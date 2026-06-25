«Туркменнебит» модернизирует каспийскую инфраструктуру на месторождении Узынада

В рамках подготовки к празднованию 35-й годовщины независимости Туркменистана государственный концерн «Туркменнебит» сделал значительный шаг вперед в модернизации своей энергетической инфраструктуры на побережье Каспийского моря.

Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Гумдагнебит», действующее в структуре треста «Небитгазчыкарыш» в Балканском велаяте, ввело в эксплуатацию новую установку сепарации и транспортировки газового конденсата на перспективном месторождении Узынада. Об этом сообщили агентства TDH и THP.

Новая установка представляет собой масштабное производственное обновление. Ранее сырые углеводороды, добываемые на Узынаде, приходилось транспортировать на сепарационные и перерабатывающие мощности соседних месторождений Ордекли, Гогерендаг и Гумдаг, прежде чем их можно было довести до товарного состояния.

Новый объект полностью устраняет эту необходимость, позволяя очищать и перерабатывать добываемое сырье непосредственно на месте, что существенно снижает как производственные затраты, так и время переработки.

После очистки природный газ освобождается от конденсата, воды и механических примесей с помощью современного высокопроизводительного оборудования. Затем по вновь проложенному трубопроводу протяженностью 32,3 километра он направляется на газокомпрессорную станцию на месторождении Барсагельмес.

Отделившийся нефтяной конденсат собирается в специализированных резервуарных парках и транспортируется на Гумдагскую нефтеперерабатывающую и насосную станцию, а вода, отделенная в процессе очистки, в конечном итоге будет закачиваться на планируемый участок Бугарма на Узынаде.

Объект был спроектирован институтом «Небитгазылмытаслама», базирующимся в Балканабате (административном центре Балканского велаята), и качественно возведен управлением «Йоритегурлушыкгурнышык» треста «Небитгазчыкарыш».

Помимо Узынады, НГДУ «Гумдагнебит» продолжает курировать промышленную разработку ряда других месторождений в велаяте, включая Гумдаг, Гуйчук, Гогерендаг, Экизак и Ордекли./// nCa, 25 июня 2026 г.