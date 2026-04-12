Продуктивный визит Токаева в Бухару

11 апреля 2026 г. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил значимый рабочий визит в узбекский город Бухара для встречи на высшем уровне с Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Этот визит, прошедший в неформальной и конструктивной атмосфере, послужил укреплению «беспрецедентно высокого уровня» стратегического партнерства и союзничества между двумя соседними государствами.

Структура и ход визита

Программа визита была предельно насыщенной и включала дипломатические, культурные и промышленные мероприятия, что демонстрирует многогранный характер отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

Дипломатические консультации: Президенты провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили текущую геополитическую ситуацию, двусторонние отношения и региональную безопасность. В рамках встречи были заслушаны отчеты заместителей премьер-министров о прогрессе в торгово-экономической сфере.

Культурно-духовные мероприятия: Значительная часть визита была посвящена общему наследию двух народов. Лидеры посетили мавзолей Бахоуддина Накшбанда — одну из ключевых мусульманских святынь, где совершили молитву за процветание своих народов. Также они осмотрели всемирно известные исторические достопримечательности Бухары, включая крепость Арк, ансамбль Пои-Калян (с минаретом Калян) и архитектурный комплекс Ляби-Хауз.

Технологии и инновации: Отражая современную повестку, главы государств посетили Национальный хакатон по искусственному интеллекту, где пообщались с молодежью и основателями стартапов. Они также ознакомились с работой нового Ситуационного центра Бухарской области, использующего мониторинг в реальном времени для управления региональной инфраструктурой и безопасностью.

Промышленный осмотр: В программу вошло посещение текстильного предприятия Nigora — высокотехнологичного объекта, олицетворяющего промышленную модернизацию и экспортный потенциал Узбекистана.

Символические жесты: Президент Мирзиёев передал Президенту Токаеву архивные документы и чертежи 1920–1950-х годов, касающиеся мавзолеев Ходжи Ахмеда Ясави и Рабии Султан Бегим в Туркестане, что подчеркивает глубокие культурные связи двух стран.

Ключевые итоги и стратегические соглашения

Визит принес ряд практических результатов, направленных на углубление экономической интеграции и решение общих региональных проблем.

1. Расширение торгово-экономических связей

Целевые показатели товарооборота: Несмотря на то, что в прошлом году объем торговли достиг 5 миллиардов, лидеры поставили амбициозную цель — увеличить этот показатель до 10 миллиардов в ближайшем будущем.

Совместная «Дорожная карта»: Для достижения этих целей правительствам было поручено принять «Дорожную карту» по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.

Промышленная кооперация: Основное внимание по-прежнему уделяется текущим и новым проектам в автомобилестроении, химической промышленности, геологии, энергетике и логистике.

2. Экологические и региональные инициативы

Инициатива «Чистый воздух»: Президент Токаев предложил совместную реализацию инициативы «Чистый воздух» под патронажем обоих президентов. Этот проект направлен на улучшение экологической ситуации в таких крупных городах, как Алматы и Ташкент, за счет скоординированных усилий государства и бизнеса.

Водная и энергетическая безопасность: Обсуждались вопросы рационального использования водных ресурсов и ускорения реализации крупных региональных проектов, в частности, строительства Камбаратинской ГЭС-1 и экспорта «зеленой» энергии.

3. Технологии и цифровизация

ИИ и космические технологии: Оба лидера подчеркнули важность сотрудничества в высокотехнологичных секторах, включая искусственный интеллект, космические технологии и электронную коммерцию.

Экосистемы стартапов: Были достигнуты договоренности о поддержке венчурной инфраструктуры и налаживании связей между стартап-сообществами двух стран.

4. Политическая и культурная солидарность

Конституционная поддержка: Президент Мирзиёев стал первым иностранным лидером, поздравившим Казахстан с принятием новой Конституции — жест, который Президент Токаев отметил с благодарностью.

Общее интеллектуальное наследие: Лидеры подчеркнули роль Бухары как исторического образовательного центра для казахской интеллигенции, отметив, что такие деятели, как Машхур Жусуп Копеев и Султанмахмут Торайгыров, обучались в местных медресе.

Гуманитарный обмен: Стороны договорились об активизации культурных обменов, включая молодежные форумы и «Дни культуры».

Значение визита: резюме

Саммит в Бухаре подтвердил отсутствие каких-либо противоречий или разногласий между Казахстаном и Узбекистаном. Сочетая посещение высокотехнологичных промышленных объектов с визитами к общим духовным святыням, лидеры дали четкий сигнал: их союз зиждется как на прагматичном экономическом фундаменте, так и на глубоких историко-культурных узах.

Разработанная в итоге «Дорожная карта» и инициатива «Чистый воздух» знаменуют собой переход к практическому, ориентированному на результат сотрудничеству, целью которого является повышение качества жизни во всем центральноазиатском регионе. /// nCa, 12 апреля 2026 г.