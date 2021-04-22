Туркменистан избран в органы ООН

Туркменистан избран на пост Вице-председателя

Европейской Экономической Комиссии ООН

В период с 20 по 21 апреля 2021 года в Женеве состоялось заседание 69-ой сессии Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН). В работе мероприятия приняли участие представители на уровне министров и заместителей министров из стран-участниц ЕЭК ООН для обмена передовым опытом в области циркулярной экономики и определения её курса в течение последующих двух лет.

В ходе проведенного сегмента высокого уровня на тему «Поощрение развития циркуляционной экономики и устойчивого использования природных ресурсов в регионе Европейской экономической комиссии» от туркменской стороны выступил Министр финансов и экономики Туркменистана М.Сердаров.

В своем выступлении Министр М.Сердаров отметил, что переход к циркуляционной экономике, основанной на максимизации добавленной стоимости, будет возможен, если будет усилен контроль над запасами природных ресурсов и соблюдение устойчивого баланса возобновляемых ресурсов для сохранения и поддержания на неистощимом уровне природного капитала.

21 апреля 2021 года во второй половине дня состоялись выборы на пост Председателя и заместителей председателя Комиссии из числа стран-участниц ЕЭК ООН.

Единогласным решением на посты Председателя и заместителей председателя ЕЭК ООН на период 2021-2023 годы были избраны следующие страны: Председатель – Австрийская Республика; Вице-председатели – Швейцарская Конфедерация и Туркменистан.

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Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин

20 апреля 2021 года в ходе очередного заседания Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), Туркменистан был избран в членство Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-Женщины») на период 2022-2024 годы.

«ООН-Женщины» является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН, созданным в 2010 году с целью повышения эффективности усилий учреждений системы ООН, занимающихся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Данная структура выступает в качестве ведущего органа, координирующего работу системы ООН по вопросам обеспечения гендерного равенства.

Исполнительный совет «ООН-Женщины» выполняет основные руководящие функции и состоит из 51 члена, которые избираются Экономическим и Социальным Советом ООН сроком на 3 года.

Данное решение созвучно с усилиями Правительства Туркменистана по вовлечению женщин в общественно-политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь страны. Одним из важных национальных документов в области улучшения положения женщин является Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы.

/// MFA Turkmenistan, 22 April 2021