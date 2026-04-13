ПРООН поставляет специализированное оборудование для поддержки устойчивого сельскохозяйственного производства в Туркменистане

В рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, осуществляемого при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» состоялась церемония передачи специализированного оборудования для лазерной планировки сельскохозяйственных земель.

В ходе церемонии два комплекта лазерных планировщиков были официально переданы хякимлику этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята и производственному объединению «Обахызмат» этрапа Дарганата Лебапского велаята. Оборудование будет использовано для проведения демонстрационных работ на пилотных участках проекта с последующим масштабированием практики среди местных фермеров.

В целях обеспечения эффективного и устойчивого использования технологии для национальных партнёров и бенефициаров проекта, включая местных фермеров, были проведены специализированные тренинги по эксплуатации и практическому применению оборудования в Дашогузском и Лебапском велаятах.

Передаваемая технология обеспечивает высокоточную планировку сельскохозяйственных угодий с использованием автоматизированных систем, что способствует более равномерному распределению оросительной воды, предотвращению заболачивания, снижению засоления почв и повышению продуктивности.

Ожидается, что после завершения демонстрационного этапа оборудование будет использоваться на регулярной основе, способствуя повышению устойчивости сельскохозяйственного производства и улучшению благосостояния местных сообществ.

Передача оборудования является частью комплексных усилий вышеупомянутого проекта ПРООН/ГЭФ, направленных на восстановление деградированных земель, сохранение экосистем и внедрение устойчивых методов управления природными ресурсами в бассейне Аральского моря. ///nCa, 13 апреля 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)