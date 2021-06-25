Страны Центральной Азии поддержали инициативу вакцинного сотрудничества в рамках Пояса и Пути

Эльвира Кадырова

Страны Центральной Азии – Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан и еще 24 страны Ближневосточного и Азиатско-Тихоокеанского региона договорились о развитии сотрудничества и партнерства в области вакцин в рамках флагманской Китайской Инициативы “Пояса и пути”.

Официальный запуск инициативы состоялся 23 июня в ходе Азиатско-Тихоокеанской конференции высокого уровня по сотрудничеству в рамках Пояса и Пути. Конференция была посвящена «Содействию сотрудничеству в борьбе с пандемией для устойчивого восстановления».

Согласно тексту инициативы, опубликованной на сайте МИД КНР, вышеуказанные страны призывают партнеров сфокусировать взаимодействие на следующих направлениях:

– Усилить коммуникацию по политике контроля за вакцинами в целях совместного обеспечения безопасности и эффективности вакцин.

– Поощрять страны-производители вакцин, которые обладают соответствующими возможностями, к поддержке компаний-производителей вакцины, в деле поставок большего количества вакцин для Программы Глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) ВОЗ.

– Поддерживать поставки правительствами и компаниями вакцин развивающимся странам либо на безвозмездной основе, либо путем экспорта по доступным ценам.

– Содействовать совместным исследованиям, разработкам и технологическим обменам в области вакцин и поощрять передачу соответствующих технологий развивающимся странам.

– Способствовать налаживанию партнерских отношений между производителями вакцин и развивающимися странами для совместного производства вакцин в целях расширения глобального производства.

– Поощрять региональные и многосторонние банки развития к расширению льготного финансирования для развивающихся стран с целью закупок и производства вакцин, уважая при этом право каждой страны на выбор предпочитаемой вакцины.

– Укрепление сотрудничества в рамках “Пояса и пути” в области взаимосвязанности в целях обеспечения трансграничных потоков вакцин.

С текстом Инициативы по вакцинному сотрудничеству в рамках партнерства Пояса и Пути можно ознакомиться здесь: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/kjgzbdfyyq/t1886387.shtml /// nCa, 25 июня 2021 г.