В Анкаре прошла церемония возложения цветов к памятнику Махтумкули Фраги

26 июня 2026 года Посольством Туркменистана в Турецкой Республике была организована церемония возложения цветов к памятнику великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, установленному в живописном парке «Туркменистан» в центре Анкары.

В мероприятии приняли участие представили дипломатических представительств и международных организаций, известные литераторы и общественные деятели Турции, студенческая молодёжь, представители туркменской диаспоры и СМИ.

Выступившие на торжественной церемонии подчеркнули особую роль творчества великого туркменского поэта и мыслителя в развитии мировой литературы. Также, участники я были проинформированы о проводимых мероприятиях, в рамках провозглашения 2026 года девизом «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».

Как отмечали участники церемонии, мечты Махтумкули Фраги о свободной и счастливой жизни туркменского народа в суверенном государстве стали сегодня реальностью в результате дальновидной политики, основы которой заложены Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и успешно претворяются в жизнь Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. ///Посольство Туркменистана в Турции