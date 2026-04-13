В Ашхабаде прошла 3-я выставка «Туркмено-турецкое братство»

11 апреля в Ашхабаде в совместной туркмено-турецкой школе прошла традиционная III ежегодная выставка «Туркмено-турецкое братство», ставшая ярким символом крепнущих гуманитарных связей между странами.

В торжественной церемонии открытия приняли участие почетные гости, в том числе советник посольства Турецкой Республики в Ашхабаде Алаэттин Темюр и советник по вопросам образования господин Джевдет Вурал. Мероприятие также посетили сотрудники Посольства, представители родительского комитета, учащиеся и многочисленные жители столицы.

Главной целью экспозиции стало наглядное воплощение исторических и культурных уз, связывающих два государства. Организаторам удалось собрать экспозиционный ряд материалов, посвященных общим истокам языка, истории, традиций и искусства Туркменистана и Турции.

Посетители выставки смогли ознакомиться с широким спектром культурного наследия: здесьбыли представлены уникальные изделия ручной работы и национальные музыкальные инструменты; гости оценили разнообразие традиционной одежды, отражающей самобытность каждого из регионов.

Программа сопровождалась демонстрацией фольклорных танцев.

Особое внимание гостей привлекла гастрономическая часть мероприятия. Угощения туркменской и турецкой кухни подчеркнули общность кулинарных традиций. ///nCa, 13 апреля 2026 г. (фото – Туркмено-Турецкая школа в Ашхабаде)

