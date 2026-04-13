Перекресток определенности: как Туркменистан создает устойчивый логистический «хребет» Центральной Азии

Аналитика nCa

Когда 10 апреля 2026 года Президент Сердар Бердымухамедов перерезал ленточку на финальном участке автобана Ашхабад — Туркменабат, это событие было легко воспринять как очередную веху в многолетней кампании Туркменистана по развитию инфраструктуры.

Однако, если отбросить церемониальный блеск, проступает более четкая реальность: это не просто дорога. Это стратегический ответ на вызовы, с которыми сталкивается регион под внешним давлением.

В то время как геополитическая неопределенность и региональная нестабильность раз за разом обнажают хрупкость традиционных транзитных коридоров, на Центральную Азию незаметно легла тяжелая историческая ответственность: обеспечить эффективные, высокопроизводительные и рациональные варианты связуемости, которые позволят цепочкам поставок работать, рынкам — получать товары, а экономикам — сохранять стабильность.

Туркменистан, давно известный своим активным нейтралитетом, сейчас действует решительно, чтобы заявить о своей роли в выполнении этого регионального мандата.

Основа: формирование транс-туркменской оси

Введенный в эксплуатацию участок Мары — Туркменабат завершает строительство 600-километрового высокоскоростного коридора Ашхабад — Туркменабат — это третья и финальная фаза проекта, активная реализация которого началась в 2018 году.

Автобан, построенный по международным стандартам, имеет по три полосы движения в каждом направлении плюс резервную полосу; ширина дорожного полотна составляет 34,5 метра. Трасса оснащена многослойным асфальтовым покрытием, системами видеонаблюдения, переходами для диких животных и десятью запланированными сервисными хабами. Она сокращает время в пути между столицей и восточным Лебапским регионом почти вдвое, предлагая при этом готовую для грузоперевозок магистраль, напрямую выходящую на Узбекистан и широкую сеть Центральной Азии.

Однако маршрут Ашхабад — Туркменабат — это лишь половина масштабного замысла.

Параллельно на западе проходит коридор Ашхабад — Туркменбаши (около 560 км), который подвергается комплексной модернизации; тендеры на новые участки уже проводятся в рамках государственно-частного партнерства.

Вместе эти две артерии образуют то, что региональные планировщики неофициально называют осью Туркменбаши — Туркменабат: восток-западный «хребет» протяженностью около 1150 километров, который пересекает страну в ее самом узком месте, соединяя каспийский порт Туркменбаши с восточными воротами в Туркменабате через столицу.

И это не географическая случайность, а осознанное принятие ответственности. В регионе, где закрытие одной границы, санкционный режим или вспышка конфликта могут парализовать логистическое планирование на месяцы вперед, наличие мощного внутреннего «каркаса» гарантирует, что грузы не застрянут в пути. Туркменистан фактически берет на себя управление транзитными рисками внутри страны, подключая концы этой магистрали к глобальной сети.

Многовекторная связуемость: дороги, смотрящие во всех направлениях

Что делает нынешние усилия Туркменистана примечательными, так это их панорамный охват. Ось «восток — запад» активно вшивается в северно-южные и диагональные коридоры, которые ведут ко всем соседям Туркменистана, превращая страну из географического тупика в логистический перекресток.

На север: модернизированные автомагистрали через Дашогуз и Балкан напрямую связывают страну с южными регионами Казахстана, вливаясь в Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор). С расширением мощностей каспийских паромов и запуском пилотных проектов по цифровизации таможни этот маршрут все чаще позиционируется как надежная альтернатива для евразийских грузоперевозок в обход традиционных северных и западных узких мест.

На юг: автомагистраль Серхетабат — Тургунди, ведущая в Афганистан, полностью функционирует; продолжается модернизация пограничной инфраструктуры и подъездных путей в сторону Герата и Кандагара. Несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности, этот коридор уже способствовал торговле сельхозпродукцией, стройматериалами и гуманитарной логистике, демонстрируя, что качественные дороги способны пережить политическую нестабильность. Это стыкуется с такими мегапроектами, как ТАПИ, ТАП, а также региональными железнодорожными и дорожными проектами, пересекающими территорию Афганистана.

На юго-запад: модернизация автомобильных и железных дорог на переходах Серахс и Баджигиран на границе с Ираном поддерживает критически важную связь с Международным транспортным коридором «Север — Юг» (МТК «Север — Юг») и рынками Персидского залива. Даже когда региональная напряженность и санкционные режимы создают неопределенность, Туркменистан сохраняет эти узлы в рабочем состоянии, осознавая, что транспортная связуемость должна сохраняться даже при смене политических раскладов.

Этот многовекторный подход отражает негласный доктринальный сдвиг: Туркменистан рассматривает инфраструктуру не как вопрос престижа, а как инструмент национального управления рисками. Обеспечивая выход высококачественных дорог во всех направлениях, страна страхует себя — и своих партнеров — от сбоев в работе отдельных маршрутов.

Человеческий фактор: почему дороги — это инфраструктура продовольственной безопасности

Существует соблазн измерять автомагистрали километрами, полосами движения и строительными бюджетами. Но в Центральной Азии их истинный критерий — это жизнеспособность.

Регион производит значительную долю евразийского урожая пшеницы, а также молочную продукцию, хлопок, фрукты и скот. Однако на протяжении десятилетий потери после сбора урожая, задержки на границах и сезонное разрушение дорог подрывали продовольственную безопасность.

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) и Всемирный банк неоднократно отмечали, что в условиях развивающейся логистики от 15% до 30% скоропортящейся и полускоропортящейся сельскохозяйственной продукции теряется, не доходя до конечных рынков. Зачастую это происходит из-за медленной транспортировки, плохого состояния дорог и фрагментарности холодильных цепей.

Сеть автомагистралей Туркменистана напрямую устраняет эту уязвимость.

Высокопроизводительные всепогодные дороги означают, что урожай с сельскохозяйственных угодий Мары или зерновых полей Дашогуза может быть доставлен в перерабатывающие центры, экспортные терминалы или на региональные рынки в течение нескольких часов, а не дней.

Сокращение времени в пути ведет к уменьшению порчи продукции, более предсказуемому ценообразованию и большей устойчивости к климатическим потрясениям или сбоям в торговле.

Когда засуха поражает один субрегион, надежные коридоры позволяют быстро компенсировать дефицит за счет излишков из другого. Когда традиционный экспортный маршрут закрывается, альтернативные направления позволяют грузопотоку не останавливаться.

В этом смысле асфальт имеет такое же стратегическое значение, как и ирригация. Стремление Туркменистана направлено не только на перемещение контейнеров; речь идет о стабилизации региональной продовольственной системы.

Обеспечивая безопасность цепочек поставок по нескольким направлениям, страна незаметно укрепляет продовольственный суверенитет — как собственный, так и своих соседей, — гарантируя, что базовые товары первой необходимости не станут заложниками геополитических трений.

Будущие реалии: инфраструктура необходима, но этого недостаточно

Ни один аналитический отчет не был бы полным без признания существующих пробелов. Сами по себе дороги не гарантируют бесперебойную торговлю. Гармонизация работы погранпереходов, цифровизация таможни, стандартизация осевых нагрузок, финансирование технического обслуживания и согласование трансграничных нормативных актов остаются серьезными вызовами. Это те задачи, которые вся Центральная Азия должна решать в унисон.

Дорога как манифест

Ввод в эксплуатацию участка Мары — Туркменабат автобана Ашхабада – Туркменабат стал чем-то большим, чем просто внутренним торжественным мероприятием. Это сигнал о том, что Центральная Азия вступает в свою роль «коридора определенности» в неопределенном мире.

Усилия Туркменистана по строительству автомагистралей, опирающиеся на ось Туркменбаши — Туркменабат и выходящие в сторону Казахстана, Афганистана и Ирана, демонстрируют, как транспортная связуемость — при условии региональной ответственности — становится инструментом экономической устойчивости и продовольственной безопасности.

История не всегда была благосклонна к транзитным амбициям Центральной Азии. Слишком часто регион был лишь «проходом», а не полноценным игроком. Но дороги, которые прокладываются сегодня, меняют это уравнение. Они достаточно широки для грузопотоков, достаточно быстры для рынков и стратегически ориентированы на обеспечение устойчивости.

В эпоху, когда цепочки поставок становятся новыми рубежами безопасности, Туркменистан не просто строит автомагистрали. Он закладывает инфраструктуру стабильности./// nCa, 13 апреля 2026 г.