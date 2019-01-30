Казахстан и Туркменистан расширяют участие министерств иностранных дел во внешней экономике

Казахстан нацелен на усиление роли своего главного дипломатического ведомства во внешнеэкономической деятельности.

Так, в соответствии с недавним указом Президента Нурсултана Назарбаева, Министерство по инвестициям и развитию Казахстана было преобразовано в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

При этом функции и полномочия бывшего МИР по привлечению инвестиций были переданы министерству иностранных дел. В ведение МИД Казахстана также перешли Комитет по инвестициям и контрольный пакет акций АО «KazakhInvest».

АО «Национальная компания «KazakhInvest» располагает широкой сетью своих представителей за рубежом и обеспечивает полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов от идеи до реализации, по принципу «одного окна» и действует в качестве единого координационного центра по специальным экономическим зонам.

Комитет по инвестициям выступает регулирующим органом в области государственной инвестиционной политики и политики поддержки инвестиций, создания благоприятного инвестиционного климата, создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон.

«Помимо основной внешнеполитической деятельности мы будем активно использовать механизм вышеуказанных структур. Это даст основания ожидать, что в работе по привлечению инвестиций акценты на иностранных инвесторов будут усилены», – прокомментировал министр иностранных дел РК БейбутАтамкулов.

Кроме того, на внешнеполитическое ведомство отныне возложена координация деятельности в сфере продвижения экспорта казахстанской продукции на внешних рынках.

Здесь планируется задействовать потенциал загранучреждений МИД, которые активней займутся распространением информации в стране пребывания, организацией двусторонних встреч и переговоров, и оказанием прямой поддержки экспортеров казахстанских товаров.

По словам Атамкулова, функция по координации деятельности на экспортном направлении позволит целенаправленно заняться проработкой доступности зарубежных рынков для казахстанской продукции и, что не менее важно, выстраивать согласованную переговорную тактику по вопросам снятия барьеров для товаров и услуг из Казахстана.

Примечательно, что одновременно и в Туркменистане было принято решение об активизации участия министерства иностранных дел в проведении внешнеэкономической политики. С этой целью, в структуре туркменского МИДа открыт новая единица – отдел внешнеэкономического сотрудничества.

Перед отделом поставлены такие задачи, как подготовка предложений по изучению и претворению в жизнь крупных международных проектов, анализ существующих экономических контактов, осуществление координации и контроля деятельности двусторонних ежправительственных комиссий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству Туркменистана с различными странами.

Конечно, предпринятые обеими государствами меры по интенсификации внешнеэкономической деятельности именно с привлечением сил и ресурсов МИД, не случайны.

Прежде эти шаги следует рассматривать в русле более грандиозных целей, которые сегодня ставит и Туркменистан и Казахстан – это снижение зависимости от углеводород-сырьевой экономики и переход к диверсифицированной индустриальной модели развития. Вдобавок, ставки делаются на увеличение доли частного сектора в экономике.

С другой стороны, продвижение экспорта и осваивание новых рынков – это катализатор для внутреннего производства.

В свою очередь, внешнеполитическое ведомство любой страны так или иначе через свои дипмиссии осуществляет мониторинг экономической ситуации и хорошо ознакомлено с состоянием рынка в принимающем государстве, располагает официальной хорошо проверенной экономическое информацией. Естественно, что обладая, такими знаниями, полученными от зарубежных представительств, МИД наилучшим образом может ориентировать внешнеэкономические действия своего государства, как минимум на уровне рекомендаций./// nCa, 4 января 2019