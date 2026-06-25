В Туркменистане на высоком уровне обсудили водные сценарии и риски для продовольственной безопасности

Представители правительства Туркменистана, Организации Объединенных Наций, партнеров по развитию и международных финансовых институтов собрались на совместный экспертный диалог высокого уровня, чтобы обсудить комплексные водные сценарии и их каскадное воздействие на смежные сектора, включая водную и продовольственную безопасность, сельское хозяйство, занятость и источники средств к существованию, социальную защиту, окружающую среду и биоразнообразие.

Диалог под названием «Водные сценарии и прогнозирование для Туркменистана (2026–2050 годы)», прошедший в формате прямой дискуссии («hardtalk»), был посвящен изучению долгосрочных тенденций доступности водных ресурсов и управления ими в Туркменистане в условиях неопределенности. Участники проанализировали их влияние на траекторию развития страны в различных сферах на основе перспективного сценарного анализа с целью определения скоординированных ответных мер на возникающие риски.

Открывая заседание, Постоянный координатор ООН в Туркменистане г-н Дмитрий Шлапаченко подчеркнул, что управление водными ресурсами является не просто отраслевым вопросом, а сквозным фактором, определяющим экономические, социальные и экологические результаты. Изменения в доступности воды, отметил он, оказывают прямое влияние на сельское хозяйство, занятость, доходы населения и экосистемы, что подчеркивает необходимость комплексных и перспективных политических подходов.

Мероприятие преследовало двоякую цель: во-первых, послужить практическим занятием по наращиванию потенциала, в ходе которого национальным партнерам впервые были представлены методы стратегического прогнозирования и сценарного планирования; во-вторых, стать политическим диалогом для поддержки совместного принятия решений в ответ на связанные с водой риски, с которыми Туркменистан может столкнуться в ближайшие десятилетия.

Консультанты ООН представили методологический инструментарий и результаты анализа возможных направлений развития ситуации с водой в Туркменистане. Они поделились вероятными сценариями (инерционным, умеренным и оптимистичным) с учетом каскадных изменений в зависимых секторах, а также предложили последующие адаптационные действия и корректировки как в программах ООН, так и в правительственных мерах. В их числе — совершенствование управления водными ресурсами, повышение эффективности их использования и улучшение координации политических курсов, инвестиций и институциональных структур.

Изучив различные сценарии развития взаимосвязанных сфер на период до 2050 года, участники дискуссии признали, что будущие водные вызовы будут зависеть не только от наличия самих ресурсов, но и от эффективности их использования, межсекторальной координации и инвестиционных решений. Они также подчеркнули практическую пользу стратегического прогнозирования и сценарного планирования для разработки политики и долгосрочного устойчивого развития, а также отметили необходимость постоянного наращивания потенциала в этой области.

Со своей стороны, агентства ООН, включая ПРООН, ФАО, ЮНОПС, ЮНЕСКО, ЕЭК ООН, ЮНЕП, а также Всемирный банк, поделились своими взглядами на текущие инициативы и потенциальные направления для укрепления сотрудничества, в том числе под эгидой Регионального центра климатических технологий в Центральной Азии, который планируется создать Правительством Туркменистана.

Встреча завершилась согласованием вопроса о разработке совместной дорожной карты и проведении последующей встречи для комплексного обзора сценариев и соответствующих индикаторов.

Организация Объединенных Наций подтвердила свою готовность поддерживать Туркменистан в продвижении инклюзивного, научно обоснованного и перспективного управления водными ресурсами в соответствии с национальными приоритетами и Целями устойчивого развития. /// nCa, 25 июня 2026 г. (в сотрудничестве с Офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане)