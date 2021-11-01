В Туркменистане введен в эксплуатацию первый участок высокоскоростной автомагистрали, которая пересечет всю страну

Участок “Ашхабад-Теджен” автобана “Ашхабад-Туркменабад” был торжественно введен в эксплуатацию в Туркменистане 29 октября 2021 года.

В мероприятии приняли участие члены Правительства Туркменистана, высокопоставленные иностранные гости, в частности Генеральный секретарь Организации Экономического сотрудничества (ЭКО), региональные и страновые представители Исламского банка развития, Азиатского банка развития, Европейского Банка реконструкции и развития, вице-президент компании «Hyundai Corporation», руководители ассоциаций автомобильных грузоперевозок Азербайджана, Ирана и Турции.

Новый автобан «Ашхабад-Туркменабад» является грандиозным дорожно-логистическим проектом, направленным на интеграцию транспортной отрасли страны в региональную и международную сеть высокоразвитых транзитных коридоров.

В ходе мероприятия, Президент Туркменистана выступил с торжественной речью в честь открытия участка «Ашхабад-Теджен» автобана до Туркменабада.

Лидер Нации отметил, что Туркменистан придает огромное значение сотрудничеству с международными организациями в этом направлении. Так, претворение в жизнь и эффективное функционирование транспортно-логистических магистралей, реализация многосторонних проектов в области координации всех видов транспорта является одним из важных компонентов сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, в частности в процессе достижения Целей Устойчивого Развития, которые неустанно применяются в разработке национальных программ развития Туркменистана.

В рамках торжества региональный директор австрийской компании «VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH» торжественно объявил о вручении международного сертификата, свидетельствующего о соответствии новой дороги международным стандартам качества в области проектирования и реализации высокоскоростных автомагистралей. Также были вручены соответствующие документы, подтверждающие высокое качество и безопасность нового мегаобъекта.

По окончании церемонии вручения документов, Президент Туркменистана в Центре управления административного здания автобана «Ашхабад-Туркменабад» ознакомился с технологическими особенностями систем безопасности, мониторинга и технической оснащенности вводимого в эксплуатацию участка.

Затем главе государства была вручена первая карточка электронного платежа (транспондер). Президент дал свое благословение на введение в эксплуатацию нового участка автобана и на своем автомобиле направился в Теджен. На 21-ом километре участка лидер нации протестировал дорогу на грузовом автомобиле «Камаз» и продолжил путь на своем автомобиле.

Остановившись на перекрёстке «Артык», расположенного на 100-м километре автобана, Президент Туркменистана ознакомился с техническим и архитектурным оснащением торгово-развлекательного центра и оставил памятную запись в Книге почётных гостей.

Как говорится в народе, строительство новых дорог, мостов и коридоров благое дело, испокон веков, считавшихся одним из священных деяний.

В нашей стране под мудрым руководством Президента Туркменистана предпринимаются важные шаги в деле реализации крупномасштабных проектов в области транспорта и логистики, а также расширения транзитного потенциала в рамках транспортной дипломатии, являющейся неотъемлемой частью государственной политики Туркменистана.

По инициативе Президента Туркменистана в 2014, 2015, 2017 годах Генеральной Ассамблеей ООН были единогласно приняты резолюции в области устойчивого транспорта. В 2021 году на 75-ой сессии Генассамблеей ООН была также принята резолюция «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)», представленный Туркменистаном.

Сегодня торжественно вводя в строй 203 километровый участок «Ашхабад-Теджен» автобана «Ашхабад-Туркменабад», Туркменистан еще раз подтвердил свою репутацию надежного партнера в формировании и развитии крупномасштабных транспортно-коммуникационных систем.

О проекте

Реализация масштабного проекта в соответствии с Постановлением лидера нации от 11 января 2019 года доверена Акционерному обществу закрытого типа «Türkmen Awtoban», являющемуся членом Союза промышленников и предпринимателей. Документом было предписано сдать автотрассу и её сооружения с полной готовностью к эксплуатации в три этапа, последний из которых планируется завершить в декабре 2023 года.

Прокладка автобана Ашхабад–Турк­менабат протяжённостью 600 километ­ров стартовала 24 января 2019 года. Его ввод в строй позволит значительно повысить пропускную способность дорожной системы страны, качество и оперативность логистических услуг, расширить международную транспортно-транзитную инфраструктуру и укрепить межгосударственные торгово-экономические связи.

Строительство его первого участка Ашхабад-Теджен полностью завершено. Строительство второго участка автобана (Теджен-Мары) планируется завершить в 2022 году, а третьего (Мары-Туркменабат) – в 2023 году.

Высокоскоростная автомагистраль призвана ускорить и нарастить объё­мы грузоперевозок, следующих через территорию Туркменистана. Большие перспективы в этой связи открываются в области транспортного взаимодействия с сопредельным Узбекистаном. А в результате стыковки с трассой Ашхабад–Туркменбаши автобан, соединяющий восточный регион страны с её центром, даст прямой выход грузовым потокам к Международному морскому порту Туркменбаши и далее – морским путём на Кавказ, в сторону Европы, на юг России, на север Ирана, к Персидскому и Оманскому заливам.

Автобан состоит из шести полос движения. Ширина дорожного полотна равна 34,5 метра, проезжей части каждой стороны – 11,25 метра, а зоны движения – 3,75 метра, что по техническим показателям отвечает предъявляемым в мире требованиям к подобным объектам.

Проезжие части дороги отделены друг от друга специальной разделительной полосой. На каждом направлении к зоне движения примыкает полоса для чрезвычайных ситуаций, кювет и металлические ограждения, предназначенные для предотвращения выхода животных и людей на полосу движения.

Новая автомагистраль с дорожным полотном первой категории предполагает использование многослойного земляного полотна и дорожной одежды из современных материалов – высококачественного асфальтобетона, синтетической ткани, георешёток, сеток и других материалов, увеличивающих прочность конструктивных слоёв автодороги.

Автобан начинается с перекрёстка, сооружённого на 24-м километре автомобильной дороги Ашхабад–Дашогуз. Здесь же разместились платёжные центры, предусматривающие, в том числе электронную оплату, пункт службы дорожного надзора, площадки для отдыха.

Для необходимого технического обслуживания высокоскоростной трассы намечено построить 10 станций. Дорожное движение будет управляться специальной системой, с помощью непрерывного видеонаблюдения собирающей, сохраняющей и передающей все данные по транспортному потоку и сведения в службу дорожного надзора. Сюда же будут направляться сводки с метеостанции, включающие такие параметры, как влажность, расстояние видимости и др.

По заказу АОЗТ «Türkmen Awtoban», выступающего в качестве генерального подрядчика проекта, работы по строи­тельству трассы с благоустройством прилегающей территории осуществляют индивидуальное предприятие «Ata Melhem», хозяйственные общества «Edermen» и «Altyn Nesil».

Государством выделило на реализацию этого проекта 2,3 млрд. долларов США. /// nCa, 1 ноября 2021 г. (в новостном отчете содержится информация, предоставленная МИД Туркменистана и TDH, источник фотографий – TDH)