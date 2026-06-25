Туркменистан укрепляет связи с международными институтами развития на Форуме Фонда ОПЕК в Вене

Высокопоставленная туркменская делегация во главе с председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаровым приняла участие в Форуме развития Фонда ОПЕК 2026, прошедшем в Вене 23 июня, что подчеркивает растущее взаимодействие страны с международными финансовыми институтами и структурами развития.

По информации, опубликованной THP, делегация провела серию встреч с высокопоставленными представителями крупнейших региональных и международных организаций развития.

Форум, организованный Фондом международного развития ОПЕК, был приурочен к 50-летию организации и прошел под девизом «Переход, который расширяет возможности нашего завтрашнего дня». Мероприятие, состоявшееся в венском дворце Хофбург, собрало глав государств, министров, представителей финансовых институтов развития, бизнес-лидеров и политиков почти из 100 стран для обсуждения практических подходов к устойчивому развитию, финансированию инфраструктуры, энергетической безопасности, цифровой трансформации и экономической устойчивости.

В ходе визита туркменская делегация встретилась с президентом Фонда ОПЕК Абдулхамидом Аль-Халифой. Предполагается, что дискуссии были сосредоточены на возможностях сотрудничества между Туркменистаном и этим базирующимся в Вене институтом развития, который финансирует проекты в развивающихся странах в таких секторах, как транспорт, энергетика, водоснабжение, сельское хозяйство и развитие частного сектора.

Делегация также провела переговоры с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мохаммедом Сейфом Аль-Сувейди. Фонд Абу-Даби уже давно является одним из ведущих арабских институтов развития, поддерживающих инфраструктурные и экономические проекты в развивающихся странах.

Еще одна встреча состоялась с Багдадом Амреевым, главой Тюркского инвестиционного фонда. Данный фонд был учрежден государствами-членами Организации тюркских государств для содействия инвестициям, торговле и экономической интеграции между тюркскими народами. В ходе беседы был подчеркнут интерес Туркменистана к расширению экономического сотрудничества в более широком тюркском регионе.

Форум развития Фонда ОПЕК превратился в одну из ведущих платформ для сотрудничества по линии «Юг-Юг» и трехстороннего взаимодействия в целях развития. Повестка дня этого года включала дискуссии по модернизации цепочек создания стоимости, финансированию инфраструктуры следующего поколения, интегрированным энергетическим и водным системам, а также цифровым инновациям для развития.

Организаторы отметили, что форум стремится перевести политический диалог в плоскость конкретных инвестиционных партнерств и проектов развития.

Участие Туркменистана отражает последовательные усилия страны по диверсификации международных финансовых партнерств и привлечению инвестиций в инфраструктуру, транспорт, энергетику и инициативы в области устойчивого развития. Встречи в Вене также указывают на намерение Ашхабада углублять сотрудничество не только с традиционными многосторонними институтами развития, но и с новыми региональными финансовыми организациями. /// nCa, 25 июня 2026 г.