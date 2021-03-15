Посол Узбекистана в Туркменистане провел в Ашхабаде прием по случаю праздника Навруз

Репортаж nCa

Всплеск весны: узбекская музыка, узбекская кухня и узбекское гостеприимство – таков был прием, устроенный послом Узбекистана в Туркменистане Акмалжоном Кучкаровым 12 марта 2021 года в Ашхабаде по случаю всемирно признанного весеннего праздника Навруз.

В своем выступлении посол осветил последние события в Узбекистане.

Он также высоко оценил заслуги посла ОБСЕ в Туркменистане Натальи Дрозд, срок полномочий которой близится к концу.

Ниже приведен текст выступления посла Акмалжона Кучкарова:

Уважаемые гости, коллеги, Дамы и Господа,

Позвольте еще раз поприветствовать Вас в Посольстве Республики Узбекистан в Туркменистане и выразить Вам свою искреннюю признательность за принятие нашего приглашения.

Сегодняшнее наше мероприятие посвящено празднованию приближающего праздника Весны «Навруз», а также важным политическим процессам в Республике Узбекистан.

Как вы знаете, «Навруз» для всех нас – это начало нового года по восточному календарю, символ благих устремлений и надежд на богатый урожай, изобилие и достаток.

Дух и философия «Навруза» всегда способствовали тому, чтобы люди жили в гармонии с родной землей и природой, пробуждали в сердце каждого человека, независимо от его национальности и вероисповедания, стремление к созиданию и благоденствию, укреплению согласия и единства в обществе.

Отрадно отметить, что благодаря проводимой под руководством Президента Республики Узбекистан созидательной внесшей политике, сегодня традиции «Навруза» все больше находит свое отражение во взаимоотношениях страны Центральной Азии. В течение последних пяти лет наблюдается всесторонняя активизация и углубление регионального взаимодействия во всех сферах.

В своем послании Олий Мажлису Республики Узбекистан от 29 декабря 2020г. Президент Республики Узбекистан вновь подчеркнул приоритетность развития и углубления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами.

Будучи послом Узбекистана в Туркменистане хотел бы особо подчеркнуть, что новый региональный подход Узбекистана наиболее ярко проявляться в узбекско-туркменских отношениях.

Сегодня сотрудничество между Узбекистаном и Туркменистаном строится на основе принципов стратегического партнерства. Даже в условиях чрезвычайно сложного, 2020г. наши страны сохранили высокую динамику контактов во всех сферах. По итогам 2020г. объемы товарооборота между нашими странами составили 527 млн. долларов.

Активно развивалась сотрудничество в рамках региональных и международных организацией. Мы признательны нашим туркменским друзьям за поддержку кандидатуры Узбекистана в СПЧ ООН на 2021-2023гг. Со своей стороны Узбекистан поддержал созидательные инициативы Туркменистана в рамках ООН по объявлению 2021г. «Годом мира и доверия».

В этом контексте по итогам визита Министра иностранных дел Республики Узбекистан в Туркменистан А.Камилова 17 февраля 2021г. наши страны вновь продемонстрировали решимость всестороннему углублению сотрудничества.

Туркменское руководство подтвердила готовность принять участие в конференции высокого уровня «Центральная Азия и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится в июне-июле т.г. в г.Ташкент.

Более того, было озвучено решение о возведении парка Ташкент в г.Ашхабаде, что наряду с наличием парка Ашхабад в Ташкенте отражает природу узбекско-туркменского взаимодействия.

Аналогичное конструктивное взаимодействие наблюдается и с другими странами Центральной Азии. Мы уверены в том, тесное и созидательное взаимодействие и конструктивное сотрудничество наших стран является важнейшим условием обеспечения мира, стабильности и процветания как в отдельно взятой стране, так и в регионе, в целом.

Уважаемые друзья!

В конце текущего года в Узбекистане состоятся выборы президента, которые предоставят узбекскому народу возможность реализовать свои конституционные права и проголосовать за наиболее достойного кандидата, тем самим, став сопричастным к определению дальнейшего курса развития страны.

Оценивая итоги общественного – политического и социально-экономического развития страны за последние пять лет, следует признать, что благодаря неисчерпаемой энергии, самоотверженности и стратегическому видению Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева за столь короткий срок был построен поистене новый Узбекистан, который считает главным своим богатством государства многонациональный узбекский народ, начал жить интересами этого народа и создавать условия для реализации потенциала каждого гражданина.

На основе глубоко продуманной Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития на 2017-2021 годы, в Узбекистане были реализованы масштабные реформы во всех сферах жизни общества.

В качестве основной ценности структурных и институциональных преобразований была провозглашена идея – «Инициатор реформ – само общество». «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу».

Стремительность реформ и решительность Руководства Узбекистана в их проведении были насколько беспрецедентными, что вызвали восхищение даже у самых консервативных международных наблюдателей.

За короткий по историческим меркам срок волевыми решениями Президента Узбекистана был взят курс на построение поистине демократического общества, основанного на общечеловеческих ценностях, уважении прав человека, обеспечении свободы слова и поощрении деятельности независимых средств массовой информации.

Установленный прямой диалог власти с народом посредством народных приемных президента, премьер-министра и других руководителей, структурные преобразования в судебно-правовой и правоохранительной сфере, усиление роли парламента и политических партий, практическое применение механизмов общественного контроля позволили в корне изменить парадигму взаимоотношений власти и народа, обеспечить прозрачность деятельности государственных органов и усилить их подотчетность широкой общественности.

Благодаря вышеупомянутым механизмам люди почувствовали свою причастностью к жизни государства и поверили в свою способность изменить вектор и курс его развития.

Не менее впечатляющие результаты были достигнуты и в сфере либерализации экономики, модернизации и диверсификации производства, привлечении иностранных инвестиций и увеличения объемов экспорта.

Одним из первых волевых решений Президента Ш.М.Мирзиёва в этой сфере стало ликвидация двойного курса обмена валюты, который в течение долгого времени создавал параллельные реальности в экономической жизни Узбекистана, препятствовал развитию здоровой конкуренции и реализации имеющегося потенциала.

В соответствии со стратегией развития Узбекистана на пятилетний период были проведены масштабные изменения в налоговой системе, снижены ставки единого налогового платежа, налога на имущество, социального платежа, введена единая шкала налогообложения доходов физических лиц, отменены некоторые виды налогов и обязательных платежей.

Для активного привлечения иностранного капитала были приняты налоговые и таможенные льготы, создана 21 свободная экономическая зона (7 фармацевтических, 12 промышленных, 1 сельскохозяйственная и 1 туристическая), введен институт бизнес-омбудсмена и образован Ташкентский международный арбитражный центр. Были упрошены процедуры выдачи разрешений на осуществление экономической деятельности, отменены процедуры лицензирования более 100 видов лицензирования и разрешений для введения бизнеса.

Таким образом, в 2019 году Узбекистан вошел в 20-ку стран мира, добившихся наибольших результатов в улучшении деловой среды.

Следует обратить внимание на тот факт, что если в рейтинге «Doing Business 2012» Узбекистан занимал 166 место, то к 2020г. страна сумела подняться до 69-е место среди 190 стран.

Кроме того республика была признана страной, которая достигла наилучших результатов в защите миноритарных инвесторов, уплате налогов, обеспечении исполнения контрактов и международной торговле.

Международными кредитными агентствами «Moody’s» «Standard&POOR’S», «FitchRatings» Узбекистану был присвоен кредитный рейтинг на уровне «ВВВ». Узбекистан поднялся с 6-й на 5-ю группу по классификации странового кредитного риска ОЭСР.

В результате принятых за последние 4 года мер по кардинальному улучшению инвестиционного климата и упрощению бизнес-среды, обеспечено резкое увеличение количества предприятий с иностранным капиталом, а именно с 5370 в 2017 году до 9730 к октябрю 2019г (рост на 81%).

Узбекистану стали не только доверять, но и видеть в нем страну возможностей. При первом выходе на международный рынок долговых обязательств Узбекистан реализовал еврооблигации на сумму более 1 миллиардов. На международных биржах начали продаваться долговые обязательства страны, номинированные в национальной валюте – узбекских сумах.

В страну пришли более 50 крупных международных компаний с прямыми иностранными инвестициями. За прошедшие 4 года среднегодовые темпы роста инвестиций составляли 22 процента. Общий объем привлеченных иностранных инвестиций достиг 26,6 млрд долларов, в том числе прямых – 17,5 млрд.

Сегодня по всей республике реализуются 226 крупных промышленных и инвестиционных проектов на сумму 23 млрд.долларов.

Несмотря на разгар пандемии, в январе 2021г. Саудовская компания «ACWA Power» за счет своих собственных ПИИ запустила три новых проекта в Узбекистане по строительству комбинированной парогазовой электростанции и двух ветровых электрических станций на сумму 1,2 млрд.долларов.

Течение последних трех лет рост ВВП Узбекистана оставался на уровне более 5 процентов.

В 2020г. в условиях пандемии Узбекистан стал одним из немногих стран, обеспечивших положительную тенденцию роста ВВП на уровне 1,5%. По оценке Всемирного Банка, МВФ и Азиатского банка развития, рост ВВП в 2021 годах составит около 5-5,5%.

По состоянию на 2020 года страна имеет достаточные золотовалютные резервы в размере 32 миллиардов долларов, что позволяет обеспечить импорт в течение 20 месяцев.

Номинальный валовой внутренний продукт на душу населения в Узбекистане в последний раз был зафиксирован на уровне 50 миллиардов долларов США при 250 миллиардах долларов США по паритету покупательной способности (ППС).

Одним из основных приоритетов в проведении масштабных преобразований было определено развитие человеческого капитала. Совместно с Международной организацией труда в Узбекистане были окончательно урегулированы вопросы, связанные с принудительным, добровольным и детским трудом.

В целях повышения конкурентоспособности узбекской молодежи на рынке труда были создании десятка совместных высших учебных заведений с участием ведущих ВУЗов иностранных государств, доведя общее количество ВУЗов до 93 местных университета и 21 филиал зарубежных университетов.

Охват высшим образование выпускников средних школ был доведен с 9% в 2017г. до 25% в 2020г.

Был разработан и успешно реализуется программа «миллион программистов» для современной экономики Узбекистана.

Во внешнеполитическом плане открытие Узбекистана к миру создало новые возможности для углубления экономической кооперации в регионе, в то время как созидательная внешняя политика Узбекистана позволила перезапустить механизм доверительного диалога в Центральной Азии.

Впервые по инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева были проведены Консультативные встречи Глав государств Центральной Азии. Образованы новые форматы совместного взаимодействия государств региона с ведущими державами мира по формуле «С5+».

Проводя открытую, взаимовыгодную и конструктивную внешнюю политику, решением Главы государства было принято решение о введении безвизового режима для въезда туристов из 86 стран мира.

В связи с этим Узбекистан становится самой открытой для туристов страной среди стран СНГ. Для сравнения, в 2017 году подобную возможность имели граждане всего девяти стран.

Своеобразным признанием достижений Узбекистана в строительстве демократического общества выступают избрание Узбекистана в «Совет по правам человека ООН» на 2021-2023гг., представление ЕС статуса «GSP+», удаление нашей страны из списка стран, вызывающих наибольшую тревогу Госдепартамента США в плане обеспечения религиозных свобод, выбор республики местом проведения важных международных форумов и конференций на разнообразную тематику и др.

Новый Узбекистан ярко проявил себя и в 2020г., когда страна столкнулась с испытанием пандемией короновирусной инфекции, техногенными и природными катаклизмами.

Государство не оставило своих граждан наедине с трудностями и всячески помогало каждому человеку в сложных жизненных обстоятельствах.

Так, для преодоления последствий пандемии был создан Антикризисный фонд на сумму более 1,6 млрд.долларов. Наряду с этим было оказано помощь госпредприятиям и более 500 тыс. субъектам предпринимательства, а также почти 8 млн. гражданам страны в виде налоговых льгот, отсрочки погашения кредитов и финансовой помощи на общую сумму 6,6 млрд.долларов.

Более 600 тыс. соотечественников, оказавшихся в сложных жизненных условиях за рубежом, были возвращены на Родину.

Несмотря на сложные испытания пандемии, Узбекистан ставит перед собой амбициозные цели на будущее – формировать фундамент нового Ренессанса страны.

В своем обращении к Олий Мажлису Республики Узбекистан 29 декабря 2020г. Президент Ш.М.Мирзиёев заявил, что достижение этих высоких целей зависит от активного участия каждого гражданина республики в претворении в жизнь прогрессивных начинаний главы государства, развития образования, науки, инноваций, утверждения концепции здорового образа жизни и воспитания всесторонне развитого и просвещенного молодого поколения.

Именно по этой причине нынешний 2021г. был провозглашен в Узбекистане «Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что процессы реформ в Узбекистане обрели необратимый характер. Их суть построить свободную и процветающую страну сегодня и для всех граждан, на основе благородной идеи «Нам жить в новом Узбекистане – свободной и процветающей стране!».

Делая краткий экскурс в прошлое, следует подчеркнуть, что в начале 2017г. мало кто мог себе представить тот факт, что в течение ближайших лет Узбекистан сможет настолько преобразиться, станет своеобразным локомотивом геополитических и геоэкономических процессов в регионе Центральной Азии.

Однако, это случилось – и случилось благодаря непоколебимой воле одного человека, его незаурядной энергии, веры в свои силы и своего народа, желания превратить Родную страну в процветающий край и обеспечить счастливую и благополучную жизнь для каждого узбекистанца.

Как говорит сам Ш.М.Мирзиёев, нам предстоит сделать еще многое для реализации принятых программ и достижения всех обозначенных целей. Есть еще много вопросов, которые ждут своего решения. Однако, в отличие от прошлого, сегодня власти не игнорируют существующие проблемы и не скрываются от них. Вопросы всесторонне изучаются, находятся оптимальные варианты решения, решаются и решаются сообща.

Можно не сомневаться в том, что подойдя к избирательной урне в конце текущего года, каждый узбекистанец даст объективную оценку тому, что сделано и ответственно подойдет к своему выбору.

Спасибо за внимание!

Фотоотчет с места событий: