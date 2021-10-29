НГТ 2021 – Выступление генерального директора SOCAR Trading

Вступление

Спасибо, что пригласили меня выступить на этой важной конференции. Меня зовут Марьям Алмасзаде, я генеральный директор SOCAR Trading, глобальной компании по торговле сырьевыми товарами, штаб-квартира которой находится в Женеве, имеет торговые центры в крупных финансовых городах по всему миру и является частью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Я очень рада поговорить с вами сегодня о будущем энергетики.

Моя родная страна, Азербайджан, богата природными ресурсами. На протяжении десятилетий сменявшие друг друга правительства инвестировали в крупную и диверсифицированную нефтегазовую инфраструктуру, включая 4660 километров магистральных трубопроводов, таких как Южный газовый коридор, который соединяет газовое месторождение Шах-Дениз в Азербайджане с Европой.

Туркменистан так же обладает большими запасами природного газа и значительными ресурсами нефти и продолжает вкладывать значительные средства в трубопроводы для экспорта этих ресурсов.

Азербайджан и Туркменистан должны продолжать инвестировать чтобы сохранить лидерство на рынке, и именно поэтому предлагаемый Транскаспийский газопровод, соединяющий наши две страны с Европой, так важен.

Текущие и будущие тенденции

Сегодня я хочу поговорить о будущем энергетики и тенденциях, к которым мы должны подготовиться – и быть впереди – для того, чтобы энергетическая промышленность наших стран продолжала добиваться успеха.

Согласно глобальному энергетическому обзору МЭА 2021 г., использование возобновляемых источников энергии увеличилось на 3% в 2020 году, поскольку спрос на все другие виды топлива снизился. Основным драйвером стал почти 7% рост производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Производство возобновляемой электроэнергии в 2021 году планируется расширить более чем на 8%, что станет самым быстрым ростом в годовом исчислении с 1970-х годов.

Оценивается, что солнечная и ветровая энергии обеспечат две трети роста возобновляемых источников энергии.

МЭА прогнозирует, что только на Китай будет приходиться почти половина мирового прироста возобновляемой электроэнергии в 2021 году, за ним следуют Соединенные Штаты Америки, ЕС и Индия.

Так, что же делать с нефтью и газом?

Сочтены ли дни нефти и газа? Как такой мировой энергетический трейдер, как SOCAR Trading готовится к такому будущему?

В своем основном отчете за сентябрь 2021 года МЭА заявило, что мировой спрос на нефть, по оценкам, снижался в течение трех месяцев подряд из-за возобновления случаев заболевания Covid-19 в Азии. Однако, уже появляются признаки уменьшения числа случаев Covid19, и теперь ожидается, что в октябре спрос на нефть резко вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки и продолжит расти до конца года. Также ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 млн баррелей в сутки в этом году и на 3,2 млн баррелей в сутки в 2022 году.

Между тем, в сентябре мировые цены на газ в реальном выражении поднялись до самого высокого уровня за семь лет, это связано с тем, что трейдеры ожидают дефицита этой зимой, и это связано с тем, что после спада из-за пандемии в прошлом году потребление быстро восстанавливается, быстрее чем производство.

Мировой рынок испытал беспрецедентный спад в 2020 году, вызванный эпидемией коронавируса и локдаунами, что создало условия для взрывного роста в 2021 и 2022 годах.

В прогнозе мирового спроса и предложения на нефть до 2040 года опубликованном в феврале этого года, McKinsey & Co прогнозирует, что спрос на нефть вернется к уровням 2019 года к концу 2021 – началу 2022 года, в зависимости от продолжительности локдаунов и темпов роста ВВП.

Более того, сектору потребоваться новая добыча почти на 23 млн баррелей в день для удовлетворения спроса после 2030 года.

Так что же реально поменялось?

Расцвет Правительств, ориентированных на потребителей

Несомненно, сейчас трудные времена в истории мировых энергетических рынков. Мы, конечно, этого ожидали, но ситуация, безусловно, ускорилась из-за COVID19.

В XVIII и XIX веках производители контролировали нефтяную промышленность, так и возникло национальное государство Саудовская Аравия. Затем нефтеперерабатывающие заводы начали вкладывать средства в производство продуктов, более привлекательных для большего числа потребителей, что принесло им солидную прибыль.

Иными словами, производителей устраивало то общее направление, в котором к настоящему времени развился мировой энергетический рынок.

Но динамика энергетического рынка меняется. Под давлением зеленого лобби, сейчас спрос в значительной степени определяется политиками. И это способствует развитию возобновляемых источников энергии.

Власть на энергетическом рынках переходит от энерго-производителей к правительствам – потребителям, которые принимают законы для снижения выбросов и влияют на то, как отрасль функционирует по своей сути. Но как энерго-поставщики могут удовлетворить ожидаемый спрос при сокращении выбросов углерода?

Как трейдеры – с нашим знанием рынка, неотягощённым бюрократией и способностью действовать быстро – мы всегда можем воспользоваться несоответствиями и нестабильностью на рынке. И действительно, в последние годы SOCAR Trading продемонстрировала исключительный рост и прибыль, и мы ожидаем, что это будет продолжаться, поскольку мы увеличиваем долю рынка и инвестируем в новые продукты и территории.

Как трейдеры – с нашим знанием рынка, отсутствием бюрократии и способностью действовать быстро – мы всегда можем воспользоваться несоответствиями и нестабильностью на рынке. И действительно, в последние годы SOCAR Trading продемонстрировала исключительный рост роста и прибыли, и мы ожидаем, что это будет продолжаться, поскольку мы увеличиваем долю рынка и инвестируем в новые продукты и территории.

Но поставщики сталкиваются с совершенно иными проблемами: они вынуждены стать значительно эффективными. И только те, кто может обеспечить эффект масштаба, уважая новые требования – современные, гибкие и ориентированные на потребителя, – скорее всего, выживут. Но в Европе и США слишком много нефтеперерабатывающих заводов, которые не отличаются данной гибкостью, и мы полагаем что им будет сложно снижать выбросы и при этом оставаться прибыльным.

Европа уже инвестирует в возобновляемые источники энергии. Азия тоже.

Но ветровая и солнечная энергии распределяются по миру более равномерно, и возникает вопрос как долго будут сохранятся огромные преимущества присущие крупным производителем?

К удивительно, многие крупные компании США все еще не вкладывают достаточно средств, для того чтобы решить эти проблемы.

Будущее SOCAR Trading

Что касается SOCAR Trading, мы уже некоторое время ясно заявляем, что экологически чистый природный газ является ключевым компонентом перехода мира к без углеродному будущему; он производит меньше загрязняющих веществ, чем уголь и нефть, и он может производить электроэнергию по более доступным ценам, используя существующую газовую инфраструктуру, что позволяет производить более дешевую электроэнергию необходимую для поддержки экономического роста в тех зонах где раньше наблюдалась острая нехватка электроэнергии.

Кроме того, ожидается в течение следующего десятилетия значительный рост производства СПГ в электроэнергию во всем мире, и SOCAR Trading планирует быть в центре этого захватывающего развития.

Хотя продвижение на рынки сорта Azeri Light остается одной из наших первостепеннейших задач, торговля сырьем, дистиллятами и СПГ от третьих сторон выросла и составляет значительную часть объемов торговли и прибыльности.

SOCAR Trading стремится значительно расширить свое присутствие в сфере экологически чистых энергетических решений. В частности, мы определили СПГ как потенциальную область для роста. Фактически, SOCAR Trading более трех лет активно поставляет и торгует СПГ на мировых рынках. Объемы торгов СПГ выросли с полумиллиона тонн в год в 2017 году до без малого 5 миллионов в год в 2020 году.

За последние 2 года SOCAR Trading начала торговлю природным газом в Западной Европе, что стало органическим дополнением к нашим возможностям по продаже СПГ.

В то же время мы продолжаем развивать наши установившиеся партнерские и деловые отношения по всему миру, работая с огромным количеством первоклассных европейских и мировых банков, а также с другими государственными организациями. Также SOCAR Trading инвестировала в несколько проектов физической (материальной) инфраструктуры, чтобы позволить нам генерировать торговые потоки, оставаясь при этом логистическим центром (хабом) для каспийских баррелей.

Здесь, в SOCAR Trading, мы готовы к меняющейся динамике мировых энергетических рынков.

Заключение

Еще раз спасибо за приглашение выступить на этом важном форуме. Меня воодушевляет роль, которую SOCAR Trading может сыграть в расширении долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном./// nCa, 29 октября 2021 г.