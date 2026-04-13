Вице-премьер Госсовета КНР примет участие в закладке фундамента 4-й фазы освоения месторождения «Галкыныш» в Туркменистане

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посетит Туркменистан с 15 по 17 апреля 2026 года для участия в торжественной церемонии закладки фундамента четвертого этапа освоения газового месторождения «Галкыныш», сообщает агентство «Синьхуа».

Дин Сюэсян, являющийся членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, совершит визит в качестве специального представителя Председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе визита Дин Сюэсян в председательстве с туркменской стороной проведет 7-е заседание Китайско-Туркменского комитета по сотрудничеству.

Центральным событием визита станет запуск четвертой фазы разработки месторождения «Галкыныш» — одного из крупнейших в мире континентальных месторождений природного газа.

Ранее правительство Туркменистана сообщало, что Государственный концерн «Türkmengaz» уполномочен заключить контракт на условиях «под ключ» с китайской компанией CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd. (дочернее предприятие Китайской национальной нефтегазовой корпорации).

Освоение нового этапа месторождения является критически важным компонентом энергетической экспортной стратегии Туркменистана и включает в себя строительство установки мощностью 10 миллиардов кубометров товарного газа в год; бурение и ввод в эксплуатацию эксплуатационных скважин, необходимых для обеспечения указанных объемов добычи. ///nCa, 13 апреля 2026 г.