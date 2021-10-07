Торговые издержки в Азиатско-Тихоокеанском регионе растут, но сокращение бюрократических проволочек может помочь изменить эту тенденцию

Согласно новому докладу Экономической и Социальной Комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Азиатского банка развития (АБР), высокая стоимость торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает расти, но продолжающиеся усилия по содействию торговле помогут сохранить потоки товаров по всему региону.

Экономики региона демонстрируют постоянный прогресс в оптимизации торговых процедур, несмотря на пандемию COVID-19 и последующие сбои в цепочке поставок и резкий рост стоимости доставки, которые в этом году достигли небывалого пика.

В Докладе об упрощении процедур торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год также подчеркивается, что цифровизация трансграничной торговли имеет большой потенциал, чтобы помочь странам Азиатско-Тихоокеанского региона получить доступ к важнейшим товарам, особенно тем, которые наиболее уязвимы к торговой неопределенности и кризису. Если страны ускорят внедрение схем цифровой торговли, средние торговые издержки могут снизиться более чем на 13 процентов.

“В дополнение к цифровизации необходимо также проводить политику упрощения процедур торговли, которая сделает торговлю более устойчивой и инклюзивной, никого не оставляя позади”, – сказала Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО. Она добавила, что необходимы конкретные меры по поддержке малых и средних предприятий, женщин и сельскохозяйственного сектора, чтобы сделать восстановление более устойчивым.

В исследовании ЭСКАТО-АБР подчеркивается необходимость повышения устойчивости цепочек поставок, поскольку пандемия COVID-19 обнажила уязвимость концентрированных торговых сетей, ограниченных запасов и нехватки финансирования. Высокий уровень участия в глобальных производственно-сбытовых цепочках сделал Азиатско-Тихоокеанский регион особенно уязвимым для ограничительной торговой политики.

“Закрытие границ, экспортный контроль и протоколы по охране здоровья и безопасности нарушили производство и поток товаров через международные границы, что крайне негативно сказалось на поставках важнейших товаров, таких как продукты питания, средства индивидуальной защиты и вакцины, особенно для бедных и уязвимых”, – сказал Бамбанг Сусантоно, вице-президент АБР по управлению знаниями и устойчивому развитию.

Пандемия высветила важность оперативной глобальной и региональной поддержки и сотрудничества для обеспечения непрерывных поставок важнейших товаров. Около двух третей из 20 стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) внедрили новые меры по упрощению процедур торговли для смягчения последствий сбоев в цепочках поставок. Многие страны региона также ускорили меры, связанные с прозрачностью и институциональной координацией, упрощением таможенных процедур и ускорением таможенной очистки.

В докладе также подчеркивается роль Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и соответствующего договора ООН о трансграничной безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ускорении восстановления после COVID-19, в то время как открытость торговли остается ключевым элементом. Поскольку пандемия ускорила переход к цифровизации торговли, необходимо провести дополнительную работу по использованию цифровых технологий для упрощения таможенных процедур и электронного обмена информацией, а также внедрить национальные и региональные “единые окна” для представления и оформления документов.

Доклад за двухгодичный период был представлен сегодня на вебинаре на тему “Устойчивость цепочки поставок и упрощение процедур торговли в условиях пандемии COVID-19”, совместно организованном ЭСКАТО, АБР и Международной торговой палатой (ICC). На сессии эксперты и правительственные чиновники изучили передовой опыт внедрения цифровой торговли и укрепления международного сотрудничества в целях создания более гибкой глобальной торговой системы. /// ЭСКАТО ООН, 6 октября

С докладом можно ознакомиться здесь: https://www.unescap.org/kp/2021/APTF