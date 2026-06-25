Туркменские парламентарии приняли участие в Пекинском семинаре по сотрудничеству между Китаем и Центральной Азией

Делегация Меджлиса Туркменистана принимает участие в международном семинаре «Повышение роли законодательных органов и укрепление сотрудничества между Китаем и Центральной Азией», который проходит в Пекине с 22 по 28 июня. Мероприятие организовано Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики для представителей парламентов стран Центральной Азии.

Семинар направлен на укрепление межпарламентских связей между Центральной Азией и Китаем, содействие обмену мнениями по законодательным вопросам, обсуждение ключевых аспектов межрегионального сотрудничества, координацию стратегий развития, а также на продвижение взаимовыгодного экономического сотрудничества в соответствии с современными мировыми тенденциями.

В своих выступлениях представители Туркменистана подчеркнули, что стратегическое партнерство между Туркменистаном и Китаем продолжает неуклонно расти благодаря усилиям глав обоих государств и основывается на принципах взаимного уважения, доверия и равенства. Они также отметили, что подобные региональные форумы и семинары служат важными площадками для определения новых направлений сотрудничества и укрепления межпарламентских отношений в Центральной Азии и Китае.

Особое внимание участники уделили возрастающей роли парламентской дипломатии в обеспечении мира, стабильности и эффективного взаимодействия в регионе. Семинар также был признан ценной возможностью для обмена передовым законодательным опытом, при этом отдельное внимание было уделено привлечению молодежных и женских парламентских объединений. /// nCa, 25 июня 2026 г.