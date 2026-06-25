Узбекистан как операционный хаб для tech-бизнеса: цифры, условия и почему это работает

Перенос операционного офиса в другую страну это всегда стресс. Новая юрисдикция, незнакомые правила, страх потерять контроль над командой и процессами. Узбекистан снимает большую часть этих вопросов, и в этом материале разбираем, что за этим стоит и почему его выбирают больше 1000 tech-компаний.

Почему компании выбирают Узбекистан?

Для бизнеса из СНГ здесь не нужно долго раскачиваться. Знакомая деловая культура, привычный ритм работы, законодательство, в которое не надо погружаться месяцами. Команда быстрее включается в процессы, а основатель не тратит первые полгода на решение бытовых и административных вопросов.

Отдельный плюс в том, что бизнесу не приходится тратить месяцы на организацию базовых процессов. IT Park помогает не только с регистрацией компании, но и с готовой инфраструктурой для работы: офисом, мебелью, техникой и всеми подключёнными коммуникациями.

Все основные процессы проходят через одно окно — One Stop Shop. Регистрация юридического лица, налоговые вопросы, банковские счета, документы. Без хождения по инстанциям и без потери времени. Рядом есть команда, которая уже провела через этот процесс сотни компаний и знает, где обычно возникают сложности.

Для команд, которые переезжают вместе с семьёй, работает программа Softlanding. Она помогает с жильём, документами и адаптацией после переезда, чтобы сотрудники могли быстрее обустроиться и спокойно войти в рабочий процесс.

Zero Risk Program: старт без кассового разрыва

При релокации бизнеса больше всего времени обычно уходит на базовые вещи: офис, техника, рабочие места и запуск команды. Zero Risk Program помогает пройти этот этап быстрее.

Компания получает готовый офис с мебелью и техникой, поэтому начать работу можно практически сразу после запуска. Также программа покрывает часть расходов на найм и обучение сотрудников, а еще компенсирует до 15% фонда оплаты труда сотрудников. Это позволяет бизнесу быстрее собрать команду и выйти на полноценную операционную работу в стране.

Налоговые условия для резидентов IT Park

Для резидентов IT Park действуют одни из самых выгодных налоговых условий для tech-бизнеса в регионе: 0% корпоративного налога, НДС и социального налога. Подоходный налог для сотрудников составляет 7,5%, что заметно ниже, чем во многих европейских странах.

За счёт этого компании могут тратить больше ресурсов на развитие команды и рост бизнеса, а не на высокую налоговую нагрузку.

Дополнительный плюс — стоимость жизни и операционных расходов. В Узбекистане бизнес тратит меньше на найм, содержание команды и повседневные процессы, при этом условия для работы и жизни остаются комфортными для международного бизнеса.

IT-виза и условия для команды

Для основателей, инвесторов и IT-специалистов в Узбекистане действует IT-виза сроком на три года. Она позволяет жить и работать в стране без отдельного разрешения на работу и распространяется на членов семьи.

Помимо этого, обладатели IT-визы получают доступ к медицине и образованию на тех же условиях, что и граждане Узбекистана, а также могут покупать недвижимость без ограничений по стоимости.

Узбекистан как база для международного роста

Для многих компаний релокация в Узбекистан — это уже не только про перенос операционки. Всё чаще страну рассматривают как удобную точку для международного развития.

Здесь активно растёт IT и BPO-сектор, открываются региональные офисы и delivery-центры для работы с клиентами из Европы, СНГ, Азии и США. Узбекистан удобно расположен между европейским и азиатским рынками, поэтому отсюда проще выстраивать работу сразу в нескольких направлениях.

IT Park помогает компаниям не только на старте, но и дальше по мере роста: с поиском команды, запуском новых направлений, нетворкингом и выходом на международные рынки. Для иностранных компаний здесь уже выстроена инфраструктура и понятная система поддержки, чтобы бизнес мог масштабироваться без лишней бюрократии.

Стартап-экосистема и поддержка роста

Согласно Global Startup Ecosystem Index 2026, опубликованному StartupBlink, стартап-экосистема Узбекистана показала рост более чем на 225% за год и была признана самой быстрорастущей в мире. Благодаря этому результату страна получила статус Country of the Year — страны года. В 2026 году Узбекистан занял 79-е место в топ-100 стран, поднявшись в глобальном рейтинге на 19 позиций за год (98-е место в 2025 году). За последние четыре года страна улучшила свои позиции на 36 пунктов.

Узбекистан активно развивает не только IT-инфраструктуру для международных компаний, но и собственную стартап-экосистему. Через платформу Startup Base и программы IT Park в стране уже сформировалась среда для запуска и масштабирования tech-проектов.

Сегодня на платформе зарегистрировано более 1,9 тысячи стартапов, из которых свыше 1,1 тысячи — узбекские проекты. Общий объём инвестиций превысил $400 миллионов, а внутри экосистемы работают акселераторы, инкубаторы и международные партнёрские программы.

Для стартапов доступны разные форматы поддержки: гранты, помощь с выходом на зарубежные рынки, компенсация части расходов на международные акселераторы, а также доступ к менторам и инвесторам. Отдельное направление — crowdsourcing-платформа, где стартапы могут работать с реальными запросами от государства и крупных организаций, тестировать продукты и масштабировать решения внутри страны.

Узбекистан сегодня — это не только удобная точка для релокации операционного офиса, но и полноценная tech-экосистема для роста бизнеса: с выгодными налоговыми условиями, готовой инфраструктурой, поддержкой для стартапов и международных компаний, а также возможностями для масштабирования на рынки СНГ, Азии, Европы и США. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане