё выступление, глава Республики Таджикистан ещё раз поблагодарил туркмен­ского лидера за высокий организационный уровень нынешней встречи, где принимаются решения, важность которых выходит за рамки региона ОЭС.

Поблагодарив Президента Эмомали Рахмона за содержательное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в нынешнем году состоялось несколько встреч глав Туркменистана и Таджикистана, в ходе которых также затрагивались вопросы, связанные с укреплением роли Организации Экономического Сотрудничества. Лидер нации выразил уверенность, что наши общие проекты в транспортной и энергетической сферах станут достойным вкладом в дело развития и процветания на всём пространстве ОЭС.

Далее слово было предоставлено Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Поздравив собравшихся с началом работы 15-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества, глава соседнего государства отметил высокий уровень организации нынешней встречи, проводимой в День образования ОЭС в прекрасном городе Ашхабад.

Поблагодарив Президента Гурбангулы Бердымухамедова за оказанное на туркменской земле тёплое гостеприимство, Президент Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что 15-й Саммит ОЭС под председательством Туркменистана внесёт достойный вклад в расширение многостороннего практического взаимодействия.

В частности, продолжил высокий гость, принятая в сентяб­ре текущего года Генеральной Ассамблеей ООН Резолюция о сотрудничестве между ООН и ОЭС стала важным шагом в данном направлении. Это – яркое свидетельство доверия к данной структуре и её высокого международного авторитета.

Страны региона с древних времён связывают исторически сложившиеся торговые и культурные отношения. Со дня своего образования ОЭС превратилась в крупную региональную структуру с огромным экономическим потенциалом, представляющую общие интересы наших стран.

Оценка, данная Организации Экономического Сотрудничества в ходе Саммита, подтверждает растущую роль и значение ОЭС на международной арене. Наше общее стремление к упрочению взаимной дружбы, сотрудничеству и обеспечению стабильности создаёт широкие возможности для развития отношений по таким направлениям, как торгово-экономическая и инвестиционная сферы, энергетический и транспортно-коммуникационный секторы, сельское хозяйство, культурно-гуманитарная область, туризм, сказал глава Узбекистана.

В данном контексте отмечалась важность укрепления правовой базы сотрудничества, а также полного задействования имеющегося огромного потенциала в вышеназванных направлениях.

Отметив, что наращивание взаимодействия в рамках ОЭС Узбекистан определил одним из основных направлений своего внешнеполитического курса, Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что сложение усилий стран-членов Организации придаст мощный импульс общему развитию, тем самым способствуя достижению ЦУР. Высокий гость выразил уверенность, что партнёрские отношения будут и впредь успешно развиваться.

Затронув тему негативного воздействия пандемии коронавируса на глобальную экономику, узбекский лидер акцентировал внимание на необходимости дальнейшего объединения совместных усилий в борьбе с этой проблемой.

В завершение своего выступления глава Узбекистана пожелал участникам Саммита успехов в решении поставленных актуальных задач.

Поблагодарив высокого гостя за ёмкое и информативное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз поздравил Президента Шавката Мирзиёева с убедительной победой на президентских выборах, которые не так давно состоялись в Республике Узбекистан. Выразив уверенность, что к этому поздравлению присоединятся все остальные руководители государств-членов ОЭС, лидер нации пожелал главе Узбекистана успехов в его начинаниях, а братскому узбекскому народу – мира и процветания. В данной связи отмечалось, что, как известно, Республика Узбекистан является инициатором ряда международных и региональных проектов, которые по своей сути призваны укрепить интеграционные процессы в торгово-экономической сфере на пространстве ОЭС.

Далее слово было предоставлено Премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину.

Приветствуя участников Саммита, глава казахстанского Правительства отметил значимость форума в контексте выработки оптимальных механизмов для наращивания устойчивых производственных и торговых процессов.

Приведя ряд показателей развития национальной экономики Казахстана, Аскар Мамин подчеркнул наличие у стран-членов ОЭС огромного потенциала для существенного расширения рамок сотрудничества в различных областях. В этой связи констатировалась необходимость принятия действенных мер, а также разработки «Дорожной карты» по наращиванию торгового потока в рамках Организации с учётом конкурентных преимуществ и возможностей каждой страны. Вместе с тем отмечалась важность системного анализа увеличения объёмов взаимного товарооборота и диверсификации его структуры, а также активизации сотрудничества в продовольственной сфере.

В рамках развития транспортных коридоров глава Правительства Казахстана подчеркнул необходимость продолжения работ по формированию выгодных и взаимодополняющих маршрутов для государств региона. Это обу­словит большие возможности для устойчивого развития нацио­нальных экономик стран-членов ОЭС. Совместное эффективное управление сетью транспортно-экономических коридоров позволит осуществлять поставки грузов как в государства Европы, так и в страны Юго-Восточной Азии за короткое время.

В целях дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала Организации было предложено провести работу по упрощению барьеров и дальнейшей интеграции транспортно-логистических систем. В данном контексте также отмечалась важность создания специального совета стран-членов ОЭС по транспортно-транзитной политике высокого уровня. Его решения станут основой для выработки согласованной стратегии по ключевым вопросам в данной сфере.

В продолжение своего выступления Премьер-министр Казахстана отметил приоритетность вопросов повышения эффективности взаи­модействия стран ОЭС. Актуальные проблемы современности требуют принятия скоординированных мер для их решения, сказал г-н Аскар Мамин, предложив разработать стратегию кооперационного развития экономики ОЭС с учётом вызовов COVID-19 и ключевых задач постпандемического периода.

Подчёркивалось, что практическая реализация озвученных в ходе нынешнего Саммита конструктивных инициатив будет содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между странами-членами Организации, служить во благо всего региона ОЭС.

Подтвердив приверженность Республики Казахстан принципам ОЭС и принятым на себя обязательствам, руководитель Правительства дружественного государства выразил уверенность, что традиционные, исторически сложившиеся узы добрососедства будут способствовать укреплению плодотворного партнёрства в целях обеспечения устойчивого развития на пространстве Организации.

Поблагодарив Премьер-ми­нистра Аскара Мамина за содержательное и интересное выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в ходе недавнего государственного визита Президента Республики Казахстан в Туркменистан предметно обсуждались вопросы взаи­модействия в рамках международных организаций, в том числе Организации Экономического Сотрудничества.

Был также рассмотрен ряд транспортных и энергетических региональных проектов, которые, по обоюдному мнению сторон, призваны, кроме всего прочего, способствовать интеграционным процессам и на пространстве ОЭС. Говоря об этом, лидер нации выразил уверенность, что общими усилиями в недалёком будущем они будут претворены в жизнь, тем самым внеся непосредственный вклад в дело укрепления Организации.

В продолжение встречи, обращаясь к её участникам, глава Туркменистана отметил, что с учётом договорённости по результатам сегодняшнего Саммита принимается Итоговый документ.

Итоговый документ 15-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества – Ашхабадский Консенсус для Действий – был единогласно принят.

Пользуясь случаем, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность всем коллегам и экспертам, которые принимали участие в подготовке текста этого документа, призванного создать ещё более прочную основу для дальнейшей совместной работы.

Затем в рамках Саммита были объявлены лауреаты наград ОЭС.

Как подчеркнул глава Туркменистана, для него – большая честь огласить имена представителей стран-членов Организации Экономического Сотрудничества, удостоенных специальной награды Организации:

От Азербайджанской Республики в категории «Наука и техника» награждается директор Института физиологии Национальной Академии наук Азербай­джана, профессор Улдуз Файызи кызы Гашимова;

От Исламской Республики Иран в категории «Экономика» награждается доцент кафедры права и политики Университета имени Алламе Табатабаи, доктор Митра Раханеджат;

От Республики Казахстан в категории «История, культура, литература и изобразительное искусство» награждается главный научный сотрудник, заведующий лабораторией физической антропологии Национального музея Министерства культуры и спорта Казахстана Оразак Исмагулов;

От Кыргызской Республики в категории «История, культура, литература и изобразительное искусство» награждается ­народная актриса Кыргызской Республики Назира Исмаиловна Мамбетова;

От Исламской Республики Пакистан в категории «Сельское хозяйство и окружающая среда» награждается ректор государственного колледжа Файзалабадского женского университета, профессор, доктор г-жа Робина Фарук.

От Республики Таджикистан в категории «Наука и техника» награждается заведующий лабораторией Института геологии, сейсмотехники и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана Джахонгир Низомович Низомов;

От Турецкой Республики в категории «Образование» награждается заведующий кафедрой турецкого фольклора и литературы Университета имени Гаджи Байрама, профессор Мехмет Окал Огуз;

От Туркменистана в категории «История, культура, литература и изобразительное искусство» награждается главный научный сотрудник Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана, доктор Язгылыч Оразгылыджов;

От Республики Узбекистан в категории «Сельское хозяйство и окружающая среда» награждается старший научный сотрудник лаборатории селекции овощных и бахчевых культур Министерства сельского хозяйства Узбекистана Мастура Халимова.

От всей души поздравив перечисленных представителей с высокими наградами, Президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился с просьбой к руководителям государств и правительств определить ответственных лиц для получения вышеназванных наград после завершения нынешнего Саммита здесь от Секретариата ОЭС для вручения их в странах-членах Организации.

Далее лидер нации перешёл к следующему вопросу, касающемуся определения страны-председателя в Организации Экономического Сотрудничества в будущем году и места проведения очередного Саммита.

Согласно установленному механизму ротации в 2022 году председательство в ОЭС переходит к Республике Узбекистан. В этой связи глава Туркменистана искренне поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с предстоящим председательством и выразил уверенность, что оно придаст хороший импульс дальнейшему развитию потенциала и возможностей Организации, достижению намеченных долгосрочных целей.

Переходя к вопросу о месте и дате проведения следующего Саммита ОЭС, Президент Гурбангулы Бердымухамедов проинформировал, что они будут определены сторонами по дипломатическим каналам, о чём Секретариат согласно установленным правилам процедуры уведомит членов Организации.

Затем, обращаясь к руководителям государств и членам делегаций с заключительным словом, туркменский лидер поблагодарил всех за активное участие в работе 15-го Саммита ОЭС, представленные содержательные и глубокие выступления.

Как подчеркнул глава Туркменистана, сегодняшняя встреча продемонстрировала готовность и решимость всех стран-членов Организации и далее неуклонно двигаться по пути сотрудничества и тесного взаимодействия, укреплять связи в экономике, торговле, сфере инвестиций, высоких технологий, гуманитарной области.

Прозвучали многочисленные предложения, полезные идеи и оценки, которые, безусловно, пополнят арсенал нашего партнёрства, определяя чёткие ориентиры на будущее. Состоявшиеся обсуждения показали, что потенциал ОЭС огромен, она способна принимать самое активное и весомое участие в современных мировых и континентальных процессах в качестве крупного и влиятельного субъекта международных экономических связей, содействовать упрочению стабильности и взаимопонимания, выполнению Целей устойчивого развития и прогрессу, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Саммит показал, что последовательное укрепление ОЭС, наращивание её экономического потенциа­ла, логистических возможностей, формирование эффективных схем промышленной кооперации, сов­местная разработка проектов в энергетике и транспорте – всё это отвечает подлинным интересам народов наших стран, служит целям экономического и социального роста, повышению качества и уровня жизни людей.

Лидер нации выразил убеждение, что вместе мы способны решать самые сложные задачи. Сегодня, в условиях непростой обстановки в международных отношениях, кризисных явлений в глобальной экономике, наши страны показывают примеры взаимного доверия, добрососедства, ответственности, уважения друг к другу, готовности рука об руку идти вперёд. Это со всей очевидностью подтвердил и нынешний Саммит.

Туркменистан твёрдо привержен дальнейшему тесному сотрудничеству в рамках ОЭС. Наша страна будет продолжать конструктивную политику парт­нёрства и взаимопонимания со всеми государствами-членами Организации, оказывать содействие повышению её роли и авторитета, заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Выразив глубокое удовлетворение результатами сегодняшней встречи, лидер нации подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит поддержку, оказанную в ходе его председательства, а также на всех этапах подготовки к проведению нынешнего Саммита.

В заключение Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил всем искреннюю благодарность за тёплые слова в адрес Туркменистана и туркменского народа, поддержку международных инициатив нашей страны. Всё это придаёт нам дополнительную уверенность в правильности сделанного выбора в пользу широкого и активного сотрудничества в рамках ОЭС.

Ещё раз поздравив участников Саммита с Днём образования ОЭС, глава Туркменистана пожелал всем успехов и новых свершений во благо дружественных народов и государств, их прогресса и процветания.

На этом Саммит Организации Экономического Сотрудничества завершил свою работу.

В честь участников 15-го Саммита ОЭС Президент Туркменистана дал официальный приём.

По его завершении лидер нации тепло попрощался со своими зарубежными коллегами. При этом была вновь подтверждена нацеленность сторон на эффективное полноформатное взаимодействие, отвечающее интересам общего благополучия и процветания.

В этот же день высокие гости отбыли из туркменской столицы.

Итоги форума были озвучены на пресс-конференции, на которой с обращением к представителям средств массовой информации выступили заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов и Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

Как отмечалось, на 15-м Саммите Организации Экономического Сотрудничества были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, стоящие перед государствами-членами ОЭС. В первую очередь, это дальнейшее укрепление и развитие межгосударственных торгово-экономических связей. В числе приоритетных векторов были обозначены такие традиционные для наших стран сферы, как энергетика, транспорт и торговля.

Как известно, государства-члены ОЭС на протяжении ряда лет реализуют совместные проекты в данных направлениях. На нынешнем Саммите в выступлениях глав делегаций прозвучали конкретные предложения, связанные с претворением в жизнь новых проектов в таких областях, как наука, связь и коммуникации, а также с активизацией взаимодействия в финансово-банковской сфере. Был намечен ряд конкретных мер по практической имплементации идей и инициатив. Развитию торгово-экономических отношений на пространстве Организации также призван способствовать бизнес-форум ОЭС, успешно проведённый в Ашхабаде 26 ноября.

В ходе Саммита особое внимание было уделено таким актуальным проблемам, стоящим сегодня в глобальной повестке дня, как изменение климата, экология, охрана окружающей среды и другие важные сферы. В данной связи были согласованы совместные действия, нацеленные на укреп­ление сотрудничества в рамках ОЭС, используя существующие механизмы, в частности, в такой области, как внедрение экологически чистых энергетических технологий. Эти механизмы будут усилены через призму принятых в последнее время международных документов в контексте глобального потепления и изменения климата.

Большое внимание на Саммите также было уделено социальной сфере. В данном направлении озвучены конкретные идеи и предложения. Кроме того, подчёркивалась важность дальнейшей консолидации усилий в вопросах противодействия пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В частности, Президентом Туркменистана отмечалась ­целесообразность налаживания в рамках ОЭС системных каналов обмена опытом, методиками и наработками в области противодействия опасным инфекционным заболеваниям.

Традиционным направлением активного межгосударственного взаимодействия является гуманитарная сфера, что обусловлено культурной и духовной общностью народов стран-членов ОЭС.

Основываясь на этом прочном историческом фундаменте, руководители государств-членов Организации Экономического Сотрудничества договорились развивать плодотворное парт­нёрство в вышеназванных областях на долгосрочную перспективу. В данном контексте была выражена уверенность, что

15-й Саммит ОЭС, который прошёл в дружественной и конструктивной атмосфере, станет важным этапом в продвижении и наращивании межгосударственного взаимодействия.

Таким образом, состоявшийся в Ашхабаде под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова 15-й Саммит ОЭС вновь наглядно продемонстрировал инициативный и ответственный подход нейтрального Туркменистана к вопросам развития широкого конструктивного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в рамках авторитетных международных организаций.

Выступая за оптимальную реа­лизацию имеющегося для этого огромного потенциала, наша Отчизна предпринимает на данном направлении последовательные шаги, внося конкретный вклад в укрепление плодотворного межгосударственного партнёрства, отношений дружбы и добрососедства, взаимопонимания и доверия между странами и народами./// nCa [cross post from TDH, 28 Nov]