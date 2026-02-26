Туркменистан и Организация Объединенных Наций рассмотрели достигнутый к 2025 году прогресс и одобрили приоритеты на 2026 год

Правительство Туркменистана и Страновая группа Организации Объединенных Наций созвали заседание Руководящего комитета ООН–Туркменистан 25 февраля 2026 г. в Ашхабаде для рассмотрения прогресса в рамках Рамочной программы сотрудничества Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (РСДООН) и утверждения планов совместной работы на 2026 год.

На встрече, проходившей под совместным председательством заместителя министра иностранных дел Туркменистана и постоянного координатора ООН в Туркменистане, собрались высокопоставленные представители национальных министерств и агентств ООН. Участники рассмотрели достижения в области государственного управления и прав человека, диверсификации экономики, устойчивости к изменению климата и предоставления качественных услуг в области здравоохранения, образования и социальной защиты.

В выступлениях сопредседателей групп по результатам были освещены ключевые достижения 2025 года и намечены приоритетные мероприятия на 2026 год. Обсуждения также были сосредоточены на глобальных тенденциях финансирования системы ООН, приоритетах Соглашения о финансировании, обновленном страновом анализе ООН, совместных программах и Плане финансирования Рамочного соглашения о сотрудничестве и Стратегии мобилизации ресурсов (2026-2030), а также на совершенствовании отчетности по показателям ЦУР.

Кроме того, Постоянный координатор ООН г-н Дмитрий Шлапаченко подчеркнул растущую значимость экспертных диалогов, основанных на регулярном Страновом анализе ООН (UN Country Analysis). Он отметил, что такие диалоги в формате «Hard Talk» («Серьезный разговор») позволяют более глубоко обсуждать актуальные вопросы в стратегических областях развития. Было предложено провести еще одну встречу в формате «Hard Talk», посвященную сценариям будущего энергетики, на основе прогнозных данных, подготовленных страновой командой ООН (UNCT).

Он также добавил, что обновленный Страновой анализ был подготовлен с использованием нового метода «сканирования горизонтов» (horizon scanning) в рамках повестки Генерального секретаря ООН «ООН 2.0». Это позволяет на более ранних этапах выявлять риски и возможности, а также более точно направлять совместные программы и финансирование на приоритетные преобразования в области ЦУР.

Руководящий комитет одобрил механизмы управления и координации для новой Рамочной программы сотрудничества, Планы совместной работы на 2026 год, многолетнюю программу финансирования Рамочной программы сотрудничества и Стратегию мобилизации ресурсов и партнерства на 2026-2030 годы. Участники также подчеркнули важность эффективного национального софинансирования и устойчивого сотрудничества между группами по достижению результатов и договорились о дальнейшем совершенствовании отчетности для более эффективного мониторинга национального прогресса в достижении ЦУР.

Страновая группа Организации Объединенных Наций подтвердила свою неизменную поддержку Туркменистана в реализации национальных приоритетов в области развития, повышении устойчивости, расширении качественных услуг, продвижении правозащитных подходов и ускорении прогресса в достижении Целей устойчивого развития. ///nCa, 26 февраля 2026 г.