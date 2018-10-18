Полимерный завод в Киянлы добавляет новые возможности в индустриально-экономический микс Туркменистана

Доклад nCa

Киянлы, 17 октября 2018 (nCa) — В среду под руководством президента Бердымухамедова на Каспийском побережье был введен в эксплуатацию газохимический комплекс, который добавил несколько новых возможностей в промышленно-экономический микс Туркменистана.

Расположенный в поселке Киянлы поселок, завод называется «GPZ – Gyyanly Polimer Zawody», в переводе – полимерный завод в Киянлы.

Несколько фактов о ГПЗ:

Стоимость проекта – 3,4 млрд. долларов США

Проект выполнил консорциум в составе LG International Corp (Корея), Hyundai Engineering (Корея), Toyo Engineering (Япония), Gap Inshaat (Турция)

Заказчик и партнер проекта – Государственный концерн “Туркменгаз”

Исходное сырье – 5 млрд куб. м природного газа, из которых 4,5 млрд куб. м будет возвращено как чистый газ трубопроводного качества после добычи сырья для производства

Производительность – 381000 тонн полиэтилена высокой плотности, 81000 тонн полипропилена, некоторые другие товары

Технологии завода – главным образом из предоставлены производителями из Японии и Кореи. Также некоторые компоненты оснащения поставлены из США, Великобритании, Бельгии, Германии, Дании и других европейских стран

Основные технологические процессы завода – газоразделение, этановая переработка, производство полиэтилена и полипропилена

Проектное финансирование – многосторонний пакет займов на сумму 2,5 млрд долларов США, включающий соглашение Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана (Внешэкономбанка) с Японским банком международного сотрудничества, Экспортно-Импортным банком Кореи и синдикатом участвующих финансовых институтов Японии, Германии, Франции, Кореи, Китая, Италии, Австрии и Швейцарии

Технологическое преимущество – использование технологии COREFLUX на газоразделительной установке для эффективного извлечения метана и этана из природного газа; и технологии Innovene S по лицензии INEOS Technologies (Великобритания) для процесса производства полиэтилена средней и высокой плотности

Комментарий nCa

Поскольку Центральная Азия находится на пороге внедрения инноваций, ввод в эксплуатацию ГПЗ открывает несколько новых перспективных направлений в индустриально-экономическом кластере Туркменистана.

С прогрессом 3D-печати и нанотехнологий, полиэтилен высокой плотности и полипропилен обретают множество бесконечных вариантов применения.

ГПЗ в основном будет производить полиэтилен высокой плотности и пропилен.

Полиэтилен (низкой, средней и высокой плотности) – один из самых популярных в мире полимеров. Он прочен, подвергается переработке и может быть использован в качестве изоляционного материала от пара и влаги.

Листы полиэтилена высокой плотности находят применение в производстве водяных цистерн, бутылок, крышек и т.д.

Такие листы могут быть матовыми, гладкими, для трубной промышленности, противоскользящие.

Трубы и фурнитура из полиэтилена высокой плотности хорошо применимы в различных областях, например, в коммунальном секторе, промышленности, энергетике, как геотермический материал и в местах захоронения отходов. ПВП герметичен, устойчив к воздействию химикатов, коррозии, износу, а также обладает такими свойствами, как эластичность, прочность, морозоустойчивость, исключительная долговечность.

Рыночная доля мешков и защитных материалов из ПВП постоянно расширяется.

Полиэтилен (всех марок) является одним из наиболее часто используемых полимеров в мире. Производство полиэтилена полимера в мире в 2016 году составляло 103 млн.тонн. На долю полиэтилена высокой плотности, производство которого в 2016 году составило 47,5 млн тонн, приходилось 46% в общем объеме производства полиэтилена в мире.

В 2016 году рынок ПВП оценивался примерно в 63 млрд долларов США, а к 2023 году – эта цифра превысит 84 млрд долларов США. Темп роста в прогнозируемом периоде составит 4,5%.

Полипропилен (ПП) относится к группе полиолефинов и является частично кристаллическим и неполярным. По своим свойствам он похож на полиэтилен, но немного тверже и более термостойкий.

При этом, в применении ПВП и ПП постоянно происходят инновационные открытия. Одной из областей роста использования данных полимеров является автомобилестроение, где ПВП заменяет металлические детали. Считается, что в конечном счете за счет полиэтилена можно будет уменьшить вес автомобиля на 70%, что привело бы к экономии топлива. Набирающие популярность автомобили без водителя значительно выиграют от использования в их конструкции ПВП.

ПВП также хорошо применим в производстве нетканных материалов, хирургических швов, диэлектриков и конденсаторов с низким уровнем потерь.

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Ученные всегда будут обращаться к ПВП и ПП где бы ни возникла потребность в легких и многоцелевых материалах.

Туркменистану будет целесообразнее привлечь свой исследовательский и научный сектор к проектам по совершенствованию свойств и созданию усовершенствованных или новых видов применения ПВП и ПП.

Безусловно, выгодно экспортировать ПВП и ПП в гранулированном виде или в виде известных и популярных товаров, например, трубной продукции. Тем не менее, это область, полна возможностей для получения большей прибыли.

Мы хотели бы отметить лишь две области среди многих, где наука открывают новые возможности для применения ПВП и ПП.

В медицинской технологии, полиэтиленовая сетка была успешно апробирована для предотвращения развития грыжи на одном и том же месте. Это безболезненная операция. Проблема в настоящее время на пути его широкого использования заключается в том, что такая сетка разрушает окружающую ее ткань в течение неопределенного периода от нескольких дней до нескольких лет. Если будет найден способ сделать полиэтилен инертным, т.е. никак не затрагивающим окружающие ткани, это было бы большим прорывом для медицинской науки и человечества. Возможно, туркменские ученые смогут начать работать над этим вопросом в сотрудничестве со своими зарубежными партнерами.

Еще одно применение открывается в связи с объединением технологий 3D-печати и изготовления сборных жилых помещений. Возможно наладить производство панелей для домов со встроенными трубами, кабелями, электропроводкой и волоконно-оптическими кабелями и др. При сборке таких панелей, дом сразу можно будет подключить к системам жизнеобеспечения – водо-, электро- и газоснабжению, канализационной системе без каких-либо дополнительных работ. Это может революционизировать концепцию сборных домов и значительно снизить стоимость строительства жилых зданий. /// nCa